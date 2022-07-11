“Разберусь с соперниками на ринге — продолжу защищать Украину”. История украинского кикбоксера Романа Щербатюка

8 июля в Бирмингеме, штат Алабама, США, стартовали 11-е Всемирные игры — своеобразная Олимпиада для неолимпийских видов спорта.

Одним из украинских атлетов, защищающих спортивную честь страны, стал чемпион мира по кикбоксингу Роман Щербатюк. Парень — четырехкратный обладатель Кубка мира, победитель Кубка Европы, бронзовый призер чемпионата континента, вице-чемпион и чемпион мира. Теперь в его коллекции есть и серебро на Всемирных играх.

Но не только спорт присутствует в жизни Романа. С начала полномасштабного вторжения он защищал Украину от оккупантов и после окончания соревнований планирует вернуться на фронт.

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Начало полномасштабной войны

На момент полномасштабного вторжения в Россию Роман был в родных Черкассах. Он ясно помнит тот день.

— У меня уже был собран тревожный чемодан, я примерно знал, что буду делать, если это произойдет.

Я услышал взрывы, и отец позвонил со словами: “Рома, просыпайся, началась война”. Меня бросило в холодный пот, — вспоминает парень.

Впрочем, Роман не медлил. Взял свое охотничье ружье и пошел в территориальную оборону с отцом. Вспоминает, что сначала поехали на один из новосозданных блокпостов для усиления полицейских. Также, по словам спортсмена, через три – четыре дня терроборона была полностью сформирована и мужчинам выдали оружие.

Затем Роман был отобран в группу быстрого реагирования, началась боевая подготовка. После нее — первая тайная задача. Около месяца юноша охранял стратегические объекты города. Говорит: жили под открытым небом, в полевых условиях, на холоде и морозе.

Как попал на передовую

Уже в апреле бойцов начали готовить к фронту. Выезжали на полигон, учились стрелять, метать гранаты.

— Когда мы отправились в Луганскую область, поняли, что “наркоманы и алкоголики” закончились.

Против нас воевала хорошо подготовленная армия — вагнеровцы, кадыровцы, русские военные. Расслабляться было нельзя.

Надо было ежесекундно быть максимально собранными, — рассказывает Роман.

После приезда в Попасную Роману предложили стать гранатометчиком. Парень признается, что не имел такого опыта, только читал инструкции и смотрел видео на YouTube. Несмотря на это, он согласился.

Он рассказывает, что не мог поверить в реалии вокруг, казалось, что это компьютерная игра. Поэтому ему помогло спортивное прошлое и подготовка, прежде всего — морально.

Спортсмен признается, что сравнивал все с выходом на ринг: когда боишься, но даже себе в этом не признаешься.

— Когда добрались до места высадки, началась паника. Сержант Вишневецкий научил меня: “Если слышишь свист — ложись”.

Во время каждого свиста я падал на землю. Я еще не понимал, далеко это или близко. Я падал, вставал с тяжелым рюкзаком и продолжал уходить.

И это тоже было, как отрывки из фильма о войне. А я — персонаж, — вспоминает Роман.

— Нас встретили ребята, мы дошли до места дислокации. Потом наш командир говорит фразу, которую я запомнил на всю жизнь: “Добро пожаловать в Попасную”, — рассказывает спортсмен.

Война на фронте

Роман рассказывает, что в Попасной были ожесточенные бои. Враг не прекращал артобстрелы и использовал дроны, за которыми сразу прилетали снаряды. Когда удавалось, спали на досках, ящиках и кожухах. Еда была, но за ней лишний раз никто не ходил, чтобы не дать врагу шанс разоблачить подразделение.

— У нас была улица, которую мы защищали. Мы вырыли большой окоп и там устроились. А враг пытался нас выбить. Тактика была такая: разведывали боем, определяли позиции — и туда начинался мощный артобстрел. Гранатометные системы. И так по кругу: разведка боем — артобстрел.

Они так работали до полного уничтожения позиций. В последний день, перед выходом из Попасной, у нас уже не было позиций. Все было разрушено до подвалов, — говорит Роман.

Поговорить с родителями и любимой удавалось редко, однако они поддерживали, всегда говорили, что ждут домой.

В зоне боевых действий черкасские терробороновцы провели месяц. Они оказались лицом к лицу с профессионалами-головорезами и выстояли. После возвращения из Попасной Роман Щербатюк сделал предложение своей девушке, они поженились.

Возвращение в спорт

Еще в начале марта президент Федерации кикбоксинга ВАКО Ольга Павленко предлагала Роману ехать на сборы в Польшу. Но он отказался. Так что до 12 мая спорта в его жизни не было.

— Когда мы вышли и вернулись в Черкассы, я начал лечить взрыво-шумовую травму. Были шумы, звон в ушах, головные боли, — говорит солдат.

Однако уже на шестой день поехал на спортивные сборы — благодаря ходатайствам тренеров сборной. Парень сильно хотел вернуться воевать, но все же сменил фронт на спорт. Буквально через несколько недель Роман победил на Кубке мира!

Сейчас он выборол серебро на Всемирных играх в США.

Когда разберусь с соперниками в ринге, продолжу защищать Украину, — твердо заявил Роман.

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