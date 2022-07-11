Lifestyle

Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото

Елена Яковлева, редактор сайта 11 июля 2022, 12:15
Всесвітні ігри-2022

Больше видео
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны
0:02:59
R-18
Украинская аэроразведка тестирует новый отечественный октокоптер R-18: возможности и особенности
0:06:30
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні
Уровни права для всех семей! Легализуют ли в Украине однополые браки и почему это важно
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня
Смотреть больше

Последние видео
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області

Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июля
0:03:26
Виробництво бронежилетів для ЗСУ
От подушек к военной амуниции! Как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ
0:00:37
Перехоплені розмови російських військових: знищили два свої батальйони
Россияне разбомбили донецких боевиков, воевавших на их стороне. Перехвачены разговоры оккупантов от СБУ
0:02:29
Обучение в Ровенской области
Алгоритм действий во время ракетной атаки по больнице — в Ровенской области провели обучение для медиков
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування
Почти без еды и воды, с побоями и пытками электрическим током. Волонтер о 88 днях в российском плену
Больше видео
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Читать дальше
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Олексій Резніков
Читать дальше
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь