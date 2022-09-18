Обесценивание, запугивание и обиды: кто такой абьюзер простыми словами и как распознать токсичные отношения

В последнее время мы все чаще слышим высказывания “я была в абьюзивных отношениях” или “мой супруг/супруга — абъюзер”.
Но многие не до конца понимают значение этого слова, а некоторые всю жизнь живут, подвергаясь абьюзу и даже не подозревая этого.
Поэтому мы решили пообщаться с психологом Еленой Семинской и узнать, как распознать абьюзивные отношения.
Абьюз — это обозначение совокупности действий, таких как: злоупотребление человеком, постоянные оскорбления, психологическое унижение, а также физическое и сексуальное насилие.
Абьюз — это обозначение совокупности действий, таких как: злоупотребление человеком, постоянные оскорбления, психологическое унижение, а также физическое и сексуальное насилие.
Чаще всего абьюз встречается в семьях, — рассказывает психотерапевт.
Фото: Елена Семинская
Абьюзивные отношения могут быть как между родителями и детьми, так и между женой и мужем. Как правило, первичный абьюз впоследствии приводит ко вторичному.
Первичный — это между детьми и родителями. Например, когда родители угнетают своего ребенка, вселяют в него чувство вины, стыда и страха. Говорят, что он глупый и ничего в жизни не добьется, станет дворником и тому подобное.
В дальнейшем, если ребенок всю жизнь подвергался абьюзу со стороны родителей, то во взрослом возрасте человек точно также обращается со своими детьми или мужем/женой.
Например, муж постоянно ругает жену, что она выглядит плохо, невкусно готовит или некачественно убирает. Если у него возникают проблемы на работе, то винит во всем жену.
Например, муж постоянно ругает жену, что она выглядит плохо, невкусно готовит или некачественно убирает. Если у него возникают проблемы на работе, то винит во всем жену.
Или наоборот — жена постоянно “капает” на мозг мужу, что он мало зарабатывает, не может ее обеспечить, постоянно унижает его достоинство и тому подобное, — приводит примеры Семинская.
Общие признаки абьюза:
Помимо обесценивания, жертвам абьюза внушают, что все плохое происходит из-за них. То есть, “ты во всем виноват/-на, я не буду любить тебя, я сдам тебя в интернат или ты умрешь под забором холодный и голодный”.
Абьюз встречается не только в неблагополучных семьях, но и в обеспеченных тоже. Не обязательно в семье присутствует алкоголизм и физическое насилие. Это могут быть тонкие насмешки, — добавляет психолог.
Абьюз встречается не только в неблагополучных семьях, но и в обеспеченных тоже. Не обязательно в семье присутствует алкоголизм и физическое насилие. Это могут быть тонкие насмешки, — добавляет психолог.
Жертвы абьюза чаще всего не понимают, что они испытывают психологическое или физическое насилие. И обычно самостоятельно не могут выйти из таких отношений.
Поэтому, если ты замечаешь, что твои друзья или родственники постоянно подвергаются абьюзу, то попробуй сначала обсудить это с ними и посоветуй обратиться к специалисту.
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