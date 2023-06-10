“С мужчинами мне легче дружить, чем с женщинами”. Что такое мизогиния и как проявляется внутреннее неуважение к женщинам

Ежедневно украинское общество сталкивается с резонансными историями об изнасиловании, унижении, объективизации женщин. Юридическая сфера Украины имеет ещё немало пробелов, над которыми нужно работать. Однако анализ причинно-следственной цепочки приводит нас к началу проблемы: социальной дилеммы.

Негативное отношение некоторых мужчин к движению феминисток за права женщин, их критика в сторону отдельных вагонов в поездах и откровенное высмеивание женщин, ставших жертвами изнасилований, является следствием воспитания. Воспитание, которое и культура, и политика, и образование прививали: место женщины — на кухне.

Здесь речь идет о социализации мужчин. Но нередко женщины сами становятся теми, кто унижает и нивелирует значимость других женщин. Почему так происходит? И как это проявляется?

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В этом материале мы попытаемся разобраться, почему в Украине долгое время процветала мизогиния, как она влияет на общество и разберем на примерах мизогонные фразы.

Что такое мизогиния

Такой термин как мизогиния не является новым или нововведенным. Ведь долгое время мизогиния была нормой в патриархальном обществе. Термин является одним из ключевых в теории феминизма.

Мизогиния — это пренебрежительное отношение к женщинам, женоненависть, предвзятое отношение и унижение женского пола как от мужчин, так и от самих женщин.

Мизогиния может быть внешней — транслируемой обществом, и внутренней — интернализованной самими женщинами. Часто женщина и сама не замечает, как унижает себя перед мужчинами, чтобы в их глазах выглядеть “не такой, как другие”.

Такое поведение часто и подчеркивается словами: “я не такая, как другие женщины”, “женской дружбы не существует”, “с мужчинами мне проще”, “змеиное кубло” и подобное.

Ненависть к собственному полу приносит “дивиденды” в виде уважения мужчин, повышения собственного статуса и дистанцирование.

Мизогиния проявляется во многих областях: социальное исключение, сексизм, враждебность, мужские привилегии. Более того: ныне и мизогиния, и мизандрия (пренебрежение к мужчинам) есть явлениями, которые глубоко засели и укоренились в нашем сознании как нации и как людей отдельно.

Мизогонные шутки, фразы-поговорки и требования к другим часто могут быть бессознательным проявлением мизогинии.

Распространенность мизогинии

Природой мизогинии можно назвать патриархальное общество и реальность, в которой долгое время жили наши предки.

Мизогиния однозначно являлась доктриной патриархального общества, она легитимизировала насилие над женщинами как в крайней его форме, так и на уровне уничтожения чести.

На раннем этапе формирования общества как такового в мире царили мизогонные мысли, которые ярко поддерживали такие известные философы и ученые как Аристотель, Декарт, Гоббс, Гегель, Фрейд, Ницше и Локк.

В Украине влияние этих известных мужчин, возможно, и не было так сильно. Однако четкую патриархальную линию существования мы можем проследить у наших северных соседей. Россия во все времена своего существования отличалась жестокостью, особенно к женщинам.

Женщины там до сих пор воспринимаются как инкубаторная машина, которая должна давать новых солдат на войну.

Учитывая этот факт и сочетая его с, к сожалению, годами существования в одной стране под названием СССР, нетрудно догадаться, кто насаждал подобные нарративы среди украинцев. Таким образом, находим объяснения среди рычагов влияния на людей: церковь, СМИ, политика.

В настоящее время общественное мнение формируется под влиянием многих факторов, среди которых также музыкальная индустрия. Нетрудно заметить, как сильно изменились характер и смысл украинских песен после начала полномасштабного вторжения и полного отказа от российского продукта.

Принципы СССР о женщинах-домохозяйках, женщинах-любовницах, женщинах-хранительницах домашнего очага метастазами оккупировали значительную часть сознания людей. Мужчины всегда воспринимались и отчасти воспринимаются до сих пор, как кто-то сильный, мужественный, кто достает добычу и не имеет права на слезы.

Но так ли плохо в Украине? Конечно, есть над чем работать. Образование — первая инстанция, требующая однозначных реформ.

Ведь виктимное поведение и мизогинию дети воспринимают нормами поведения ещё в средней школе, когда учебник по Основам здоровья говорит: короткая юбка или макияж может спровоцировать нападающего совершить изнасилование.

Как проявляется внутренняя мизогиния

Внутренняя мизогиния до сих пор остается популярной. Мы обращаем внимание на внешние черты и мысленно сравниваем себя с женщиной напротив, пускаем шутки или повторяем стереотипные фразы наших мам или бабушек.

Мизогиния разрушает наше мировосприятие. Мы начинаем грызть себя изнутри. Мы не воспринимаем собственного пола и считаем его хуже мужского.

