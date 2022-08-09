Від Чорного моря до Говерли на своїх двох: Марк Куцевалов вирушив у благодійний похід

За допомогою зусиль усіх українців зараз є змога купувати військову техніку, обладнання та зброю. Кожен донат наближає нас до перемоги.
На п’ятий місяць війни українці не одразу долучаються до збору коштів. Тож волонтери й публічні особистості вигадують нові способи зібрати необхідну суму.
До прикладу, Сергій Притула влаштовував аукціони й коментував футбольний матч. Та він не єдиний, хто вміє проявляти креатив.
Комедіант та учасник реліті Пара на мільйон Марк Куцевалов вирішив зібрати кошти на три карети швидкої у не менш оригінальний спосіб.
Раніше він брав участь у благодійних стендапах та шоу, але тепер вирішив кардинально вийти за межі власного комфорту.
6 серпня Марк Куцевалов вирушив у благодійний реаліті-похід тривалістю 18 днів та довжиною 850 км пішки.
Його шлях завершиться на День незалежності України та простягнеться вздовж всієї України: від Чорного моря до Говерли.
Його шлях завершиться на День незалежності України та простягнеться вздовж всієї України: від Чорного моря до Говерли.
У такий спосіб комедіант має намір зібрати 2,85 млн грн. Цієї суми вистачить на три машини швидкої допомоги.
Швидкий похід — це реаліті-пригода, за якою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! — закликав учасник реаліті Нового каналу.
Швидкий похід — це реаліті-пригода, за якою я закликаю вас спостерігати та донатити! Разом ми дійдемо! До перемоги! — закликав учасник реаліті Нового каналу.
Слідкувати за перебігом походу та надсилати кошти можна на сторінці Марка Куцевалова в Instagram.
Щоб більше донатити, треба більше заробляти. Зараз держава дає такі можливості. Читай, як отримати безкоштовну IT-освіту коштом держави.
Щоб не пропустити більше цікавих матеріалів, підписуйся на наш Telegram-канал.