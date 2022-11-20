Потерпевшие теряли сознание, а ей угрожали: история адвоката, которая защищает жертв домашнего насилия

Все начинается с первого звонка. Клиентки попадают к адвокату Наталии Родионовой разными путями и все начинается с телефонного разговора. Также их всех объединяет причина обращения — они больше не могут терпеть домашнее насилие, рассказывает издание DIVOCHE.MEDIA.

Порой, делится Наталья, некоторые из них ведутся на сказки близких тиранов и сначала верят, что “это было в последний раз”. Однако адвокат всегда просит их подождать и тщательно все обдумать.

Так за многие годы практики к ней во второй раз прийти отказались всего две женщины. Другие быстро поняли, что за медовым месяцем в расписании их домашнего врага идет повторный круг тирании. И порой жестокость только набирает обороты.

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С потерпевшими от домашнего насилия Наталья начала работать пять лет назад. До этого имела частную практику. Однако впоследствии все чаще стали обращаться люди, которые нуждались в правовой помощи, но не могли ее оплатить. В то же время Наталья все больше углублялась в тему домашнего насилия.

В один момент адвокат поняла, что у нее есть силы помогать тем, кто в этом действительно нуждается, и решила попробовать сотрудничать с системой Бесплатной правовой помощи. Наталье удалось пройти конкурс, после чего она подписала контракт и приступила к работе.

Каких только не было случаев. Она сталкивалась с историями, где издевались родители над детьми, а бывало и наоборот.

Меня очень поразило, что родные дети могут так безразлично и жестоко относиться к родителям.

Так, Наталья рассказывает об одном из случаев, когда сын издевался над своими пожилыми родителями, выгнал их из дома жить на летнюю кухню, где не было отопления, и регулярно отбирал их пенсию. Соседи лишь грустно наблюдали за этой трагедией, но помочь никто не решался.

Пока пожилым супругам не удалось попасть к одному из руководителей местной полиции. Мужчина отнесся к их делу серьезно и объяснил, как обратиться за бесплатной правовой помощью, где им помогли получить ограничительное предписание. После этого обидчик исчез.

Наталья говорит, что именно такой шаг часто помогает избавиться от агрессора, но это не панацея. Иногда местная полиция не относится серьезно к этому вопросу и не разъясняет обидчику, что будет с ним, если он нарушит предписание.

Тогда он продолжает терроризировать избранную жертву. И здесь уже два возможных варианта развития событий. Либо он не понесет наказание из-за халатности правоохранительных органов, либо все же сядет за решетку.

Второй вариант развития тоже случалось наблюдать Наталье. Адвокат вспоминает, как ей пришлось познакомиться с женщиной — матерью четырех детей, которую постоянно преследовал муж.

Избавиться от него не удалось даже с помощью ограничительного предписания. Он продолжал преследовать семью и мог заявиться к ним ночью с топором. После очередного избиения заявление на безвозмездную правовую помощь подала его дочь.

Мужчина теперь отбывает наказание за свою преступную деятельность, а женщина с детьми смогли наконец почувствовать жизнь и твердую землю под ногами. Наталья делится, что ее клиентка сейчас выехала за границу ради малышей, но чувствуется, что эта семья наконец-то начала жить.

А девочка, которая тогда обратилась за помощью, теперь сама мечтает стать юристом или журналистом. Стремится заниматься тем, что будет помогать другим преодолевать жизненные препятствия.

Мы дали ей увидеть другую жизнь, к которой она идет, — говорит Наталья.

Бывали случаи, когда сами женщины уже сомневались, что им кто-нибудь поможет. Мысли в голове начинали путаться, некоторые оказывались на грани, в шаге от самоубийства. Однако одно знакомство порой способно изменить все как для самих женщин, так и для адвокатов.

У меня есть такие дела, после которых я думаю: “Хорошо, что мы встретили друг друга”. После них меняется не только жизнь пострадавших, что-то меняется и во мне.

Но не стоит думать, что один разговор и несколько бумажек способны все изменить. В большинстве своем преодоление домашнего насилия — это длительный и подчас болезненный процесс.

Особенно тяжело женщинам встречаться со своим обидчиком, видеть его взгляд, просто находиться в одном помещении зала суда.

Были случаи, когда даже во время дачи показаний потерпевшие теряли сознание.

Им бывает страшно видеть, как обидчик просто смотрит на них. Поэтому Наталья старается всегда стать препятствием для таких взглядов и садится так, чтобы первый зрительный контакт был с ней.

Иногда обидчику неважно, на кого срывать свою агрессию. А когда у него отбирают любимую “игрушку для битья”, тогда он может решить терроризировать адвоката своей жертвы.

Мне передавали “привет”; говорили, что знают, на какой машине я езжу; “заходи в подъезд и оглядывайся”. Но, к счастью, реальных воплощений этих угроз не было.

Наталья делится, что это, к сожалению или к счастью, сделало ее только сильнее. А от своего дела отступать женщина ни в коем случае не собирается, несмотря на все риски и немалое моральное давление.

Адвокат делится, что ее вдохновляет картина, которую она видит после суда, когда ей удается выиграть дело.

Часто на финальных заседаниях она уже чувствует усталость, но как только видит лицо женщины, на котором появляется улыбка и чувствуется определенное облегчение, это становится наибольшим вознаграждением. А мысли Натальи о том, что наконец-то ей удалось изменить еще одну жизнь к лучшему, добавляют вдохновения и еще больше сил на новую борьбу.

Это вдохновляет, потому что хочется, чтобы было меньше зла и меньше боли. Потому что детство вообще должно быть без насилия, а какие-либо отношения в семье должны быть взаимними и искренними.

Как обратиться за бесплатной правовой помощью

Если тебе или твоему близкому человеку нужна бесплатная правовая помощь, всегда можно обратиться по телефону 0 800 213 103 или онлайн по ссылке.

Кроме того, бюро бесплатной правовой помощи работают по всей территории Украины, кроме временно оккупированных населенных пунктов. Информацию о работе бесплатной правовой помощи можно просмотреть на карте по ссылке.

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