Разобраться, где проявляется мизогиния, проще на примерах. Фразы и мнения такого рода мы приведем ниже.

“Я не такая, как они, меня интересуют не только одежда и салоны красоты”. Распространенное противопоставление себя другим женщинам: увлечения женщин — дурацкие, а вот думать о семье или заниматься “настоящими” женскими делами — это о лучших качествах.

На самом деле такие высказывания могут по-разному формулироваться и иметь множество вариаций, но все нацелены на получение похвалы от мужчин или четкого отграничения от женского пола, показав себя лучше.

“Почему пробки? А, блондинка за рулем”. Сексистские шутки, анекдоты и подобные сравнения присущи, к сожалению, не только мужчинам. И женщины часто обесценивают достижения или попытки самореализации других представительниц женского пола.

Интересно, что исследование от Genger Actin portal показало, что такие убеждения и шутки очень вредны для сознания. За результатами участники, которым дали прослушать множество сексистских шуток, продемонстрировали большую толерантность к физическому насилию над женщинами, чем те, кому включали нейтральные анекдоты.

“Какая из неё женщина, если нет детей” или “Я не домохозяйка, чтобы дома вещи стирать”. Разницы, несмотря на антонимические жизненные позиции, в действительности нет. Ведь в обоих случаях высмеиваются желания и убеждения женщин, каждая из которых чувствует себя комфортно в работе или в семейном кругу.

“Плохая мать, потому что неидеальна”. Завышенная требовательность к другим женщинам — проявление предвзятости. Нет идеальных матерей так же, как и идеальных отцов. Как и людей в целом.

Часто в равных обстоятельствах для мужчин и женщин возникает совершенно разное видение ситуаций. Одинокий отец способен вызвать больше эмпатии, а вот одинокая мать — осуждение, что не смогла удержать мужчину в семье / выбрала не того.

“Руководительница, руководителька! Как она может управлять другими?!” Сомнение в профессионализме женщин на высоких должностях распространено в наше время. Однако полномасштабное вторжение все же сдвинуло это дело с места: теперь у женщин, оставшихся без мужа дома, нет другой опции, как взять на себя обязанности за обоих.

Часто женщины сами подвергают сомнению профессионализм своей коллеги на высшем посту, потому что она, как диктуют стереотипы, не обладает “мужскими” качествами: хладнокровием, здравомыслием, логикой.

“Женской дружбы не существует”. Подвергать сомнению такое явление как женская дружба можно с такой же легкостью, как и дружбу между мужчинами.

Один неудачный опыт не есть системой. А фразы вроде “гадючник”, “змеиный коллектив”, “с мужчинами всегда легче” лишь подчеркивает, что такая женщина чувствует уверенность в себе и умениях только тогда, когда испытывает восхищение собой со стороны мужчин.

“Мужчины любят красивых”. Не плевать ли женщинам, каких именно любят эфемерные мужчины в стереотипном сборном образе? Такие фразы, кроме нездорового комплекса относительно внешности и навязывания стандартов красоты, также порождает и нездоровую конкуренцию между женщинами.

“Самая виновата!”. Виктимблейминг также входит в аспект мизогинии. Женщины, осуждающие жертву, а не нападающего, лишь потакают патриархальным установкам.

“Если бы женщина не захотела, то мужчина бы не обратил на неё внимания”. Когда семейные или влюбленные пары расстаются из-за измены, женщины часто говорят фразы такого рода. Мы привыкли винить любовниц, унижать их и считать безнравственными.

Мужчины же часто получают оправдание в своей “природе” или “гормонах”.

“Привилегированные” мужчины и “глупые” женщины?

Даже сейчас в украинском обществе существует много ситуаций, в которых женщины пытаются приблизиться к привилегированным мужчинам. Все это происходит прежде всего из-за стигматизации и унижения женщин в патриархальном обществе.

Итак, вполне закономерно, что человек стремится отделиться от всего плохого. Проблема состоит в том, что с такими мыслями мы и сами становимся ретрансляторами мизогонных предубеждений.

Мизогонные установки уже воспринимаются как истина, а не как стереотип. “Ты слишком эмоциональная, потому что ты женщина”? Или “слишком эмоциональная, потому что у тебя такой характер”? Разница ощутима.

Как бороться с мизогинией

Анализируй свое и чужое поведение. Выявляй появление мизогинии с помощью одного маркера: если осуждение направлено на целую группу женщин, а не на конкретное лицо в виде критики. Избавься от стереотипов, связанных с гендером. Нет разделения на мужественных и хрупких, мужскую или женскую работу. Не бойся открыто выражать свою позицию. Забудь о конкуренции, не рассматривай каждую женщину как соперницу в чём-либо. Не верь в стереотипы и сражайся с ними.

Со стереотипами нужно бороться. А также следить за тем, что ты говоришь другим. Это касается и шуток: как скрытая агрессия разрушает отношения и возможно ли её распознать, мы писали в нашем другом материале.

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