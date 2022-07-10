Переломный момент, гнилые люди и самое болезненное на войне: история жизни украинской снайперши с позывным Жанна д’Арк

Украинские женщины поражают своей смелостью и отвагой. Бесстрашные хранительницы родного края не боятся тяжелого труда и армейской жизни и выполняют задачи наравне с мужчинами.

Ярким примером — снайпер Евгения Эмеральд с позывным Жанна д’Арк, которая служит в полку специального назначения НПУ Сафари.

24 февраля 31-летняя женщина без колебаний оставила ювелирный бизнес и два бизнес-клуба, а сама отправилась защищать Украину от российских захватчиков.

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Бойца готовили с детства

В детстве девушка слышала истории от дедушки и бабушки, которые участвовали во Второй мировой войне, а также предупреждения от ныне покойного отца, который все время готовился к войне с Россией.

Папа предполагал возможное нападение недружественных соседей, поэтому всегда покупал продукты длительного срока хранения, а также имел запас оружия и патронов. Дочке вместо кукол дарил военную форму и игрушечные автоматы.

Конечно же, маленькая Женя не понимала, с чем это связано, но выросла с четким пониманием того, что если начнется война — она будет защищать свою страну.

Предчувствие войны

Готовиться к войне Евгения начала задолго до ее начала. Еще будучи студенткой, она окончила военную кафедру, увлекалась оружием, коллекционировала его и оттачивала мастерство в тире.

В 2014 году, когда началась война, Эмеральд порывалась поехать на Донбасс, но ее не взяли — маленькой дочке еще не было даже двух лет.

За месяц до полномасштабного вторжения женщина приобрела ящик патронов для всех видов своего оружия, а накануне сделала полугодовой запас продуктов, бензина и других необходимых вещей в расчете на 30 человек.

Так Евгения позаботилась о “бункере” в своем доме, где она приютила родственников и друзей.

Жизнь в армии

Евгения — офицер, младший лейтенант, закаливший свои знания и навыки в реальном бою на фронте.

Несмотря на то, что она единственная женщина в мужском коллективе, особого отношения к себе не ждет. Ведь считает, что на войне все равны.

Ее рабочие будни теперь состоят не из бизнес-встреч и совещаний, а из выездов на боевые задания, нарядов и ежедневных тренировок, чтобы быть в хорошей физической форме и выдерживать все сложности военной службы.

Некоторым может показаться, что жизнь среди одних мужчин — это мечта каждой девушки. Но на самом деле все более прозаично.

Сначала мужчины в подразделении не очень понимали, что делает женщина на войне. Однако Евгения задалась целью доказать, что ничем не отличается от собратьев и также работает на общую победу. И в конце-концов ей это удалось!

Сейчас военные гордятся своей Жанной д’Арк и уважают ее за профессионализм. А она всегда отказывается от помощи и не боится выполнять даже черную работу: копать окопы, переносить оружие и т.д.

Хочу очень поблагодарить командование за отношение ко мне. Они гордятся тем, что в их спецподразделении есть женщина, считают, что это закаляет и поддерживает боевой дух, — делится Евгения.

Волна непонимания

Война перекрасила все в черно-белые цвета и не оставила места для серого. Стало очевидно, кто настоящий друг, а кто не стоит твоего внимания.

Евгения потеряла некоторых друзей, а также партнера, которые вместо помощи просто сбежали и отвернулись от девушки. Эти люди начали осуждать военную, ведь их взгляды и представления о роли женщины были совсем другими.

Человеческая гниль, к сожалению, проявилась и в других аспектах. Эмеральд очень разочаровали случаи мародерства, с которыми ей пришлось столкнуться. Однажды продавцы-аферисты взяли плату за оружие и бронежилеты и скрылись.

Но самым тяжелым потрясением стали потери собратьев, особенно гибель наставника снайпера.

Но человек — это такое создание, которое привыкает ко всему, и я это приняла. Однако это самое болезненное для меня на войне, — говорит Евгения.

Смысл жизни на войне

Третий месяц войны стал переломным для Евгении. Понемногу снизился уровень адреналина и пришло понимание того, что происходит вокруг. Потеря любимого, друзей, собратьев, неуверенность в будущем — все это не могло не отразиться на моральном состоянии военной.

Женщина нашла для себя смысл жизни на войне и начала постепенно возвращаться к привычным довоенным делам: чтению книг, изучению английского и т.д.

Так появились и планы на будущее после победы и понимание того, чем хочется заниматься. Евгения признается, что ежедневная рутина поддерживает эмоциональное состояние на войне, когда предсказать следующие события бывает тяжело.

А еще военной помогает держаться 10-летняя дочь, которая считает маму супергероиней, и украинский народ, который объединился ради общей цели.

И хотя сама Евгения понимает, что очень изменилась на войне, она верит в большие перспективы для Украины и светлое будущее, которое принесет расцвет всем пострадавшим от российских захватчиков.

Ранее Евгения Эмеральд рассказала об отношении к женщине на войне и о том, сталкивалась ли она с проявлениями дискриминации в армии.

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