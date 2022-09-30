Домашнее насилие во время войны существует! Как распознать и куда обращаться

Война смогла затереть симптомы многих социальных вопросов, но подавить их у истоков — нет. Домашнее насилие во время войны приобрело новые проявления, как и во время любого экстремального положения.
И людям, которые попадают в ситуацию семейного абьюза и насилия, гораздо труднее найти выход, чем в мирное время: они ограничены в передвижении, некуда пойти или к кому обратиться.
Только в Киеве с начала года зафиксировано 8745 обращений по поводу домашнего насилия. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Из них 5467 обращений поступило от женщин и 1117 — от мужчин.
Насилие может быть не только физическим: одной из самых страшных форм является эмоциональное насилие, признаки которого трудно доказать не только окружающим людям, но и самому себе.
Насилие может быть не только физическим: одной из самых страшных форм является эмоциональное насилие, признаки которого трудно доказать не только окружающим людям, но и самому себе.
Также существует экономическое насилие — полная зависимость одного человека от другого в материальном плане; и сексуальное насилие — даже у супружеских пар.
КГГА запустила пять мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия. Также услуги предоставляет и Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию.
Также за помощью можно обратиться в полицию по номеру 102 или с письменным заявлением в управление в вашем регионе.
Также за помощью можно обратиться в полицию по номеру 102 или с письменным заявлением в управление в вашем регионе.
Можно попросить, чтобы приехала специальная мобильная группа по противодействию домашнему насилию (если таковая находится в твоем районе / населенном пункте).
Одним из проявлений насилия является игнорирование или дискриминация через убеждения, вероисповедания, национальную, расовую принадлежность или происхождение, а также шантаж.
Следует помнить, что не каждый абьюз начинается с удара кулаком по лицу.
Следует помнить, что не каждый абьюз начинается с удара кулаком по лицу.
Также домашнее насилие может проявляться и в шутках, скрывающих агрессию. Читай, как распознать абьюз и не разрушить отношения с близким человеком.
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