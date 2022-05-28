Тільки так бачила себе на війні — українська снайперка з позивним Жанна д’Арк про службу у війську

Раніше вона займалась ювелірною справою, а тепер так само точно й майстерно виганяє окупантів з нашої землі. Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна д’Арк розповіла, яке ставлення до жінки на війні.
Я вже дуже давно володію зброєю, тож тільки так себе бачила на цій війні для того, щоб захищати нашу рідну землю та людей, — ділиться Євгенія.
Я вже дуже давно володію зброєю, тож тільки так себе бачила на цій війні для того, щоб захищати нашу рідну землю та людей, — ділиться Євгенія.
Вона ще до війни майстерно опанувала снайперські гвинтівки, тож уже на третій день повномасштабного вторгнення без вагань пішла до військкомату.
Сумнівів не було жодної хвилини. Я точно знала, чим буду займатись. Зброї в мене було дуже багато ще до війни, оскільки я була колекціонером. За місяць до війни в мене вже було багато патронів — я готувалась, — згадує військовослужбовець.
Сумнівів не було жодної хвилини. Я точно знала, чим буду займатись. Зброї в мене було дуже багато ще до війни, оскільки я була колекціонером. За місяць до війни в мене вже було багато патронів — я готувалась, — згадує військовослужбовець.
Українська Жанна д’Арк розповідає, що за час війни найтяжче було звикнути до підлості деяких людей: хтось зрадив, хтось мародерив, хтось покинув тощо.
Також було незвично перший місяць працювати у здебільшого чоловічому колективі, адже в мирному житті Євгенія сама керувала бізнесом, а в армії довелось підкорюватись наказам командування. Адже військо є військо — нікому потурань немає.
Ставлення до мене дуже хороше, за що я вдячна хлопцям. Вони завжди мене підтримують, — розповідає єдина в полку жінка.
Ставлення до мене дуже хороше, за що я вдячна хлопцям. Вони завжди мене підтримують, — розповідає єдина в полку жінка.
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