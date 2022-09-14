Сімейні стосунки

Чому люди розлучаються під час війни? Адвокатка пояснила та розповіла про форми розірвання шлюбів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Вересня 2022, 16:00
Чому люди розлучаються
Фото: Pexels

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