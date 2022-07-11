Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото

8 июля в США стартовали Всемирные игры-2022 (международные соревнования по неолимпийским видам спорта). В первые три дня соревнований представители Украины завоевали 22 медали, сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Первые призеры на Всемирных играх-2022

Первое золото на играх для Украины завоевала 17-летняя София Гречко в подводном спорте. Она проплыла 200 м в моноласте за 1 минуту 29,57 сотых секунды.

Еще одно золото получила каратистка Анжелика Терлюга. В полуфинале она победила спортсменку из США со счетом 8:1, а в финале кумите до 55 кг одолела действующую чемпионку мира — египтянку Ахлам Юссеф — сделав единственную успешную атаку.

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Кстати, на Олимпийских играх-2020 Терлюга завоевала серебро.

Золото также получили:

Анита Серегина (карате),

Владимир Рысиев (паверлифтинг),

Светлана Яромка (сумо),

Вес Даиаури (сумо),

Иванная Березовская (сумо),

Алексей Бычков (паверлифтинг).

Солдат Станислав Горуна получил серебряную медаль по каратэ (кумите) в весовой категории до 75 кг, сообщили в Учебно-спортивной базе летних видов спорта МО Украины.

Серебро также получили:

София Гречко (подводное плавание),

Николай Баранник (паверлифтинг),

Иванна Березовская (сумо),

Демид Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо).

Кроме этого, две бронзовые медали забрали спортсменки пауэрлифтинга: Анастасия Деревянко — в легком весе (482,5 кг в сумме) и Лариса Соловьева — в среднем весе (592,5 кг на сумму).

Для Соловьевой это уже пятая награда на Всемирных играх, причем четыре прошлых раза она побеждала.

А также третье место заняли спортсмены:

Святослав Семикрас (сумо),

Даниил Ковалев (паверлифтинг),

Анастасия Антоняк (подводное плавание),

Татьяна Мельник (паверлифтинг),

Александр Вересюк (сумо),

Светлана Яромка (сумо).

Фото: Андрей Ковальский

Что такое Всемирные игры

Всемирные игры по неолимпийским видам спорта проводятся с 1981 года спустя год после Олимпийских игр. Украина дебютировала на соревнованиях в 1993 году.

В этом году сборная Украины представлена ​​самым большим составом за всю историю выступлений команды. 102 наших спортсмена будут бороться за победу в 19 видах спорта.

Торжественная церемония открытия игр прошла 8 июля в Бирмингеме, штат Алабама.

Ранее Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о спорте во время войны, возобновлении соревнований внутри Украины и бойкоте мирового сообщества против российских спортсменов.

Смотри, как война повлияла на спортивную жизнь Украины.

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