Рассказы

“Разберусь с соперниками на ринге — продолжу защищать Украину”. История украинского кикбоксера Романа Щербатюка

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 июля 2022, 22:00
Роман Щербатюк

Больше новостей
Як відмити скотч від скла - поради
Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла
Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
Як обрати електричний котел
Готовься к зиме уже сейчас. Рассказываем, как работает электрический котел и как его выбрать
Чому курс стрімко летить вгору
37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх
Смотреть больше

Материалы по теме

Як відмити скотч від скла - поради
Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла
Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
Чому курс стрімко летить вгору
37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Денежная помощь от ADRA Ukraine: кто и как может получить выплаты

Видео
0:12:04
Чому курс стрімко летить вгору

37 гривен за доллар в обменниках: почему курс стремительно летит вверх
0:02:58
Українці з окупації
Каждый вечер прощались друг с другом и плакали, когда увидели украинский флаг. Истории украинцев из оккупации
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт
Это пережиток СССР! Украинские военные о том, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт
0:02:58
Харків 11 липня
Почему я его не затянула… Люди рассказывают о трагическом обстреле Харькова и показывают последствия
0:03:32
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей
скільки сексуальних злочинів
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
Больше видео
Херсонські голоси: прокт Тетяни Висоцької
Читать дальше
“У меня четкая позиция — я у себя дома, пусть они уходят”. История украинки из оккупированного Херсона

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь