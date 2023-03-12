Знати — оберігати: українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах

Ще з радянських часів у суспільстві прийнято, що всі теми, які стосуються тіла людини, повинні бути табуйованими та закритими за всіма можливими замками.

Проте, як показує досвід цивілізованого світу, відсутність статевого виховання може тільки шкодити. Звідси виникають не лише сором’язливий сміх у дітей в школі під час уроків з біології, але й чимала кількість проблем у дорослому житті.

Петиція про обов‘язкове статеве виховання у школах

Тому онлайн-ресурс Гендер в деталях і громадський альянс Політична дія жінок ініціювали петицію про впровадження обов’язкового статевого виховання в систему української освіти. Її вже підтримали 25 тисяч українців та українок, тому президент України Володимир Зеленський має відповісти на неї найближчим часом.

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Створена вона, зокрема й для того, щоб розпочати зміни у системі освіти, де наразі не передбачено введення окремих занять зі статевого виховання. Натомість окремі теми розкривають на різних дисциплінах. А на слова про потребу введення відокремленого курсу, питають, куди подіти тоді математику.

В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство.

Звісно, ще однією відмовкою, щоб не вводити окрему дисципліну, слугує широкий доступ до інформації. Проте не береться до уваги відсутність у дітей навичок критично аналізувати все, що вони читають, чи переглядають.

Тому авторки звернення наголошують на важливості знань у дітей щодо фізичних та психологічних змін, що пов’язані зі статевим дозріванням. Також нові покоління повинні мати уявлення про:

методи контрацепції,

незаплановану вагітність,

особисту безпеку ,

базові принципи культури згоди.

Статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей.

Статеве виховання в Україні поки що на досить низькому рівні. Адже батьки не завжди знають, як поговорити з дитиною на тему сексу. А в школі теж не приділяють увагу таким бесідам. Тому читай, як і коли говорити з дитиною про статеве виховання.

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