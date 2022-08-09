Від Чорного моря до Говерли на своїх двох: Марк Куцевалов вирушив у благодійний похід

За допомогою зусиль усіх українців зараз є змога купувати військову техніку, обладнання та зброю. Кожен донат наближає нас до перемоги.

На п’ятий місяць війни українці не одразу долучаються до збору коштів. Тож волонтери й публічні особистості вигадують нові способи зібрати необхідну суму.

До прикладу, Сергій Притула влаштовував аукціони й коментував футбольний матч. Та він не єдиний, хто вміє проявляти креатив.

Комедіант та учасник реліті Пара на мільйон Марк Куцевалов вирішив зібрати кошти на три карети швидкої у не менш оригінальний спосіб.

Читати на тему Допомагають всі! Гроші на автівку кінологам збирають навіть собаки У Львові кінологи та господарі звичайних собак влаштували збір коштів для купівлі автомобіля на фронт з допомогою своїх чотирилапих друзів.

Раніше він брав участь у благодійних стендапах та шоу, але тепер вирішив кардинально вийти за межі власного комфорту.

6 серпня Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід тривалістю 18 днів та довжиною 850 км пішки.

Його шлях завершиться на День незалежності України та простягнеться вздовж всієї України: від Чорного моря до Говерли.

У такий спосіб комедіант має намір зібрати 2,85 млн грн. Цієї суми вистачить на три машини швидкої допомоги.

Швидкий похід — це реаліті-пригода, за якою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! — закликав учасник реаліті Нового каналу.

Слідкувати за перебігом походу та надсилати кошти можна на сторінці Марка Куцевалова в Instagram.

Щоб більше донатити, треба більше заробляти. Зараз держава дає такі можливості. Читай, як отримати безкоштовну IT-освіту коштом держави.

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