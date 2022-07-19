Юмор помогает нашей нации! История харьковского военного, который рисует юмористические комиксы о войне

С юмором легче пережить любые неприятности. Шутки позволяют на несколько минут забыть о плохом вокруг и дарят мозгу маленькую порцию дофамина. Следовательно, юмор крайне необходим нашим бойцам, ведь в их фронтовой жизни так не хватает позитива!

Военный Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Руслан дарит нашим бойцам улыбки — он рисует юмористические комиксы о фронтовой жизни.

Руслану 51 год, дома его ждут жена и двое детей. До войны мужчина работал в частном издательстве и делал книги для детей до пяти лет. Также создавал картонные 3D-конструкторы. Вспоминает: интересная была работа.

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Начало полномасштабного вторжения

— 24 февраля я встретил дома. Мы проснулись ранним утром, ведь начали бомбить аэропорт, я живу недалеко от него. Первое чувство — тревога за семью, город, страну. Страх перед этой темной силой, — рассказывает Руслан.

Мужчина вспоминает, что в тот день собирал продукты для семьи, ведь ходили слухи, что Харьков может быть оккупирован. А уже 25 февраля он пошел в военкомат.

Я считаю, что это естественно, когда мужчина хочет защитить свою семью, свой край, свой народ, потому сомнений не было. Я должен был это сделать, хотя уже не молод, — отметил военный.

До начала полномасштабного вторжения у Руслана не было военного опыта.

— Служил я еще в советской армии. В воздушно-десантных войсках в Туле, в 106-й дивизии. Она сейчас воюет с нами. Я буду воевать и применять знания против них, — отмечает мужчина.

Семья Руслана с пониманием отнеслась к решению идти воевать, за что мужчина очень благодарен.

Они переживают за меня, держат кулаки, молятся и очень поддерживают меня. Спасибо им за это!

Мужчина рассказывает: прежде всего после победы хочется поехать к своим родным, друзьям, к тем, кто помогал, и отблагодарить их за все.

Про комиксы на войне

Мужчина рассказал, что рисует с детства, но никогда не занимался этим профессионально. Признается: любит начертить что-нибудь юмористическое, но нигде этого не демонстрировал. Да и вообще не планировал рисовать комиксы, но его выдал друг.

— Я не планировал делать зарисовки на фронте, я служу со своим другом, он — док. Однажды док меня сдал: сказал командиру роты, что я умею рисовать и могу сделать нам плакат на стену. С этого и началось, — вспоминает Руслан.

Вдохновляет на зарисовки мужчину разница между военной и мирной жизнью.

— Хочется рассказать мирному населению, как живется на фронте. Есть очень много смешных моментов. Также рисую товарищей. Они любят, когда я их рисую, даже просят. Есть очень много сборных образов: когда один персонаж воплощает в себе несколько солдат, — говорит Руслан.

А в Харьковском отдельном батальоне территориальной обороны рассказывают, что товарищи при первой возможности покупают бумагу и карандаши, “чтобы это шоу продолжалось.”

Военный рисует, когда есть свободное время. Говорит: выпустить комикс после войны был бы интересный опыт, но надо сначала одержать победу.

— Например, вчера прилетело в нашу кухню замаскированную. Чудом товарищи уцелели. После того как разобрали завалы, я сел и стал рисовать. Это помогает справиться со стрессом, — говорит военный.







О юморе в жизни украинцев

— Я думаю, что юмор помогает нашей нации. В наших песнях, сказках очень много юмора. Ведь наши люди прошли множество испытаний. Украина живет на таком коридоре Европы, через нас всегда шли какие-то захватчики, всегда страдали от какого-то нашествия. Юмор помогает нам остаться теми, кто мы есть, — рассуждает военный.

Руслан говорит, что воодушевления нашим бойцам придает ярость:

— Почему? Ведь кто-то пришел решать нашу судьбу… Потому что Буча… Потому что Харьков… Потому что Мариуполь, Винница… Мы победим! Другого пути нет, — уверяет мужчина.

Также убежден, что сила украинцев в трудолюбии, выносливости и юморе.

— У нас очень талантливая нация, и она еще не раскрыла все свои достоинства. Должно пройти время и предоставленные возможности, и мы себя покажем, — уверен военный.

Украинские военные единогласно утверждают: победа будет за нами! Для этого они ежедневно сражаются на фронте. Ранее мы рассказывали истории украинских военных на передовой.

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