Сподіваюся, що люди побачили нашу самовіддачу — Тарас Степаненко про поразку в матчі Україна — Уельс

Українська збірна з футболу цього року не поїде на чемпіонат світу. Але українці все одно пишаються своїми футболістами.

Півзахисник національної збірної Тарас Степаненко розповів про поразку в матчі Україна — Уельс та чого хоче дужче за футбольну перемогу.

Поразка у матчі Україна — Уельс

Настрій у команди поганий, бо ми не змогли подарувати Україні, сім’ям, собі цю мрію. Ми жили нею останні роки. Це тяжка поразка.

Останні місяці я жив тільки двома цілями: перемога України над загарбниками та потрапити на чемпіонат світу.

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На жаль, потрапити на чемпіонат нам не вдалося, тому, я вважаю, у війні ми обов’язково переможемо. Іншого варіанту немає.

Була дуже гаряча підтримка і з України, і з Ірландії. Ті, хто були на стадіоні, сподіваюсь, побачили нашу самовіддачу. Ми дуже хотіли перемогти.

Рівень гравців та гри давав упевненість у перемозі, — сказав Тарас Степаненко.

Чи відновиться чемпіонат України з футболу

Футбол в Україні — дуже вагомий вид спорту. Головне — дарувати людям емоції. Якщо чемпіонат відновиться з серпня, це буде якийсь позитив для українців.

У випадку, якщо все буде готове до проведення, то матчі будуть.

Джерело фото: Українська асоціація футболу

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