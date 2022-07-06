Помогают все! Деньги на автомобиль кинологам собирают даже собаки

Деньги на помощь украинским защитникам собирают даже четверолапые! Во Львове устроили показательные выступления собачек, чтобы собрать деньги на автомобиль кинологам пограничной службы. Хвостатые профессионалы и аматоры выполняли команды, искали мячики и даже прыгали через огненное кольцо.

Шоу талантов для четверолапых проходил прямо во львовском парке. Конкурсантов собралось два десятка. Среди них собаки из Нацгвардии, ученики кинологической школы и бельгийские овчарки из Украинского легиона. Есть и те, кто уже помог военным в выполнении задач по разминированию, поиску оружия.

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Командами и трюками собаки собирают средства на закупку автомобилей для кинологов пограничной службы.

На один такой транспорт нужно $4000. Инспектор-кинолог национальной полиции Олег Павлишин рассказывает: такой автомобиль необходим для кинологов, чтобы быстро и комфортно выезжать на опасные участки вместе со своими четверолапыми помощниками.

Как отмечает хозяйка одной из собак-участниц, сейчас абсолютно все объединились для того, чтобы ускорить победу над россиянами.

Для собаки главное — получить одобрение от хозяина. А для хозяина — помочь нашим ВСУ. Так мы и трудимся.

Собаки действительно не только друзья в мирное время: четверолапые помогают нашим защитникам на фронте. Как? Читай в нашем материале.

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