Топ-5 привычек, разрушающих отношения — психолог взялась считать

Практически каждый человек с детства мечтает о большой и искренней любви. Однако с течением времени, когда вера в сказки развеивается в обыденности, приходит понимание, что не все так просто и самих чувств для хороших отношений недостаточно.

Семейный психолог Светлана Стрига на своей Instagram-странице рассказывает о самых распространенных способах разрушить свои отношения.

Пытаться изменить партнера

Когда мы встречаемся, нас все устраивает, а когда заходим в отношения, нужно срочно переделать, сделать идеальным, как у Маши, Наташи и Саши.

Психолог утверждает, что когда мы пытаемся скопировать ситуацию другой пары, то принуждаем своего партнера к определенным действиям, которые могут быть не присущи его личности. Тогда это принуждение будет восприниматься как насильное, а человек от такого захочет уйти.

Ревность без границ

Иногда мы переходим ту грань, когда ревность, которая вписывается в рамки разумного флирта, переходит в болезненное и разрушительное чувство. Ревность разрушает все: семью, любовь, здоровье.

Ревность отражается как на романтических взаимоотношениях, так и на детях, если они есть. Тогда каждый член семьи будет ощущать определенное давление и тяжелую атмосферу дома, откуда в таком случае захочется сбежать.

Постоянная критика

Критика — настолько тонкая материя, что важно не переборщить.

Психолог утверждает, что в разумных пределах критика определенных действий может стать хорошим стимулом. Однако из-за постоянных и даже мелких замечаний самооценка человека может рухнуть. Он может поверить, что критикующий значительно лучше его и она/он не стоит такого.

Постоянно подстраиваться

Формула здоровых отношений — уметь быть вместе, в контакте друг с другом, делиться своими ресурсами в удовлетворении потребностей друг друга. И при этом быть автономными и заботиться о себе.

Если же постоянно подстраиваться под другого человека, можно накопить большое количество нереализованных желаний и даже злость, которая со временем подорвет эмоциональную бомбу внутри вас.

Ожидать, что ваш партнер вам должен

Психолог говорит: идея о том, что партнер вам изначально что-то должен, — неправильна и неконструктивна. Поэтому если возникает вопрос, что должны делать женщина или мужчина в отношениях, сначала, советует Светлана, спросите себя: “Что вы готовы сделать в ответ?”

Ничего не происходит просто так. Человек должен захотеть что-нибудь дать и что-то взять от отношений.

Еще одним важным пунктом психологи выделяют умение договариваться и доверять друг другу. Поэтому читай, в чем разница понятий контроля или заботы: как не перейти черту в отношениях.