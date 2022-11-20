Рассказы

Потерпевшие теряли сознание, а ей угрожали: история адвоката, которая защищает жертв домашнего насилия

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 ноября 2022, 17:00
Історія адвокатки
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
Олів’є: як приготувати — рецепт від Валі Саєнко
Новогоднее настроение уже в воздухе? Рецепт оливье от шеф-повара Вали Саенко
Різдвяний піст 2022: коли починається і скільки триватиме
Все о Рождественском посте: что это, когда начинается и что можно кушать
Как пережить развод во время войны
Развод между нами: почему люди расходятся во время войны и как пережить такой опыт
Кріс Гемсворт заявив про схильність до хвороби Альцгеймера
Крис Хемсворт хочет взять паузу в кино: как актер узнал о предрасположенности к болезни Альцгеймера
Смотреть больше

Материалы по теме

Володимир Вакуленко
Родители ждут ДНК экспертизу, но надеются, что сын живой — трагичная история детского писателя
ГСЧС
“У нас у многих есть второй день рождения”: как работает ГСЧС во время войны
Минометчики
Тяжело работают, ведь у них есть важная мечта. История минометчиков из Мелитополя
Оксана Черная
Кожа тонкой пленкой слезала, падая на носилки: боевой медик Оксана Черная о реалиях войны на нуле

Видео
Потерпевшие теряли сознание, а ей угрожали: история адвоката, которая защищает жертв домашнего насилия

Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
Декларація про український повітряний щит: що це таке
Декларация про украинский воздушный щит — что это такое и для чего нужно
0:05:18
єОселя
Максимально лояльные условия: ипотека 3% от єОселя. Кто может получить жилье и какие требования
Добровільна евакуація з Миколаївської та Херсонської областей
Государство обо всем позаботится — рассказываем о добровольной эвакуации из Николаевской и Херсонской областей
Чи зменшиться кількість годин без світла — енергетики про можливі графіки
Часов без света станет меньше? Энергетики объяснили, изменится ли график отключения электроэнергии
Бахмут
Тактика выжженной земли от врага: что происходит сейчас в Бахмуте и как ВСУ продолжают защищать город
0:04:26
Деокупована Херсонщина
Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области
Біонічні протези в Україні - як реабілітують постраждалих від війни
Лучшее изобретение года — как украинцы изготавливают уникальные бионические руки и протезируют пострадавших от войны
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Володимир Вакуленко
Читать дальше
Родители ждут ДНК экспертизу, но надеются, что сын живой — трагичная история детского писателя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь