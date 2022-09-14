Чому люди розлучаються під час війни? Адвокатка пояснила та розповіла про форми розірвання шлюбів

Війна стала лакмусовим папірцем для кожного з нас, і зараз мова не лише про національну свідомість. Поки одні пари вирішують створити сім’ю, інші навпаки розлучаються. То чи впливає війна на сімейні стосунки у парах, чому люди розлучаються і якщо вже “все вирішено” — які форми розірвання шлюбів існують.

Про це розповіла адвокатка Наталія Горбаль виданню WoMo.

Чому люди розлучаються під час війни?

За словами адвокатки, зараз до неї найчастіше звертаються саме у справах розлучення. Вона виділила три категорії причин, через які шлюби нині розпадаються.

Зараз також дивляться

Війна показує давні проблеми. Наталія каже: зараз кожен з нас відчуває власне життя інакше, особливо це стосується проблем, які раніше ми намагалися не помічати.

Від усвідомлення того, що завтрашній ранок може не настати, у кожного виникає бажання прожити сьогоднішній день так, як завжди мріяв(-ла). А для цього необхідно покінчити з тим, що тебе не задовольняє.

Друга причина — усвідомлення того, що кожен з нас може вижити без допомоги інших. Це особливо гостро різонуло по жінках, які більшу частину свого життя прожили з чоловіком і, як то кажуть, горя не знали.

Коли така жінка починає самостійне життя за кордоном без чоловіка, для неї одночасно відкриваються кілька горизонтів — і вона здатна підкорити всі вершини зовсім самотужки.

Якщо сім’я була створена саме з розрахунку перекласти на чоловіка такі обов’язки, які зараз жінка може виконувати сама, виникає відчуття, що самій набагато краще, аніж з чоловіком. Особливо, якщо чоловік не надто цінував свою дружину.

Третя причина: чоловіки також знаходять своє справжнє “я”. І після зустрічі з ним можуть зрозуміти — без дружини їм краще. Це відбувається в тих сім’ях, де стосунки від самого початку були засновані не на довірі, дружбі та коханні, а на соціально-побутових звичках.

Як зробити важкий крок та розірвати стосунки цивілізовано

Насправді поради про цивілізоване розірвання стосунків є досить шаблонними. Попри це, всі випадки є індивідуальними.

Наталія пояснює: головне в ухваленні такого рішення — добре зважити всі “за” та “проти”. Варто розуміти, що процес розлучення може вдарити не лише по колишній парі, а й по дітях та матеріальному становищу.

Коли рішення вже ухвалене, просто постав собі контрольне запитання: “Я зможу жити без цієї людини?”

Якщо відповідь буде ствердною, то можна готувати усі юридичні кроки цього процесу.

Які є форми розірвання шлюбу

Форми, які визначила адвокатка, базуються виключно на бажаннях людей, але кожна з них тягне за собою різні юридичні моменти.

Добровільне розлучення. Примусове розлучення. Примусово-добровільне розлучення. Розлучення за взаємною згодою.

Для примусового або добровільно-примусового розлучення притаманно, коли один з партнерів ставить перед фактом іншого партнера: мовляв, я вирішив(-ла) розлучитися.

Основна порада: не панікуй, а попроси про паузу. Краще таке рішення гарно обміркувати, перш ніж намагатися вирішити проблему на гарячу голову.

Після цього краще одразу звернутися до адвоката, який пояснить усі дрібниці, які тягне за собою юридичне розірвання шлюбу.

Універсальна порада: якщо не маєш бажання тягатися в судах у розв’язанні питань поділу майна, батьківських обов’язків та всього іншого — краще перед весіллям обговорювати майбутній проект сім’ї та укладати шлюбні угоди.

Які ще причини розлучень в Україні, ми писали раніше. Про п’ять руйнівних звичок для стосунків читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та читай найсвіжіші новини України та світу!