Домашнє насилля під час війни існує! Як розпізнати та куди звертатися

Війна змогла затерти симптоми багатьох соціальних питань, але придушити їх біля витоків — ні. Домашнє насильство під час війни набуло нових проявів, як і під час будь-якого екстремального становища.
І людям, які потрапляють в ситуацію сімейного аб’юзу та насильства, набагато важче знайти вихід, ніж у мирний час: вони обмежені у пересуванні, не мають куди піти чи до кого звернутися.
Лише в Києві з початку року зафіксовано 8745 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. З них 5467 звернень надійшло від жінок і 1117 — від чоловіків.
Насилля може бути не лише фізичним: одним із найстрашніших форм є емоційне насильство, ознаки якого важко довести не лише людям навколо, а й собі самому.
Насилля може бути не лише фізичним: одним із найстрашніших форм є емоційне насильство, ознаки якого важко довести не лише людям навколо, а й собі самому.
Також існує економічне насилля — повне узалежнення однієї людини від другої в матеріальному плані; та сексуальне насильство — навіть у подружніх пар.
КМДА запустила п’ять мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Також послуги надає і Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.
Також за допомогою можна звернутися до поліції за номером 102 або з письмовою заявою до управління у вашому регіоні.
Можна попросити, щоб приїхала спеціальна мобільна група з протидії домашньому насильству (якщо така є у твоєму районі / населеному пункті).
Можна попросити, щоб приїхала спеціальна мобільна група з протидії домашньому насильству (якщо така є у твоєму районі / населеному пункті).
Одним із проявів насильства є ігнорування чи дискримінація через переконання, віросповідання, національну, расову належність чи походження, а також шантаж.
Варто пам’ятати, що не кожен аб’юз розпочинається з удару кулаком по обличчю.
Варто пам’ятати, що не кожен аб’юз розпочинається з удару кулаком по обличчю.
Також домашнє насильство може проявлятися і в жартах, що приховують агресію. Читай, як розпізнати аб’юз та не зруйнувати стосунки з близькою людиною.
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