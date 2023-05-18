Мы должны быть за одно. Петиция об отдельных вагонах для женщин — взгляд юриста и украинцев

Украина сейчас стоит на грани между советским наследием и европейскими изменениями. Конечно, традиционно мы стремимся к лучшему — такова уж наша природа. Особенно остро в последние годы встал вопрос гендерного равенства, борьбы против сексизма и харасмента, реального наказания за изнасилование.

Когда говорим о последнем, конечно, сразу приходят мысли о групповом изнасиловании подростками несовершеннолетней на Закарпатье, сексуальных действиях отчима по отношению к падчерице, громких вечеринках с наркотиками и домогательстве девушек в Киеве — и это лишь часть, капля в море!

В 2020 году общество всколыхнуло громкое дело Анастасии Луговой, которая вместе с сыном возвращалась в Киев из Запорожья поездом Мариуполь — Киев. В ту ночь в купе женщины ворвался неизвестный мужчина в нижнем белье, жестоко избил её на глазах у сына и пытался изнасиловать.

Сейчас Анастасия ведет активную общественную деятельность, всячески помогает пострадавшим от насилия. К этому её подтолкнул собственный опыт. Но таких историй — тысячи. В марте этого года стала известна также ситуация, когда проводник поезда Ясиня — Запорожье домогался пассажирки.

История с поездом стала движущей силой в определенном смысле. С тех пор долго идут разговоры о мерах дополнительной безопасности для женщин в поездах, где пассажиры могут находиться сутки, должны ночевать с незнакомцами и только догадываться, кто спит на противоположной купейной полке.

На этой неделе на сайте официального представительства Офиса президента была опубликована петиция с соответствующей просьбой. Автор петиции, Ольга Ожогина, пишет, что потребность в безопасности и комфорте является главной во время путешествия как для женщин, так и для мужчин.

— На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах, — говорится в петиции.

Также Ольга Ожогина приводит пример, что пассажирам, долго находящимся в пути, нужно переодеваться, что достаточно некомфортно делать перед представителями противоположного пола. Для идентификации пола автор предлагает добавить фильтр “пол” при покупке билета.

Текст сразу разлетелся по социальным сетям. Традиционно появились как сторонники петиции, так и те, кто данную инициативу не поддерживает.

О преимуществах и недостатках такого предложения, возможностях реализации в Украине и опыте других стран, а также точки зрения украинцев — разбираемся с экспертами и простыми пользователями в материале.

Для детального анализа о не такой уж и новой инициативе, методах ее внедрения и регулирования, а также почему для украинцев важно делать шаги навстречу друг другу, редактор Вікна-новини пообщалась с юристом Ириной Козуненко, психотерапевтом Надеждой Мартынюк, а также с обычными пассажирами, которые пользуются железной дорогой и имеют свое видение подобного внедрения в украинские реалии.

В материале мы подробно разбираем:

Почему украинцы снова не находят общий язык в таком чувствительном вопросе?

Почему возникла потребность в отдельных вагонах для женщин (и не только)?

Возможно ли внедрение данной инициативы?

Что думают об этом украинцы?

Что известно о мировом опыте отдельных вагонов для разных полов?

Почему возникла потребность в отдельных вагонах для женщин

Для начала следует определить, что потребность возникла именно из-за ситуаций, постоянно возникающих в Украине. Изнасилование, харасмент, сексизм, сексуализация тела, стереотипы, высмеивание и унижение — все это до сих пор существует в нашем обществе.

Более того, толерантность к преступникам все еще популярна, а жертву до сих пор могут спросить: “А во что ты была одета?”.

Виктимблейминг является еще одним “наследием” СССР для украинцев, от которого нужно избавиться.

Юрист Ирина Козуненко отмечает, что наше общество наконец-то готово к борьбе с дискриминацией и сексизмом в полном её объеме. И хотя инициатива не новая, но мы все же можем думать над методами, которые помогут украинцам строить безопасность и находиться в ней на всех уровнях — как государственных, так и социальных.

