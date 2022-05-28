Только так видела себя на войне — украинская снайперша с позывным Жанна д’Арк о службе в войске на равных с мужчинами

Раньше она занималась ювелирным делом, а теперь точно и мастерски выгоняет оккупантов из нашей земли. Украинский снайпер Евгения Эмеральд с позывным Жанна д’Арк рассказала, какое отношение к женщине на войне.

Я точно знала, чем буду заниматься

Я уже очень давно владею оружием, так что только так себя видела на этой войне для того, чтобы защищать нашу родную землю и людей, — делится Евгения.

Она еще до войны мастерски овладела снайперскими винтовками, и уже на третий день полномасштабного вторжения без колебаний пошла в военкомат.

Сомнений не было ни минуты. Я точно знала, чем буду заниматься. Оружия у меня было очень много еще до войны, потому что я была коллекционером. За месяц до войны у меня было много патронов — я готовилась, — вспоминает военнослужащий.

Самое тяжелое на войне

Украинская Жанна д’Арк рассказывает, что за время войны тяжелее всего было привыкнуть к подлости некоторых людей: кто-то предал, кто-то мародерил, кто-то покинул и т.д.

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Также было необычно первый месяц работать в основном мужском коллективе, ведь в мирной жизни Евгения сама руководила бизнесом, а в армии пришлось подчиняться приказам командования. Ведь войско есть войско — никому поблажек нет.

Отношение ко мне очень хорошее, за что я благодарна ребятам. Они всегда меня поддерживают, — рассказывает единственная в полку женщина.

Больше смотри в видео.

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