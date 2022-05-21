Сменить профессию во время войны. Рассказываем три истории украинок об их новой работе

Одних война побуждает изменить направление деятельности либо даже профессию. Кто-то воспринял события как катализатор к изменениям в работе, а кто-то — как вынужденную реальность. Кто-то ищет себя, а кто-то планирует просто выжить.
Мы записали рассказы женщин из Киева, Авдеевки (и Мукачево одновременно) и Ужгорода об их новой работе и как им дались эти изменения.
Дальше — прямая речь.
— До войны я сотрудничала как консультант по юридическим, коммуникационным и проектным задачам. Также работала в одной организации с фокусом на проектном менеджменте. У меня была полная занятость с гибким графиком.
Когда началась война, то на самом деле сразу почти все отвалилось.
Когда началась война, то на самом деле сразу почти все отвалилось.
Мои консультации стали неактуальными по разным причинам, ведь прекратилось подавляющее большинство бизнес-процессов, в которые я была вовлечена. Организация также полностью приостановила свои проекты.
В результате мы стартовали немного в другом направлении, но постепенно это трансформировалось в то, что на постоянную занятость моих экспертиз и задач сейчас не требуется.
С войной я принялась предлагать свои услуги.
С войной я принялась предлагать свои услуги.
Писала многим друзьям, что открыта для новых предложений. С коллегами по предыдущей работе мы переформатировали задачи на поиск финансирования по направлениям инвестиций и грантов и в целом помощи нашим потенциальным клиентам.
Мы объединились с другими экспертами как бизнес-консультанты — это мое первое новое направление.
Мы объединились с другими экспертами как бизнес-консультанты — это мое первое новое направление.
Моя новая актуальная задача — гранты, поиск финансирования, потенциальное развитие новых идей и проектов — это именно для бизнеса, столкнувшегося с вызовами войны. Раньше это была одноразовая помощь для друзей или коллег: подготовить качественную краткую заявку на грант.
Сейчас все иначе — написать проект, согласовать со всеми сторонами детали, в том числе бюджет, подать заявку и т. п.
Получается, могу написать заявку и за бухгалтера, и за коммуникационщика.
Получается, могу написать заявку и за бухгалтера, и за коммуникационщика.
В моем компьютере даже появился новый файл “возможности для финансирования”. Очень необычный опыт — одновременно чувствуешь себя предпринимателем и инвестором — и сразу думаешь, захотела бы сама профинансировать такую идею. Верю, уже скоро будут успешные результаты этой работы.
Мое второе направление связано с тем, что мы с друзьями делали много волонтерских проектов.
Мое второе направление связано с тем, что мы с друзьями делали много волонтерских проектов.
Я захотела приобщиться, как профессионал со своей экспертизой, к освещению войны в медиа. Поэтому во Львове занялась фиксерством и украинско-английским переводом — это в большинстве своем волонтерство.
Кстати, один британский журналист указал в своей статье, что я помогла ему с фиксерством, переводом и проверкой фактов.
Кстати, один британский журналист указал в своей статье, что я помогла ему с фиксерством, переводом и проверкой фактов.
Пока мне абсолютно комфортно.
Моя основная цель теперь — быть полезной своей экспертизой, помогать иностранцам видеть то, что происходит в Украине.
Моя основная цель теперь — быть полезной своей экспертизой, помогать иностранцам видеть то, что происходит в Украине.
Что касается вызовов, то есть нестабильность. Условно говоря: сегодня есть задача, а завтра нет. В принципе, можно сказать, нахожусь в перманентном поиске постоянных заданий — такое условное предпринимательство, на которое всех направляет война.
Мы стали самозанятыми, поскольку не можешь гарантировать, что завтра у тебя будет работа.
Мы стали самозанятыми, поскольку не можешь гарантировать, что завтра у тебя будет работа.
Что касается жизни во Львове, то, по моему впечатлению, очень большая проактивная часть Киева переехала во Львов. В том числе бизнес. То есть с некоторыми людьми мы как в Киеве общались на профессиональные темы, так теперь во Львове.
С другой стороны, мне кажется, что во Львове, возможно, более замедленные процессы, чем обычно в Киеве. Возможно, это и по военной причине.
— Магазины — это семейное дело. Есть один в Донецке, который теперь под ДНР. Там 400 кв. м продовольственных товаров. Я сдала магазин в аренду по символической цене.
Всегда, когда мне звонят оттуда, я со сжатым сердцем беру трубку и думаю, что сейчас скажут, что отжали или еще что-то.
Всегда, когда мне звонят оттуда, я со сжатым сердцем беру трубку и думаю, что сейчас скажут, что отжали или еще что-то.
Также у меня есть два магазина в городе Авдеевка. Один называется Дежурный. В 2014 году его трижды ограбили и мне пришлось все выплатить поставщикам.
В марте 2022-го в него попал снаряд и сгорел с оборудованием, товаром.
В марте 2022-го в него попал снаряд и сгорел с оборудованием, товаром.
Я им гордилась, потому что это был магазин-раритет, он был первым построенным в городе в 1956 году.
Второй магазин — Удача — находится в жилом помещении. Там поврежден фасад, выбиты окна. Естественно, он не работает.
Сгорел магазин, я находилась в Мукачево. А вы знаете, что в Мукачево, Ужгороде сильно выросли цены на аренду жилья.
Я — просто без денег, магазина нет, поэтому неоткуда зарабатывать.
Я — просто без денег, магазина нет, поэтому неоткуда зарабатывать.
