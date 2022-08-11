Культурная оборона: как стендап во время войны стал звездой программы

После начала полномасштабной войны эфирные развлекательные шоу и программы исчезли, их заменили новости.
После последних событий многие не готовы к возвращению на экраны программ развлекательного формата. Однако это совсем не означает, что украинцы забыли, что такое отдых и качественное чувство юмора.
Все телевизионные шоу быстро заменили благотворительные стендапы в подвалах, которые сумели адаптироваться к реалиям войны.
Все телевизионные шоу быстро заменили благотворительные стендапы в подвалах, которые сумели адаптироваться к реалиям войны.
Они, кроме отборного юмора о боли и реалиях украинцев, еще и собирают деньги на ВСУ. Такой формат отдыха больше всего понравился и прижился во время войны.
Люди, которые лично не смогли прийти на стендап-выступление, могут посмотреть трансляцию или запись концерта в YouTube. Собранные средства от просмотров тоже идут на благотворительность.
Самые крупные центры стендаперов сейчас во Львове и Киеве, однако артисты ездят с гастролями в разные области Украины и выступают перед военными.
Стендап является лекарством для украинцев, способом психотерапии и избавления от негатива.
Стендап является лекарством для украинцев, способом психотерапии и избавления от негатива.
Главное в стендапе — не заступать за красные линии, которые могут болезненно восприниматься травмированной событиями аудиторией. Также следует не превышать предел нецензурных выражений.
Многие украинские юмористы переходят на украинский язык и продолжают делать то, что умеют лучше всего, для общественного добра.
Также рынок юмора в Украине испытывает значительную трансформацию и уже стоит в шаге от признания англоязычной аудиторией. Некоторые выступления стендапа уже начали записывать и транслировать на английском языке, что не прошло мимо иностранной аудитории.
Дойти до собственного шоу на Netflix и залететь в англоязычный рынок украинскому стендапу вполне реально, если только попробовать приоткрыть эту дверь.
Но наши юмористы могут не только шутить. Чтобы собрать средства, победитель Лиги Смеха Марк Куцевалов пошел в благотворительный реалити-поход. Детали инициативы читай в нашем материале.
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