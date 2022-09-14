Почему люди разводятся во время войны? Адвокат объяснила и рассказала о формах расторжения браков

Война стала лакмусовой бумажкой для каждого из нас — и сейчас речь не только о национальном сознании. Пока одни пары решают создать семью, другие наоборот разводятся. Влияет ли война на семейные отношения в парах, почему люди разводятся и если уже “все решено” — какие формы расторжения браков существуют.
Об этом рассказала адвокат Наталья Горбаль изданию WoMo.
По словам адвоката, сейчас к ней чаще всего обращаются именно по вопросам развода. Она выделила три категории причин, по которым браки сейчас распадаются.
От осознания того, что завтрашнее утро может не наступить, у каждого возникает желание прожить сегодняшний день так, как всегда мечтал(-ла). А для этого нужно покончить с тем, что тебя не удовлетворяет.
От осознания того, что завтрашнее утро может не наступить, у каждого возникает желание прожить сегодняшний день так, как всегда мечтал(-ла). А для этого нужно покончить с тем, что тебя не удовлетворяет.
Unsplash
Когда такая женщина начинает самостоятельную жизнь за границей без мужчины, для нее одновременно открывается несколько горизонтов — и она способна покорить все вершины совершенно самостоятельно.
Когда такая женщина начинает самостоятельную жизнь за границей без мужчины, для нее одновременно открывается несколько горизонтов — и она способна покорить все вершины совершенно самостоятельно.
Если семья была создана именно из расчета переложить на мужчину такие обязанности, которые женщина может выполнять сама, возникает ощущение, что самой гораздо лучше, чем с мужем. Особенно если муж не слишком ценил свою жену.
На самом деле советы о цивилизованном расторжении отношений достаточно шаблонны. Несмотря на это, все случаи достаточно индивидуальны для каждого.
Наталья объясняет: главное в принятии такого решения — хорошо взвесить все “за” и “против”. Следует понимать, что процесс развода может ударить не только по бывшей паре, но и по детям и материальному положению.
Когда решение уже принято, просто задай себе контрольный вопрос: “Я смогу жить без этого человека?”
Когда решение уже принято, просто задай себе контрольный вопрос: “Я смогу жить без этого человека?”
Если ответ будет утвердительным, можно готовить все юридические шаги этого процесса.
Формы, определенные адвокатом, базируются исключительно на желаниях людей. Но каждая такая форма влечет за собой разные юридические моменты.
Pexels
Для принудительного или добровольно-принудительного развода характерно, когда один из партнеров ставит перед фактом другого партнера: мол, я решил(-а) развестись.
Основной совет: не паникуй, а попроси о паузе. Лучше такое решение хорошо обдумать, прежде чем пытаться решить проблему на горячую голову.
Основной совет: не паникуй, а попроси о паузе. Лучше такое решение хорошо обдумать, прежде чем пытаться решить проблему на горячую голову.
После этого лучше сразу обратиться к адвокату, который объяснит все мелочи, возникающие при юридическом расторжении брака.
Универсальный совет: если нет желания таскаться в судах в решении вопросов раздела имущества, родительских обязанностей и всего остального, лучше перед свадьбой обсуждать будущий проект семьи и заключать брачные соглашения.
Какие еще есть причины разводов в Украине, мы писали ранее. О пяти разрушительных привычках для отношений читай в нашем материале.
Подписывайся на наш Telegram и читай самые свежие новости Украины и мира!