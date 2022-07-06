Допомагають всі! Гроші на автівку кінологам збирають навіть собаки

Гроші на допомогу українським захисникам збирають навіть чотирилапі! У Львові влаштували показові виступи песиків, щоб зібрати гроші на автівку кінологам прикордонної служби. Хвостаті професіонали й аматори виконували команди, шукали м’ячики та навіть стрибали через вогняне кільце.

Шоу талантів для чотирилапих проходило просто у львівському парку. Конкурсантів зібралося зо два десятки. Серед них — собаки із Нацгвардії, учні кінологічної школи та бельгійські вівчарки з Українського легіону. Є й такі, що уже допомогли військовим у виконанні завдань із розмінування, пошуку зброї.

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Командами та трюками собаки збирають кошти на закупівлю автівок для кінологів прикордонної служби. На один такий транспорт треба $4000.

Інспектор-кінолог національної поліції Олег Павлишин розповідає: такий автомобіль необхідний для кінологів, щоб швидко та комфортно виїжджати на небезпечні ділянки разом зі своїми чотирилапими помічниками.

Як зазначає господарка однієї із собак-учасниць, зараз абсолютно всі об’єдналися для того, щоб пришвидшити перемогу над росіянами.

Для собаки головне — отримати схвалення від господаря. А для господаря — допомогти нашим ЗСУ. Так ми і працюємо.

Собаки справді є не лише друзями у мирний час: чотирилапі допомагають нашим захисникам на фронті. Як? Читай у нашому матеріалі.

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