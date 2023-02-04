Противодействие домашнему насилию во время войны: в Одесской области работают специальные мобильные бригады

— Мне страшно даже вспоминать. Каждый раз все начинается с оскорбительных слов. Потом он берет меня за плечи, я стараюсь ускользнуть. Сжимает мою шею, душит. Дальше удары. Первый, второй, третий. И так всякий раз, как выпьет.

Такой оказалась семейная жизнь для переселенки из Донецкой области Надежды. Она попросила изменить ее имя, ведь женщине до сих пор тяжело и стыдно рассказывать о пережитом. Насилие от мужа она терпела более 20 лет.

Обиды, унижения, побои и склонение к сексу — все это пережила Надежда. Но хуже всего, что за насилием в семье наблюдала и дочь. Вырвала женщину из этого круга война в Украине. Сейчас Надежда живет в реабилитационном центре и работает с психологами.

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Чтобы противостоять подобным случаям и выявлять подобное в семьях, в Одесской области начали работать мобильные бригады по противодействию домашнему насилию. Команда уже посетила несколько районных центров и маленьких сел. Прибыли в село Дачное.

Возле сельского клуба собираются женщины с детьми. Малышей забирают социальные работники на арт-терапию. Мамы же в это время идут на лекцию.

С аудиторией работает психолог. Его главная задача — рассказать женщинам, что такое гендернообусловленное насилие, домашнее насилие и как из этого вырваться.

— В Украине с 2018 года действует Закон по противодействию домашнему насилию. Там четко указано, что насилием считается не только физическое проявление, когда он вас избивает.

Есть еще три вида домашнего насилия: психологическое, экономическое, сексуальное. Когда он говорит, что вы некрасивая, толстая, никому, кроме него, не нужная — это насилие.

Не позволяет работать, заставляет отчитываться за каждую израсходованную копеечку — это насилие. Вынуждает заниматься сексом, когда вы этого не хотите и напоминает о “супружеском долге” — это насилие, — рассказывает психолог общественного движения Вера, Надежда, Любовь Никита Пермяков.

В целом команда мобильной бригады по противодействию домашнему насилию состоит не только из психологов, но и социальных работников и даже медиков. Женщины проходят осмотр, в том числе гинекологический.

При работе с потенциальными пострадавшими врачи пытаются обратить внимание на повреждения тела — возможные кровоподтеки от ударов, царапины и т.д. Если такой случай выявляют, то женщине предлагают психологическую, социальную, юридическую помощь и даже убежище. Но не все готовы его принять.

Мы каждый раз фиксируем подобные случаи. В каждой группе по меньшей мере два-три человека страдают от домашнего насилия. Но не все к нам обращаются. Женщины стесняются говорить о пережитом.

И наша задача сделать так, чтобы люди поняли, что это не стыдно. Что жить в кругу насилия не является нормой. Особенно тяжело с этим в маленьких городках и селах. Все думают о том, что люди скажут, — говорит Пермяков.

Самая тяжелая ситуация именно в маленьких селах и городах. Поэтому мобильные бригады по противодействию насилию работают в области. Обычно женщины скрывают то, что в семье их избивают, унижают или не разрешают работать. Приезд мобильной бригады — их шанс что-то изменить.

Пришла послушать лекцию и Елена. Женщина страдала от насилия в первом браке. Унижение терпела не только от мужа, но и от его родных. Через 11 лет смогла разорвать круг насилия. Но сделать это было нелегко, куда бежать и у кого просить помощи — не знала.

Я многое пережила. Это и физическое, и психологическое насилие от мужа и его родителей. В то время не было помощи ни таких организаций, ни психологов. Это была тема, которая не обсуждалась.

Это проблемы воспитания. Не рассказывать никому ничего, не жаловаться ни на что. Люди говорят “видели глаза, что выбирали”, “ребенку нужен отец”, “нужно сохранить семью”, “надо терпеть”.

Но в один момент я поняла, что никто никого не имеет права унижать. И что от жизни в такой семье моему ребенку только хуже. Поэтому однажды утром мы с дочерью в одних тапочках и халатах пошли в новую жизнь, — рассказывает Елена.

И она оказалась счастливой. Теперь Елена замужем второй раз, воспитывает внуков. Именно с ними и пришла на встречу с мобильной бригадой по противодействию домашнему насилию. Женщина надеется, что ее судьбу не повторит младшее поколение в семье. Именно поэтому открыто рассказывает о пережитом.

Я все это рассказываю, чтобы женщины знали, что выход всегда есть. И есть люди, готовые помочь. Важно, что подобные проекты существуют. И молодежь будет знать, куда обращаться. К сожалению, домашнее насилие есть и будет.

Но можно свести такие случаи к минимуму. Я думаю, что такую работу нужно проводить в школах. Ведь у многих детей нет хорошего примера родителей и они не знают, как построить здоровую семью, — говорит Елена.

Проект специальных мобильных бригад появился в Украине во время полномасштабной войны. Потому что за последний год уровень домашнего насилия значительно вырос. Ситуация особенно критичная в областях. И на это есть причины.

Сейчас эта тема очень актуальна. Именно во время полномасштабной войны в Украине уровень домашнего насилия значительно вырос.

Это связано с тем, что люди начали переезжать в другие города, терять работу, финансы, начинают пить. Стресс оказывает большое влияние на уровень агрессии. Мы видим это в своей работе. По понятным причинам тяжелая ситуация в селах, — говорит координатор проекта Дарья Коваль.

Мобильные бригады по противодействию домашнему насилию работали в Одесской области около месяца в тестовом режиме. После этого проект продлили еще на полгода.

Программа финансируется UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения. Всего в разных уголках страны уже работает более 130 таких мобильных бригад.

К команде специалистов могут обратиться сами пострадавшие или председатели поселковых советов, чтобы в их общинах проводилась работа по предотвращению домашнего насилия.

Команда мобильных бригад отмечает, что нужно не просто ждать помощи, а действовать. Итак, если ты или твои знакомые страдают от домашнего насилия, обращайся по телефонам:

102 — Национальная полиция Украины;

116-123 или 0 800 500 335 — Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации;

15-47 — горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;

116-111 или 0 800 500 225 — Национальная горячая линия для детей и молодежи.

История адвоката, которая защищает потерпевших от домашнего насилия, всегда начинается со звонка от жертвы. Читай случаи людей, которые обратились за бесплатной правовой помощью и разорвали круг насилия.

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