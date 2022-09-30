Домашнє насилля під час війни існує! Як розпізнати та куди звертатися

Війна змогла затерти симптоми багатьох соціальних питань, але придушити їх біля витоків — ні. Домашнє насильство під час війни набуло нових проявів, як і під час будь-якого екстремального становища.

І людям, які потрапляють в ситуацію сімейного аб’юзу та насильства, набагато важче знайти вихід, ніж у мирний час: вони обмежені у пересуванні, не мають куди піти чи до кого звернутися.

Домашнє насилля під час війни

Лише в Києві з початку року зафіксовано 8745 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. З них 5467 звернень надійшло від жінок і 1117 — від чоловіків.

Насилля може бути не лише фізичним: одним із найстрашніших форм є емоційне насильство, ознаки якого важко довести не лише людям навколо, а й собі самому.

Також існує економічне насилля — повне узалежнення однієї людини від другої в матеріальному плані; та сексуальне насильство — навіть у подружніх пар.

Куди звертатися, якщо страждаєш від домашнього насильства

КМДА запустила п’ять мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Також послуги надає і Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Звернутися до центру можна:

за телефоном 15 00 та 044 272 1500;

за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 20;

через соціальні мережі Instagram та Facebook, а також через Skype — (dovira1500).

Також за допомогою можна звернутися до поліції за номером 102 або з письмовою заявою до управління у вашому регіоні.

Можна попросити, щоб приїхала спеціальна мобільна група з протидії домашньому насильству (якщо така є у твоєму районі / населеному пункті).

Як розпізнати домашнє насильство

Одним із проявів насильства є ігнорування чи дискримінація через переконання, віросповідання, національну, расову належність чи походження, а також шантаж.

Варто пам’ятати, що не кожен аб’юз розпочинається з удару кулаком по обличчю.

Насильство може проявлятися:

економічне — проявляється в узалежненні однієї людини від іншої через матеріальні статки, що робить неможливим від’єднання та окреме життя двох людей;

психологічне — проявляється через приниження, образи — прямі чи в жартівливій формі, знецінення людини та її здобутків;

фізичне — вважається, що сам такий прояв насильства є найпоширенішим: здебільшого фізичне насильство починається не одразу, а в поєднанні з іншими видами;

сексуальне — навіть у подружніх пар виникають ситуації, коли інтимні стосунки стають примусом для одного з партнерів.

Також домашнє насильство може проявлятися і в жартах, що приховують агресію. Читай, як розпізнати аб’юз та не зруйнувати стосунки з близькою людиною.

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