Салат з рисом на зиму без стерилізації: відкриваєш баночку — і вечеря готова

Якщо любиш узимку відкрити баночку й одразу отримати майже готову страву, спробуй закрити салат з рису на зиму.
Рис робить страву більш ситною, вбирає ароматний овочевий сік та олію. Така смакота добре виручає, коли не хочеться довго стояти біля плити.
Салат з рисом на зиму: рецепт без стерилізації
Інгредієнти
- 3 кг стиглих червоних помідорів
- 1 кг солодкого болгарського перцю
- 1 кг ріпчастої цибулі
- 1 кг моркви
- 1–2 склянки рису
- 2 склянки рослинної олії
- 3 ст. л. солі без гірки
- 2 ст. л. цукру
Як приготувати салат із рисом на зиму
- Спочатку підготуй банки та кришки: добре вимий їх і простерилізуй.
- Цибулю наріж півкільцями, моркву натри на великій тертці, а солодкий перець наріж соломкою. Помідори вимий і дрібно наріж. Рис обов’язково промий кілька разів, доки вода не стане прозорою.
- Тепер візьми велику каструлю, влий рослинну олію та добре її розігрій. Виклади цибулю і моркву, перемішай та обсмажуй близько 10 хвилин, періодично помішуй. Потім додай болгарський перець і готуй овочі ще 10 хвилин.
- Після цього відправляй у каструлю рис, подрібнені помідори, сіль і цукор. Все добре перемішай і тушкуй ще близько 40 хвилин. Не забувай час від часу помішувати, щоб рис та овочі не пригорали.
- Гарячий салат розклади по підготовлених півлітрових або 700-грамових банках і закатай стерилізованими кришками.
- Переверни банки догори дном, укутай ковдрою та залиш, щоб охолонули. Потім перенеси заготівлю у прохолодне місце для зберігання.
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Джерело фото: Рinterest.
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