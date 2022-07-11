Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото

8 июля в США стартовали Всемирные игры-2022 (международные соревнования по неолимпийским видам спорта). В первые три дня соревнований представители Украины завоевали 22 медали, сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Первое золото на играх для Украины завоевала 17-летняя София Гречко в подводном спорте. Она проплыла 200 м в моноласте за 1 минуту 29,57 сотых секунды.
Еще одно золото получила каратистка Анжелика Терлюга. В полуфинале она победила спортсменку из США со счетом 8:1, а в финале кумите до 55 кг одолела действующую чемпионку мира — египтянку Ахлам Юссеф — сделав единственную успешную атаку.
Кстати, на Олимпийских играх-2020 Терлюга завоевала серебро.
Золото также получили:
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины / Facebook
Солдат Станислав Горуна получил серебряную медаль по каратэ (кумите) в весовой категории до 75 кг, сообщили в Учебно-спортивной базе летних видов спорта МО Украины.
Серебро также получили:
Кроме этого, две бронзовые медали забрали спортсменки пауэрлифтинга: Анастасия Деревянко — в легком весе (482,5 кг в сумме) и Лариса Соловьева — в среднем весе (592,5 кг на сумму).
Для Соловьевой это уже пятая награда на Всемирных играх, причем четыре прошлых раза она побеждала.
А также третье место заняли спортсмены:
Фото: Андрей Ковальский
Всемирные игры по неолимпийским видам спорта проводятся с 1981 года спустя год после Олимпийских игр. Украина дебютировала на соревнованиях в 1993 году.
В этом году сборная Украины представлена самым большим составом за всю историю выступлений команды. 102 наших спортсмена будут бороться за победу в 19 видах спорта.
В этом году сборная Украины представлена самым большим составом за всю историю выступлений команды. 102 наших спортсмена будут бороться за победу в 19 видах спорта.
Торжественная церемония открытия игр прошла 8 июля в Бирмингеме, штат Алабама.
Ранее Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о спорте во время войны, возобновлении соревнований внутри Украины и бойкоте мирового сообщества против российских спортсменов.
Смотри, как война повлияла на спортивную жизнь Украины.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!