Собралась и уехала в Португалию. Там хотя бы могу жить бесплатно (имеется в виду жилье у дочери Яны, — авт.).
В Португалии ожидаю свою социальную выплату, но не знаю, когда дождусь. Ежемесячно должно быть €185.
Я решила, что нужно что-то осваивать, потому что денег нет, а я не могу упасть на плечи детей.
Я решила, что нужно что-то осваивать, потому что денег нет, а я не могу упасть на плечи детей.
И могу работать, потому нужно пробовать себя в новых направлениях.
Что я могла выбрать? В свое время я была частным предпринимателем, в трех магазинах под моим руководством находились 50 человек.
Я думала, а что могла бы делать дальше.
Я думала, а что могла бы делать дальше.
Португальского не знаю. Планирую изучать, но не знаю когда. Здесь курсы с 18:00 до 22:00 или с 10:00 до 14:00 каждый день. Тогда и работать не выходит.
Диссонанс: чтобы учить язык, нужно, чтобы кто тебя содержал.
Диссонанс: чтобы учить язык, нужно, чтобы кто тебя содержал.
Мы подали заявки в центр занятости. Здесь, например, есть крупный завод керамических тарелок. Мы записались, ждем, ответа нет. Потом уехали в город Торреш-Новаш, стали на учет в их центре занятости. Вот там есть фабрика, которая занимается бумагой, салфетками, там посменная работа. Оттуда тоже ожидаем ответ.
Мой зять, увидев мой порыв к работе, пообщался в доме престарелых, недалеко от нашего дома. Сначала меня начали учить уходу за старшими людьми.
Было тяжело, ведь нужно было общаться и понимать их.
Было тяжело, ведь нужно было общаться и понимать их.
Поэтому администрация позвонила зятю и сказала, что сложно мне это все дается, и предложили перевести меня на кухню как помощницу повара.
Нас трое — две кухарки и я. Им обоим по 45 лет. С ними могу найти общий язык, иногда переводим себе по телефону.
Какие мои обязанности? Помогаю чистить лук, картофель, морковь, груши, яблоки, нарезаю хлеб, мажу булочки маслом, а также мою посуду, убираю.
Хотя посуду моет машинка, я получаю от этого радость, потому что она моет и сушит ровно две минуты.
Хотя посуду моет машинка, я получаю от этого радость, потому что она моет и сушит ровно две минуты.
В доме живут 45 человек, поэтому постоянно нужно чистить овощи наперед. Вот сегодня мы начистили сетку лука, где-то 15 кг.
Я все делаю не сама, это вместе с кухаркой. Здесь повар и пол моет.
Я работаю с 8:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.
И вот в течение восьми часов вообще не имею права присесть.
И вот в течение восьми часов вообще не имею права присесть.
Все должна делать стоя, там на кухне нет стульев.
Я устроилась со 2 мая, все официально. Что касается зарплаты, скажу так, как говорят португальцы: работы много, а платят мало.
Пока у меня нет выбора, остаюсь здесь. Но в то же время пребываю в поиске.
Пока у меня нет выбора, остаюсь здесь. Но в то же время пребываю в поиске.
Хочу попробовать на керамической фабрике, мне интересно. Или на фабриках бумаги, свечей…
— Раньше я занималась журналистикой, работала региональной корреспонденткой, шесть лет — в редакции новостей.
Я привыкла ездить на съемки, писать сюжеты, синхроны, интервью.
Я привыкла ездить на съемки, писать сюжеты, синхроны, интервью.
Слегка изнурительная работа, насыщенная, с командировками, ежедневно — разная. За шесть лет чувствовалось, что необходимо отдохнуть.
Но никак не решалась, думала: еще немного, еще немного.
Но никак не решалась, думала: еще немного, еще немного.
И вот, наверное, именно война стала тем ключевым моментом, который полностью изменил вектор моей деятельности. До 24 февраля я планировала переходить с новостей на более развлекательную программу, но с событиями она стала неактуальной, и в новостях я уже не работала.
Первый месяц я вообще была без работы, в раздумьях, куда идти, что делать, начинала смотреть разные вакансии. Наверное, так должно было случиться, что начала работать с детьми, потому что всегда хотела попробовать.
Раньше я имела такую потребность и говорила себе, что когда-то непременно поработаю в школе или в детсаду, ведь мое образование — учитель-педагог.
Все само сложилось: случайно увидела вакансию, пришла, попробовала, теперь работаю в одном из частных садиков Ужгорода.
Все само сложилось: случайно увидела вакансию, пришла, попробовала, теперь работаю в одном из частных садиков Ужгорода.
В этой профессии тоже есть свои трудности.
Я представляла себе, что сразу будет ярко, классно!
Я представляла себе, что сразу будет ярко, классно!
Но мои розовые мечты растаяли, ведь сперва с детьми нужно найти общий язык, наладить дисциплину и систему. Мне не было сложно установить контакт, но случались моменты со структурированием работы.
Если же ставить на весы “классно” и “сложно”, то больше “классно”.
Если же ставить на весы “классно” и “сложно”, то больше “классно”.
Мне нравится, что у меня другая работа, учусь новому. И то, чего я хотела, теперь реальность. Так оно должно было быть.
Что касается возвращения к журналистике, то пока ничего не загадываю. Мне кажется, что впоследствии может появиться какая-то возможность, шанс, и тогда я вернусь.
А сейчас я здесь, мне классно и интересно, действительно очень комфортно. Я думаю, все к лучшему.
P.S. Война изменила спрос на специалистов, мы вот писали, какие профессии теперь наиболее востребованы в Украине.