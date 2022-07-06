Допомагають всі! Гроші на автівку кінологам збирають навіть собаки

Україна

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Вікторія Мельник, практикантка сайту Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 06 Липня 2022, 23:00

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