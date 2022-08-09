От Черного моря до Говерлы на своих двух: отправился в благотворительный поход по Украине

С помощью всех украинцев сейчас есть возможность покупать военную технику, оборудование и оружие. Каждый донат приближает нас к победе.
На пятый месяц войны украинцы не сразу приобщаются к сбору средств. Волонтеры и публичные личности придумывают все новые оригинальные способы собрать необходимую сумму.
К примеру, Сергей Притула устраивал аукционы и комментировал футбольный матч. Но он не единственный, кто умеет проявлять креатив.
Комедиант и участник нового реалити Пара на мільйон Марк Куцевалов решил собрать средства на три кареты скорой не менее оригинально.
Ранее Марк принимал участие в благотворительных стендапах и шоу, а теперь решил кардинально выйти за пределы собственного комфорта.
6 августа Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход протяженностью в 18 дней и 850 км пешком.
Его путь завершится в День независимости Украины и будет проходить вдоль всей страны: от Черного моря до Говерлы.
Его путь завершится в День независимости Украины и будет проходить вдоль всей страны: от Черного моря до Говерлы.
Таким образом комедиант намерен собрать 2,85 млн грн. Этой суммы хватит на три машины скорой помощи.
Быстрый поход — это реалити-преключение, за которым я призываю вас наблюдать и донатить! Вместе мы дойдем! К победе! — призвал участник реалити Нового канала.
Быстрый поход — это реалити-преключение, за которым я призываю вас наблюдать и донатить! Вместе мы дойдем! К победе! — призвал участник реалити Нового канала.
Следить за походом и отправлять средства можно на странице Марка Куцевалова в Instagram.
Чтобы больше донатить, нужно больше зарабатывать. Сейчас государство предоставляет такие возможности. Читай, как получить бесплатное IT-образование за счет государства.
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