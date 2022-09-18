Знецінення, залякування й образи: хто такий аб’юзер простими словами та як розпізнати токсичні стосунки

Останнім часом ми все частіше чуємо вислови “я була в аб’юзивних стосунках” або “мій чоловік/дружина — аб’юзер”.

Але багато хто не до кінця розуміє значення цього слова, а деякі все життя живуть, піддаючись аб’юзу та навіть не підозрюючи цього.

Тому ми вирішили поспілкуватись з психологинею Оленою Семінською та дізнатись, як розпізнати аб’юзивні стосунки.

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Що таке аб’юз

Аб’юз — це позначення сукупності дій, таких як: зловживання людиною, постійні образи, психологічне приниження, а також фізичне та сексуальне насильство.

Найчастіше аб’юз зустрічається в сім’ях, — розповідає психотерапевтка.

Аб’юзивні стосунки можуть бути як між батьками та дітьми, так і між дружиною та чоловіком. Як правило, первинний аб’юз згодом призводить до вторинного.

Первинний — це між дітьми та батьками. Наприклад, коли батьки пригнічують свою дитину, постійно вселяють у неї почуття провини, сорому та страху. Кажуть, що вона дурна й нічого в житті не доб’ється, стане двірником і таке інше.

Надалі, якщо дитина все життя піддавалась аб’юзу з боку батьків, то в дорослому віці людина точно так поводиться зі своїми дітьми або ж чоловіком/дружиною.

Наприклад, чоловік постійно лає дружину, що вона має поганий вигляд, не смачно готує або неякісно прибирає. Якщо в нього виникають проблеми на роботі, то звинувачує у всьому дружину.

Або навпаки — дружина постійно “капає” на мозок чоловікові, що він мало заробляє, не може її забезпечити, постійно принижує його гідність тощо, — наводить приклади Семінська.

Ознаки аб’юзу

Загальні ознаки аб’юзу:

Знецінення почуттів іншої людини. Наприклад, “ти дурна”, “все, що стосується тебе, неважливо”. Почуття образи: “Мої прохання дуже-дуже важливі, а твої образи, почуття і прохання — це все якісь надумані дурниці”. Фізичне чи сексуальне залякування. Це дуже поширене явище, коли залякують дітей і використовують їх із сексуальною метою, хоча їх це дуже травмує.

Крім знецінення, жертвам аб’юзу вселяють, що все погане відбувається через них. Тобто “ти у всьому винен/-на, я не любитиму тебе, я здам тебе в інтернат або ти помреш під парканом холодний і голодний”.

Аб’юз зустрічається у не тільки неблагополучних сім’ях, а й у цілком забезпечених теж. Не обов’язково у сім’ї присутній алкоголізм та фізичне насильство. Це можуть бути тонкі глузування, — додає психологиня.

Жертви аб’юзу найчастіше не розуміють, що вони зазнають психологічного чи фізичного насильства. І зазвичай самостійно не можуть вийти з таких стосунків.

Тому, якщо ти помічаєш, що твої друзі або родичі постійно піддаються аб’юзу, то спробуй спочатку обговорити це з ними та порадь звернутись до фахівця.

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