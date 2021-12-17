Топ-5 руйнівних звичок для стосунків — психологиня взялася лічити

Практично кожна людина з дитинства мріє про велике та щире кохання. Проте коли минає час, а віра в казки розвіюється в буденності, приходить розуміння, що не все так просто і самих почуттів для гарних стосунків недостатньо.

Сімейна психологиня Світлана Стріга на своїй Instagram-сторінці розповідає про найпоширеніші способи знищити свої стосунки.

Намагатися змінити партнера

Коли ми зустрічаємося, нас все влаштовує, а коли заходимо у стосунки, потрібно терміново переробити, зробити ідеальним, як у Маші, Наташі та Саші.

Психологиня стверджує, що коли ми намагаємося скопіювати ситуацію іншої пари, то примушуємо свого партнера до певних дій, які можуть бути не притаманні його чи її особистості. Тоді цей примус сприйматиметься як насильницький, а людина від такого захоче піти.

Ревнощі без меж

Часом ми переходимо ту межу, коли ревнощі, які вписуються в рамки розумного флірту, переходять у хворобливе та руйнівне почуття. Ревнощі руйнують все: сім’ю, кохання, здоров’я.

Ревнощі позначаються як на романтичних взаєминах, так і на дітях, якщо вони є. Тоді кожен член сім’ї відчуватиме певний тиск і тяжку атмосферу вдома, звідки у такому разі захочеться втекти.

Постійна критика

Критика — настільки тонка матерія, що важливо не переборщити.

Психологиня стверджує, що в розумних межах критика певних дій може стати гарним стимулом. Проте через постійні й навіть дрібні зауваження самооцінка людини може впасти. Вона може повірити, що той, хто критикує, значно кращий за неї і вона/він не вартий такого.

Постійно підлаштовуватись

Формула здорових стосунків — уміти бути разом, у контакті одне з одним, ділитися своїми ресурсами у задоволенні потреб одне одного. І при цьому бути автономними та піклуватися про себе.

Якщо ж постійно підлаштовуватись під іншу людину, то можна накопичити велику кількість нереалізованих бажань та навіть злість, яка з часом підірве емоційну бомбу всередині вас.

Очікувати, що ваш партнер вам винен

Психологиня каже: ідея про те, що партнер вам від початку щось винен, — неправильна й неконструктивна. Тому якщо виникає запитання, що повинні робити жінка чи чоловік у стосунках, спершу, радить пані Світлана, спитайте себе: “Що ви готові зробити натомість?”

Нічого не відбувається просто так. Людина має захотіти щось вам дати і щось взяти від стосунків.

Ще одним важливим пунктом психологи виділяють вміння домовлятись та довіряти одне одному. Тому читай, у чому різниця понять контроль чи піклування: як не перетнути межу у стосунках.