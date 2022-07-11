Нація переможців: українці здобули 22 нагороди на Всесвітніх іграх у США. Читай, хто приніс золото

8 липня у США стартували Всесвітні ігри-2022 (міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту). За підсумками перших трьох днів змагань Україна здобула 22 медалі, повідомили у Міністерстві молоді та спорту.
Перше золото на цьогорічних іграх для України здобула 17-річна Софія Гречко у підводному спорті. Вона пропливла 200 м у моноласті за 1 хвилину 29,57 сотих секунди.
Ще одне золото здобула каратистка Анжеліка Терлюга. У півфіналі вона перемогла спортсменку зі США з рахунком 8:1, а у фіналі куміте до 55 кг здолала чинну чемпіонку світу — єгиптянку Ахлам Юссеф — зробивши єдину успішну атаку. До речі, на Олімпійських іграх-2020 Терлюга здобула срібло.
Золото також вибороли:
Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook
Солдат Станіслав Горуна здобув срібну медаль із карате (куміте) у ваговій категорії до 75 кг, — повідомили в Навчально-спортивній базі літніх видів спорту МО України.
Срібло також отримали:
Крім цього бронзові медалі забрали спортсменки пауерліфтингу: Анастасія Дерев’янко — у легкій вазі (482,5 кг у сумі); Лариса Соловйова — у середній вазі (592,5 кг у сумі). Для Соловйової це вже п’ята нагорода на Всесвітніх іграх, причому чотири попередні рази вона перемагала.
А також третє місце посіли спортсмени:
Фото: Андрій Ковальський
Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту проводяться з 1981 року через рік після Олімпійських ігор. Україна дебютувала на змаганнях у 1993 році.
Цьогоріч збірна України представлена найбільшим складом за всю історію виступів команди. 102 наших спортсмени боротимуться за перемогу в 19 видах спорту.
Цьогоріч збірна України представлена найбільшим складом за всю історію виступів команди. 102 наших спортсмени боротимуться за перемогу в 19 видах спорту.
Урочиста церемонія відкриття ігор пройшла 8 липня у Бірмінгемі, штат Алабама.
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