К сожалению, для женщин современности это более чем актуально, ведь мы живем в патриархальном мире и, как и в большинстве стран постсоветского лагеря, долгое время женщины притеснялись.

Юрист Ирина Козуненко говорит: реализовать такую инициативу возможно, если будет общественный запрос, политическая воля и третье, самое главное, — источник финансирования.

Ведь стоит определиться, будет ли это финансироваться за счет государственных средств, наших налогов, или это будет профинансировано инвесторами, благотворителями.

— Это не должна быть “одноразовая акция”, один вагон или один поезд на всю страну. Конечно, такое обновление требует много средств, — отмечает Ирина Козуненко.

Также она считает, что подобные инициативы должны продвигаться либо через Укрзалізницю, либо законодательно, а также от общественных организаций, занимающихся защитой женщин от насилия.

Эти же организации или учреждения должны контролировать работу инициативы в будущем.

Почему украинцы не находят общего решения?

За время написания статьи редактор успела прочитать несколько новостей о публикации упомянутой выше петиции.

Конечно, не обошлось и без обсуждения этого факта: довольно много украинцев и украинок сказали, что не разделяют мнения автора петиции Ольги Ожогиной, аргументируя это “разделением мужчин и женщин, которое может только вызвать агрессию у первых” или же тем, что “женщины свободны, могут и хотят находиться в поездах, например, с собственными мужчинами”.

Редактор сразу забегает наперед и объясняет: для полного понимания текста стоит читать его полностью.

В первую очередь в петиции говорится о добровольном путешествии в отдельных от мужчин вагонах. Добровольно — значит, что женщины с детьми, или женщины с мужчинами, или любые другие женщины могут пользоваться теми поездами и вагонами, которые посчитают для себя комфортными.

Также обращаю внимание на то, что Ольга Ожогина пишет только о тех рейсах, которые идут в ночное время суток, а также о тех, в которых незнакомым между собой людям приходится ехать более шести часов.

На этот факт также обращает внимание и эксперт, юрист Ирина Козуненко.

— В первую очередь такие вагоны создаются для предотвращения фактов насилия над женщинами — эмоционального или физического. Речь не идет о том, что женщины обязательно должны пользоваться исключительно “женскими” вагонами, — объясняет она.

Это возможность выбора. Если женщина имеет травматический опыт, предостережения, боится в конце концов, она может выбрать для себя комфортную среду для путешествия.

Такой же ответ и на вопросы о детях. Если женщина вместе со своим малолетним сыном выбирает вагон, для нее не должен быть запрещен ни один вариант.

Психотерапевт Надежда Мартынюк объясняет несогласие между украинцами также и условиями, в которых мы все сейчас находимся. Ведь постоянный стресс из-за войны накапливается и ищет выход.

В то же время сексуальное насилие является одним из самых тяжелых преступлений, а переживший его человек проходит тяжелый и долгий путь даже для частичного восстановления.

— Нет такой статистики, но для меня совершенно очевидно, что во время боевых действий количество случаев сексуального насилия увеличивается, — объясняет психотерапевт. — Поэтому вполне логична и эта инициатива, когда женщины стремятся к большей защите.

Мы двигаемся к свободному обществу, где соблюдаются права и законы. Так что если кому-то необходимо отделиться — такая возможность должна быть для всех.

Я не вижу здесь никакой “провокации” со стороны женщин. С таким же успехом мы можем дойти до того, что мы защищаемся от врага, потому что спровоцировали его?

Скажем так, согласно прежней модели Карпмана, где есть жертва, спаситель и агрессор, мы можем понять, что всегда будет кто-то против. Так что следует принимать решения большинством голосов, — резюмирует психотерапевт Надежда Мартынюк.

Но, конечно, только такая инициатива не решит главную проблему. Ведь дискриминация женщин только по половому признаку проявляется во многих сферах жизни, и одним поездом с отдельным вагоном здесь не обойдется.

