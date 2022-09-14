Почему люди разводятся во время войны? Адвокат объяснила и рассказала о формах расторжения браков

Война стала лакмусовой бумажкой для каждого из нас — и сейчас речь не только о национальном сознании. Пока одни пары решают создать семью, другие наоборот разводятся. Влияет ли война на семейные отношения в парах, почему люди разводятся и если уже “все решено” — какие формы расторжения браков существуют.

Об этом рассказала адвокат Наталья Горбаль изданию WoMo.

Почему люди разводятся во время войны?

По словам адвоката, сейчас к ней чаще всего обращаются именно по вопросам развода. Она выделила три категории причин, по которым браки сейчас распадаются.

Война показывает давние проблемы. Наталья говорит: сейчас каждый из нас чувствует собственную жизнь иначе, особенно это касается проблем, которые мы раньше старались не замечать.

От осознания того, что завтрашнее утро может не наступить, у каждого возникает желание прожить сегодняшний день так, как всегда мечтал(-ла). А для этого нужно покончить с тем, что тебя не удовлетворяет.

Вторая причина — осознание того, что каждый из нас может выжить самостоятельно. Это особенно остро резануло по женщинам, которые большую часть своей жизни прожили с мужем и, как говорится, горя не знали.

Когда такая женщина начинает самостоятельную жизнь за границей без мужчины, для нее одновременно открывается несколько горизонтов — и она способна покорить все вершины совершенно самостоятельно.

Если семья была создана именно из расчета переложить на мужчину такие обязанности, которые женщина может выполнять сама, возникает ощущение, что самой гораздо лучше, чем с мужем. Особенно если муж не слишком ценил свою жену.

Третья причина: мужчины тоже находят свое настоящее “я”. И после встречи с ним могут понять — без жены им лучше. Это происходит в тех семьях, где отношения изначально были основаны не на доверии, дружбе и любви, а на более социально-бытовых привычках.

Как сделать тяжелый шаг и разорвать отношения цивилизованно

На самом деле советы о цивилизованном расторжении отношений достаточно шаблонны. Несмотря на это, все случаи достаточно индивидуальны для каждого.

Наталья объясняет: главное в принятии такого решения — хорошо взвесить все “за” и “против”. Следует понимать, что процесс развода может ударить не только по бывшей паре, но и по детям и материальному положению.

Когда решение уже принято, просто задай себе контрольный вопрос: “Я смогу жить без этого человека?”

Если ответ будет утвердительным, можно готовить все юридические шаги этого процесса.

Какие существуют формы расторжения брака

Формы, определенные адвокатом, базируются исключительно на желаниях людей. Но каждая такая форма влечет за собой разные юридические моменты.

Добровольный развод. Принудительный развод. Принудительно-добровольный развод. Развод по взаимному согласию.

Для принудительного или добровольно-принудительного развода характерно, когда один из партнеров ставит перед фактом другого партнера: мол, я решил(-а) развестись.

Основной совет: не паникуй, а попроси о паузе. Лучше такое решение хорошо обдумать, прежде чем пытаться решить проблему на горячую голову.

После этого лучше сразу обратиться к адвокату, который объяснит все мелочи, возникающие при юридическом расторжении брака.

Универсальный совет: если нет желания таскаться в судах в решении вопросов раздела имущества, родительских обязанностей и всего остального, лучше перед свадьбой обсуждать будущий проект семьи и заключать брачные соглашения.

Какие еще есть причины разводов в Украине, мы писали ранее. О пяти разрушительных привычках для отношений читай в нашем материале.

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