Надеюсь, что люди увидели нашу самоотдачу — Тарас Степаненко о поражении в матче Украина — Уэльс

Украинская сборная по футболу в этом году не поедет на чемпионат мира. Но украинцы все равно гордятся своими футболистами.

Полузащитник национальной сборной Тарас Степаненко рассказал о поражении в матче Украина — Уэльс и чего хочет сильнее футбольной победы.

Поражение в матче Украина — Уэльс

Настроение у команды плохое, потому что мы не смогли подарить Украине, семьям, себе эту мечту. Мы жили ею в последние годы. Это тяжелое поражение.

В последние месяцы я жил только двумя целями: победа Украины над захватчиками и попасть на чемпионат мира.

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К сожалению, попасть на чемпионат нам не удалось, поэтому, я считаю, в войне мы обязательно победим. Другого варианта нет.

Была очень горячая поддержка и из Украины, и из Ирландии. Те, кто были на стадионе, надеюсь, увидели нашу самоотдачу. Мы очень хотели победить.

Уровень игроков и игры давал уверенность в победе, — сказал Тарас Степаненко.

Возобновится ли чемпионат Украины по футболу

Футбол в Украине — очень важный вид спорта. Главное — дарить людям эмоции. Если чемпионат возобновится с августа, это будет позитив для украинцев.

В случае, если все будет готово к проведению, то матчи будут.

Источник фото: Украинская ассоциация футбола

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