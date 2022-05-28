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Тільки так бачила себе на війні — українська снайперка з позивним Жанна д’Арк про службу у війську

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Травня 2022, 12:33
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