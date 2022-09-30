Домашнее насилие во время войны существует! Как распознать и куда обращаться

Война смогла затереть симптомы многих социальных вопросов, но подавить их у истоков — нет. Домашнее насилие во время войны приобрело новые проявления, как и во время любого экстремального положения.

Домашнее насилие во время войны

И людям, которые попадают в ситуацию семейного абьюза и насилия, гораздо труднее найти выход, чем в мирное время: они ограничены в передвижении, некуда пойти или к кому обратиться.

Только в Киеве с начала года зафиксировано 8745 обращений по поводу домашнего насилия. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Из них 5467 обращений поступило от женщин и 1117 — от мужчин.

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Насилие может быть не только физическим: одной из самых страшных форм является эмоциональное насилие, признаки которого трудно доказать не только окружающим людям, но и самому себе.

Также существует экономическое насилие — полная зависимость одного человека от другого в материальном плане; и сексуальное насилие — даже у супружеских пар.

Куда обращаться, если страдаешь от домашнего насилия

КГГА запустила пять мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Также услуги предоставляет и Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.

Обратиться в центр можно:

по телефону 15 00 и 044 272 1500;

по адресу улица Юрия Ильенко, 20;

через социальные сети Instagram и Facebook, а также через Skype (dovira1500).

Также за помощью можно обратиться в полицию по номеру 102 или с письменным заявлением в управление в вашем регионе.

Можно попросить, чтобы приехала специальная мобильная группа по противодействию домашнему насилию (если таковая находится в твоем районе / населенном пункте).

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Как распознать домашнее насилие

Одним из проявлений насилия является игнорирование или дискриминация через убеждения, вероисповедания, национальную, расовую принадлежность или происхождение, а также шантаж.

Следует помнить, что не каждый абьюз начинается с удара кулаком по лицу.

Насилие может проявляться:

экономическое — проявляется в зависимости одного человека от другого через материальное состояние, что делает невозможным отсоединение и отдельную жизнь двух людей;

психологическое — проявляется через унижение, обиды — прямые или в шутливой форме, обесценивание человека и его достижений;

физическое — считается, что само такое проявление насилия наиболее распространено: как правило, физическое насилие начинается не сразу, а в сочетании с другими видами;

сексуальное — даже у супружеских пар возникают ситуации, когда интимные отношения становятся принуждением для одного из партнеров.

Также домашнее насилие может проявляться и в шутках, скрывающих агрессию. Читай, как распознать абьюз и не разрушить отношения с близким человеком.

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