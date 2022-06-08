Соревнования будут, но без зрителей: как война повлияла на спортивную жизнь Украины

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о спортивной жизни во время войны, возобновлении соревнований внутри Украины и бойкоте мирового сообщества против российских спортсменов.

Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов, благодаря которым наш спорт оживает, а Украина участвует во всех международных соревнованиях.

Нужно начинать наши всеукраинские соревнования и возобновлять спортивную жизнь там, где относительно спокойно.

Конечно, все спортивные соревнования будут проводиться без зрителей и рядом с бомбоубежищем на случай, если сработает воздушная тревога.

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Когда началась полномасштабная война, наши спортсмены первые недели практически не тренировались. Только те, кто находился за границей, имели такую возможность.

Однако, несмотря на все, наши украинские спортсмены все равно становятся чемпионами и победителями на разных международных соревнованиях.

О бойкоте мира против российских спортсменов

Практически все спортивные ассоциации и другие организации устранили российских и белорусских спортсменов от соревнований. Кроме того, были отменены все спортивные мероприятия, которые планировалось провести на территории РФ.

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Российские спортсмены подали в суд, чтобы вернуться на соревнования. Для них это важно, поскольку это давало им возможность пропагандировать свои идеи о военной агрессии против Украины.

Однако Министерство молодежи и спорта будет следить и дальше, чтобы их не допускали к соревнованиям и исключили из всех спортивных организаций.

Напомним, ранее полузащитник национальной сборной Тарас Степаненко рассказал о поражении в матче Украина — Уэльс и чего хочет сильнее футбольной победы.