Возможно ли внедрить подобную инициативу в Украине?

Юрист рассказывает, что в Украине есть законодательная инициатива, которая устанавливает безопасное существование женщин рядом с мужчинами в публичных местах, транспорте, коллективе. Также действуют соответствующие группы реагирования, помогающие женщинам уйти из семьи, где они переживают насилие.

— Мы говорим о том, что в контрактах и договорах между работодателем и работниками прописаны такие условия, чтобы женщины не страдали от сексуального насилия и харасмента. Даже есть пункты о планировании офиса, чтобы там не было темных закоулков, запрете на проявления сексизма, максимально открытое пространство и т. п., — говорит Ирина Козуненко.

За нарушение таких правил человек может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.

Основной проблемой, как считает Ирина Козуненко, является необразованность и страх украинских граждан ко всему неизвестному. Ведь основы феминизма, крайне необходимые Украине, сейчас воспринимаются плохо из-за трактовки.

Феминизм и слово “феминистка” у нас часто трактуют как нечто плохое. Это сразу параллели с гомосексуальностью, мужчиноненавистничеством и подобным. Но ведь это совершенно не так!

— Феминистки не унижают мужчин и не посягают на их безопасность, в то же время просто борются за собственны права.

Не является плохой защита женских прав и борьба за них, но абсолютно недопустимы харасмент, насилие и унижение.

Впрочем, реальна ли возможность сделать отдельные вагоны-купе для мужчин и женщин? Следует искать ответы в Укрзалізниці.

В 2020 году УЗ уже давала ответ на такой вопрос. Тогда там объяснили, что у компании отсутствует достаточный ресурс парка пассажирских вагонов для выделения отдельных купе.

То есть может возникнуть ситуация с недостаточной заселенностью вагонов, что приведет к неудовлетворению потребностей населения в наличии свободных мест в поездах.

С правовой точки зрения, Укрзалізниця не может отказать пассажиру в покупке билета в выбранном вагоне. Также существуют сложности с оценкой фамилии и имени для четкого понимания, женщина покупает билет или мужчина.

На момент написания и подготовки статьи к выпуску, редакция не получила ответа на официальное обращение в Укрзалізницю. Но мы обязательно добавим его, как только получим, и обновим информацию.

Существует ли мнение “против”: расспросили украинцев и украинок

Проанализировав тему, я пришла к выводу, что справедливо будет также обнародовать мнения и обычных пассажиров, пользующихся железной дорогой.

Например, Дария активно поддерживает движение за права женщин, а также подчеркивает: здесь не должно быть мнения “против”, потому что мы должны быть за одно.

У нас есть проблема, порожденная культурой изнасилования. И она очень яркая, а главное — систематическая. В то же время, есть много возможных решений, которые должны дополнять друг друга.

— Именно сейчас речь идет о женщинах, потому что количество случаев сексуального насилия в отношении мужчин мизерное, это не систематическое явление в наше время. А вот с такими систематическими случаями насилия над женщинами нужно бороться.

Для этого следует заниматься образованием, но оно сейчас не работает. Что же делать женщинам сейчас, следующие десятилетия?

Мой тезис таков: пока другие методы не начали работать, пока культура изнасилования так распространена, пока действует виктимблейминг даже на самых высоких государственных уровнях — отдельные вагоны для женщин на длительные путешествия по такой же цене, как и другие, являются идеальным вариантом, чтобы не беспокоиться за свою безопасность хотя бы во время поездки.

Это закроет те потребности, которые сейчас есть, — резюмирует девушка.

И я подчеркиваю: петиция предлагает ввести такие вагоны только на ночные рейсы, когда женщине нужно поспать ночью и не бояться за собственную безопасность, — говорит Дария.

Много вопросов вызывает непонятная реакция от мужчин, которые говорят, что таким образом их ограничивают (речь идет о комментариях по поводу петиции — ред.), потому что если у тебя нет злых помыслов, то тебя не должно оскорблять желание женщины защитить себя.

