Тільки так бачила себе на війні — українська снайперка з позивним Жанна д’Арк про службу у війську

Раніше вона займалась ювелірною справою, а тепер так само точно й майстерно виганяє окупантів з нашої землі. Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна д’Арк розповіла, яке ставлення до жінки на війні.

Я точно знала, чим буду займатись

Я вже дуже давно володію зброєю, тож тільки так себе бачила на цій війні для того, щоб захищати нашу рідну землю та людей, — ділиться Євгенія.

Вона ще до війни майстерно опанувала снайперські гвинтівки, тож уже на третій день повномасштабного вторгнення без вагань пішла до військкомату.

Сумнівів не було жодної хвилини. Я точно знала, чим буду займатись. Зброї в мене було дуже багато ще до війни, оскільки я була колекціонером. За місяць до війни в мене вже було багато патронів — я готувалась, — згадує військовослужбовець.

Найтяжче на війні

Українська Жанна д’Арк розповідає, що за час війни найтяжче було звикнути до підлості деяких людей: хтось зрадив, хтось мародерив, хтось покинув тощо.

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Також було незвично перший місяць працювати у здебільшого чоловічому колективі, адже в мирному житті Євгенія сама керувала бізнесом, а в армії довелось підкорюватись наказам командування. Адже військо є військо — нікому потурань немає.

Ставлення до мене дуже хороше, за що я вдячна хлопцям. Вони завжди мене підтримують, — розповідає єдина в полку жінка.

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