Салат з рисом на зиму без стерилізації: відкриваєш баночку — і вечеря готова

Якщо любиш узимку відкрити баночку й одразу отримати майже готову страву, спробуй закрити салат з рису на зиму.

Рис робить страву більш ситною, вбирає ароматний овочевий сік та олію. Така смакота добре виручає, коли не хочеться довго стояти біля плити.

Салат з рисом на зиму: рецепт без стерилізації

Інгредієнти

3 кг стиглих червоних помідорів

1 кг солодкого болгарського перцю

1 кг ріпчастої цибулі

1 кг моркви

1–2 склянки рису

2 склянки рослинної олії

3 ст. л. солі без гірки

2 ст. л. цукру

Як приготувати салат із рисом на зиму

Спочатку підготуй банки та кришки: добре вимий їх і простерилізуй. Цибулю наріж півкільцями, моркву натри на великій тертці, а солодкий перець наріж соломкою. Помідори вимий і дрібно наріж. Рис обов’язково промий кілька разів, доки вода не стане прозорою. Тепер візьми велику каструлю, влий рослинну олію та добре її розігрій. Виклади цибулю і моркву, перемішай та обсмажуй близько 10 хвилин, періодично помішуй. Потім додай болгарський перець і готуй овочі ще 10 хвилин. Після цього відправляй у каструлю рис, подрібнені помідори, сіль і цукор. Все добре перемішай і тушкуй ще близько 40 хвилин. Не забувай час від часу помішувати, щоб рис та овочі не пригорали. Гарячий салат розклади по підготовлених півлітрових або 700-грамових банках і закатай стерилізованими кришками. Переверни банки догори дном, укутай ковдрою та залиш, щоб охолонули. Потім перенеси заготівлю у прохолодне місце для зберігання.

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Джерело фото: Рinterest.

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