Другая девушка, Елена считает, что такие вагоны не решат проблемы. Ведь поезда — это лишь часть всех мест, где женщинам может угрожать опасность.

— По-моему, такое решение ничего не изменит. Это как разделять мальчиков и девочек в школах, женщин и мужчин за столом, одевать на женщин хиджаб. Зачем отдельные вагоны? Чтобы “не провоцировать” мужчин?

Женщина имеет право находиться в среде мужчин. Вопрос в том, чтобы эта среда была безопасной, — отмечает Елена.

Это ведь — не панацея. Решение — это сексуальное просвещение, это четкие законы и эффективное правосудие, это знание своих прав и обязанностей, это взаимоуважение общества и искоренение стереотипов. Это все звучит очень сложно, но просто изолировать женщин от мужчин — не поможет, и это невозможно.

Потому что, если не в поезде, так в такси, если не в такси, то в автобусе или метро, если не там, то в парке или кино, — резюмирует девушка.

Михаил, который также согласился дать комментарий, добавляет: данная инициатива не решит проблему, но точно уменьшит количество случаев изнасилований женщин.

— Не стоит этим ограничиваться, нужно работать с обществом. Должен приниматься и ряд других решений: искоренение гендерных стереотипов и сексизма, внедрение образовательных и психологических программ.

Следует фундаментально исследовать, почему в нашем обществе распространена культура жестокости, изнасилования, и вводить противодействие, — резюмирует молодой человек. — И я обращаю внимание на то, что речь идет не только о школе: где-то рядом с нами может жить 30-летний мужчина, насилующий девушек и женщин. Ему школьная программа не поможет, то есть нужно думать и об этом.

Отдельные вагоны для женщин в поездах: мировой опыт

Раздельные вагоны для разных полов — не новинка. Мир знает множество удачных и неудачных примеров реализации такого проекта.

Юрист Ирина Козуненко уверена, что воплотить в жизнь это в Украине возможно, если будут соблюдены все правила и нормы чувствительного вопроса, ведь речь идет не только о женщинах: здесь стоит также вспомнить и о ЛГБТИК+ людях.

— Что касается юридической стороны, то ничего противозаконного здесь нет, особенно если учесть активную борьбу против домашнего насилия и ратификацию Стамбульской конвенции. Но тогда возникает логичный запрос в ответ на отдельные вагоны для женщин: а где же отдельные вагоны для мужчин, трансгендерных людей?

Опыт других стран может ответить на несколько вопросов. К примеру, в Японии долгий период был высокий показатель уровня изнасилований. В 2000 году там были введены раздельные вагоны метро для женщин и мужчин.

Как показал опрос, существенно на показатели неприличного поведения это не повлияло. К тому же в вагонах нет четкой проверки, кто именно туда заходит — часто там ездят и лица противоположного пола.

Подобная ситуация наблюдается и в Китае, где присутствие мужчин в вагонах для женщин никоим образом не контролируется.

Такие вагоны существуют также в Германии и Чехии. Другая редактор сайта часто пользуется именно такими — в Чехии есть отдельные вагоны для женщин и детей, а приобрести билеты можно в приложении RegioJet.

В Польше также есть опция вагона только для женщин. Дарья рассказала о собственном опыте поездок в таких вагонах в Польше. Например, там есть отдельные купе в вагонах, где могут находиться только женщины или только мужчины.

— Есть и свои недостатки: когда я выбирала место, то была доступна опция только трехместного купе, а я ехала одна. А мой партнер смог выбрать одноместное купе для мужчин, — делится Дарья.

И хотя количество таких купе в каждом поезде разное, однако они точно выделены.

Тема, которую мы затронули сегодня, — одна из самых трудных для украинского общества. Потому что поднимает многие камни, которые десятками лет не давали нам развиваться. Но мы считаем, что говорить об этих вещах — это необходимость. И начинать следует с сексуального образования в школах, о котором мы писали ранее.

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