Обесценивание, запугивание и обиды: кто такой абьюзер простыми словами и как распознать токсичные отношения

В последнее время мы все чаще слышим высказывания “я была в абьюзивных отношениях” или “мой супруг/супруга — абъюзер”.

Но многие не до конца понимают значение этого слова, а некоторые всю жизнь живут, подвергаясь абьюзу и даже не подозревая этого.

Поэтому мы решили пообщаться с психологом Еленой Семинской и узнать, как распознать абьюзивные отношения.

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Что такое абьюз

Абьюз — это обозначение совокупности действий, таких как: злоупотребление человеком, постоянные оскорбления, психологическое унижение, а также физическое и сексуальное насилие.

Чаще всего абьюз встречается в семьях, — рассказывает психотерапевт.

Абьюзивные отношения могут быть как между родителями и детьми, так и между женой и мужем. Как правило, первичный абьюз впоследствии приводит ко вторичному.

Первичный — это между детьми и родителями. Например, когда родители угнетают своего ребенка, вселяют в него чувство вины, стыда и страха. Говорят, что он глупый и ничего в жизни не добьется, станет дворником и тому подобное.

В дальнейшем, если ребенок всю жизнь подвергался абьюзу со стороны родителей, то во взрослом возрасте человек точно также обращается со своими детьми или мужем/женой.

Например, муж постоянно ругает жену, что она выглядит плохо, невкусно готовит или некачественно убирает. Если у него возникают проблемы на работе, то винит во всем жену.

Или наоборот — жена постоянно “капает” на мозг мужу, что он мало зарабатывает, не может ее обеспечить, постоянно унижает его достоинство и тому подобное, — приводит примеры Семинская.

Признаки абьюза

Общие признаки абьюза:

Обесценивание чувств другого человека. К примеру, “ты глупая”, “все, что касается тебя, неважно”. Чувство обиды: “Мои просьбы очень важные, а твои обиды, чувства и просьбы — это все какие-то надуманные глупости”. Физическое или сексуальное запугивание. Это очень распространенное явление, когда запугивают детей и используют их в сексуальных целях, хотя их это очень травмирует.

Помимо обесценивания, жертвам абьюза внушают, что все плохое происходит из-за них. То есть, “ты во всем виноват/-на, я не буду любить тебя, я сдам тебя в интернат или ты умрешь под забором холодный и голодный”.

Абьюз встречается не только в неблагополучных семьях, но и в обеспеченных тоже. Не обязательно в семье присутствует алкоголизм и физическое насилие. Это могут быть тонкие насмешки, — добавляет психолог.

Жертвы абьюза чаще всего не понимают, что они испытывают психологическое или физическое насилие. И обычно самостоятельно не могут выйти из таких отношений.

Поэтому, если ты замечаешь, что твои друзья или родственники постоянно подвергаются абьюзу, то попробуй сначала обсудить это с ними и посоветуй обратиться к специалисту.

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