Знать — оберегать: украинцы поддержали петицию об обязательном половом воспитании в школах

Еще с советских времен в обществе принято, что все темы, касающиеся тела человека, должны быть табуированы и закрыты за всеми возможными замками.

Однако, как показывает опыт цивилизованного мира, отсутствие полового воспитания может только вредить. Отсюда возникает не только застенчивый смех у детей в школе на уроках биологии, но и немалое количество проблем во взрослой жизни.

Петиция об обязательном половом воспитании в школах

Онлайн-ресурс Гендер в деталях и общественный альянс Политическое действие женщин инициировали петицию о внедрении обязательного полового воспитания в систему украинского образования. Ее уже поддержали 25 тысяч украинцев и украинок, поэтому президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на нее в ближайшее время.

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Создана она, в том числе и для того, чтобы начать изменения в системе образования, где пока не предусмотрено введение отдельных занятий по половому воспитанию. Отдельные темы раскрывают на разных дисциплинах. А на слова о необходимости введения обособленного курса спрашивают, куда девать тогда математику.

В условиях огромного количества информационных источников и безграничных возможностей интернета дети самостоятельно получают доступ к видео, которое часто искривлено и пропагандирует насилие.

Естественно, еще одной отговоркой, чтоб не вводить отдельную дисциплину, служит широкий доступ к информации. Однако не принимается во внимание отсутствие у детей навыков критически анализировать все, что они читают или пересматривают.

Поэтому авторы обращения отмечают важность наличия знаний у детей относительно физических и психологических изменений, связанных с половым созреванием. Также новые поколения должны иметь представление о:

методах контрацепции,

незапланированной беременности,

личной безопасности,

базовых принципах культуры согласия.

Половое воспитание детей и молодежи значительно снижает риск насилия, уровень преступности, количество подростковых беременностей.

Половое воспитание в Украине пока на достаточно низком уровне. Ведь родители не всегда знают, как поговорить с ребенком на тему секса. А в школе тоже не уделяют внимание таким беседам. Поэтому читай, как и когда говорить с ребенком о половом воспитании.

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