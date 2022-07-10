Розповіді

Переломний момент, гнилі люди та найболючіше на війні: історія життя української снайперки з позивним Жанна д’Арк

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Липня 2022, 21:00
Історія Євгенії Емеральд - української снайперки
Фото: Instagram

Більше новин
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні
Повернулися з російського полону
Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Миколаївський зоопарк: які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни
Виставка війни
Виставка Спротив-2022: у Києві майстри перетворюють металолом РФ на мистецтво
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні
Повернулися з російського полону
Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Миколаївський зоопарк: які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни
Виставка війни
Виставка Спротив-2022: у Києві майстри перетворюють металолом РФ на мистецтво

Відео
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування

Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні
0:02:52
Повернулися з російського полону
Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Миколаївський зоопарк: які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни
0:04:00
Виставка війни
Виставка Спротив-2022: у Києві майстри перетворюють металолом РФ на мистецтво
0:02:59
R-18
Українська аеророзвідка тестує новий вітчизняний октокоптер R-18 — можливості та особливості
0:02:49
Щоденні обстріли на Запоріжжі
З підвалів страшно виходити! Запоріжжя щоденно криють градами
0:06:23
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Підійшов Кріс Мартін і запропонував заспівати: дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
0:06:30
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні
Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо
0:03:49
Відбудова будинків у Чернігові
Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова
0:06:30
Історія відносин України та НАТО
Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО
Більше відео
Лариса Якубова
Читати далі
Історикиня Лариса Якубова про війну, трагедію сусідства з росіянами та доцільність порівняння РФ з нацистською Німеччиною

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь