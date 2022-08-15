Юмор как недорогая психотерапия: комик Антон Тимошенко о роли шуток на войне и реализма в мыслях

Благодаря юмору украинцы так часто находят выход из, казалось, безвыходных эмоциональных состояний.

В начале полномасштабного вторжения мы больше были сконцентрированы на каждой новости с поля боя, но сейчас научились иногда отвлекаться благодаря комикам.

Это такой вариант, чтобы люди немного повеселились, отвлеклись хотя бы на час и имели силы, чтобы дальше работать, – говорит юморист Антон Тимошенко в интервью Фактам ICTV.

Стендапер уверен, что такой вид комедии по крайней мере дешевле психотерапии. Просто покупаешь билет, и целый час можешь смеяться и отвлекаться.

Кроме того, Антон Тимошенко отмечает, что на самих комиках лежит большая ответственность за то, о чем они шутят. Поскольку все, что говорят юмористы со сцены, должно быть не только уместным, но и заряжать на работу для победы.

Есть большой соблазн шутить о том, что мы побеждаем, мы всех уничтожим, захватим Россию. Но нужно понимать, что война – это долгий процесс, и не все так гладко. Надо быть реалистами.

Поэтому стендап-комик всегда пытается шутить только о своем опыте и делать плавные переходы от веселого к более серьезному. Поскольку комедия может также приносить зрителям новые смыслы и наталкивать на размышления.

Кроме того, Антон Тимошенко уверен, что стендап также способен не только побуждать зрителей к новым мыслям, но и быть более доступным, чем в другие жанры.

Так, например, если юмористам, привыкшим собирать большие залы и выступать на фоне нарядных декораций, до сих пор не так уж просто, то стендап-комикам все же проще. Жанр позволяет свободно чувствовать себя как на сцене, так и в подземке или бомбоубежище с небольшой аудиторией.

Юморист Антон Тимошенко уверяет, что со стендапом относительно просто, поскольку можно даже брать с собой колонку и ходить с ней по улице, рассказывая шутки.

Стендап-комики как тараканы, они выживают в любых условиях. В этом, мне кажется, самая большая свобода этого жанра.

Важность шуток ощущают даже наши защитники на передовой. Читай историю харьковского военного, рисующего юмористические комиксы о войне.

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