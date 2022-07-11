Нація переможців: українці здобули 22 нагороди на Всесвітніх іграх у США. Читай, хто приніс золото

8 липня у США стартували Всесвітні ігри-2022 (міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту). За підсумками перших трьох днів змагань Україна здобула 22 медалі, повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Призери на Всесвітніх іграх-2022

Перше золото на цьогорічних іграх для України здобула 17-річна Софія Гречко у підводному спорті. Вона пропливла 200 м у моноласті за 1 хвилину 29,57 сотих секунди.

Ще одне золото здобула каратистка Анжеліка Терлюга. У півфіналі вона перемогла спортсменку зі США з рахунком 8:1, а у фіналі куміте до 55 кг здолала чинну чемпіонку світу — єгиптянку Ахлам Юссеф — зробивши єдину успішну атаку. До речі, на Олімпійських іграх-2020 Терлюга здобула срібло.

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Золото також вибороли:

Аніта Серьогіна (карате),

Володимир Рисієв (паверліфтинг),

Світлана Яромка (сумо),

Важа Даіаурі (сумо),

Іванна Березовська (сумо),

Олексій Бичков (паверліфтинг).

Солдат Станіслав Горуна здобув срібну медаль із карате (куміте) у ваговій категорії до 75 кг, — повідомили в Навчально-спортивній базі літніх видів спорту МО України.

Срібло також отримали:

Софія Гречко (підводне плавання),

Микола Баранник (паверліфтинг),

Іванна Березовська (сумо),

Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо).

Крім цього бронзові медалі забрали спортсменки пауерліфтингу: Анастасія Дерев’янко — у легкій вазі (482,5 кг у сумі); Лариса Соловйова — у середній вазі (592,5 кг у сумі). Для Соловйової це вже п’ята нагорода на Всесвітніх іграх, причому чотири попередні рази вона перемагала.

А також третє місце посіли спортсмени:

Святослав Семикрас (сумо),

Данило Ковальов (паверліфтинг),

Анастасія Антоняк (підводне плавання),

Тетяна Мельник (паверліфтинг),

Олександр Вересюк (сумо),

Світлана Яромка (сумо).

Фото: Андрій Ковальський

Що таке Всесвітні ігри

Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту проводяться з 1981 року через рік після Олімпійських ігор. Україна дебютувала на змаганнях у 1993 році.

Цьогоріч збірна України представлена найбільшим складом за всю історію виступів команди. 102 наших спортсмени боротимуться за перемогу в 19 видах спорту.

Урочиста церемонія відкриття ігор пройшла 8 липня у Бірмінгемі, штат Алабама.

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