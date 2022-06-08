Змагання будуть, але без глядачів: як війна вплинула на спортивне життя України

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів про спортивне життя під час війни, відновлення змагань всередині України та бойкот світової спільноти проти російських спортсменів.

Перш за все хочу подякувати нашим воїнам, завдяки яким наш спорт оживає, а Україна бере участь у всіх міжнародних змаганнях.

Потрібно розпочинати наші всеукраїнські змагання та відновлювати спортивне життя там, де наразі відносно спокійно.

Звісно, всі спортивні змагання будуть проводитися без глядачів та поруч із бомбосховищем на випадок, якщо спрацює повітряна тривога.

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Коли розпочалась повномасштабна війна, наші спортсмени перші тижні практично не тренувались. Тільки ті, хто перебував за кордоном, мали таку змогу.

Однак попри все наші українські спортсмени все одно стають чемпіонами та переможцями на різних міжнародних змаганнях.

Про бойкот світу проти російських спортсменів

Практично всі спортивні асоціації та інші організації відсторонили російських та білоруських спортсменів від змагань. Крім того, було скасовано всі спортивні заходи, які планувалось провести на території РФ.

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Російські спортсмени подали в суд, щоб повернутись на змагання. Для них це важливо, оскільки це давало їм можливість пропагандувати свої ідеї щодо військової агресії проти України.

Однак Міністерство молоді та спорту слідкуватиме й надалі, щоб їх не допускали до змагань і виключили з усіх спортивних організацій.

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