Потерпілі непритомніли, а їй погрожували: історія адвокатки, яка захищає жертв домашнього насильства

Все починається з першого дзвінка. Клієнтки потрапляють до адвокатки Наталії Родіонової різними шляхами, та все починається з телефонної розмови. Також їх усіх об’єднує причина звернення — їм несила більше терпіти домашнє насильство, розповідає видання DIVOCHE.MEDIA.

Часом, ділиться Наталія, дехто з них ведеться на казочки близьких тиранів та спочатку вірять, що “це було востаннє”. Проте адвокатка завжди просить їх почекати та ретельно все обдумати.

Так за чимало років практики до неї вдруге прийти відмовились лише дві жінки. Інші швидко зрозуміли, що за медовим місяцем у розкладі їхнього домашнього ворога йде повторне коло тиранії. І часом жорстокість лише набирає обертів.

Зараз також дивляться

З потерпілими від домашнього насильства Наталія почала працювати п’ять років тому. До того мала приватну практику. Проте згодом все частіше почали звертатись люди, які потребували правової допомоги, але не могли її оплатити. Водночас Наталія все більше заглиблювалась у тему домашнього насильства.

В один момент адвокатка зрозуміла, що має сили допомагати тим, хто цього дійсно потребує, та вирішила спробувати співпрацювати з системою Безоплатної правової допомоги. Наталії вдалось пройти конкурс, після чого вона підписала контракт та приступила до роботи.

Яких лише не траплялось випадків! Вона стикалась з історіями, де знущались батьки з дітей, а бувало й навпаки.

Мене дуже вразило, що рідні діти можуть так байдуже і жорстоко ставитись до батьків.

Так, Наталія говорить про один із випадків, коли син знущався зі своїх літніх батьків, вигнав їх з домівки жити на літню кухню, де не було опалення, та регулярно відбирав їхню пенсію. Сусіди та громада у населеному пункті лише сумно спостерігали за цією трагедією, але допомогти ніхто не наважувався.

Аж поки літньому подружжю не пощастило потрапити до одного з керівників місцевої поліції. Чоловік сприйняв їхню справу серйозно та пояснив, як звернутись за безоплатною правовою допомогою, де їм допомогли отримати обмежувальний припис. Після цього кривдник зник.

Наталія говорить, що саме такий крок часто допомагає позбутися агресора, але це не панацея. Часом місцева поліція не ставиться серйозно до цього питання та не роз’яснює кривднику, що буде з ним, якщо він порушить припис.

Тоді він продовжує тероризувати обрану жертву. І тут вже два можливих варіанти розвитку подій. Або він не понесе покарання через недбалість правоохоронних органів, або все-таки сяде за ґрати.

Другий варіант розвитку теж траплялось спостерігати Наталії. Адвокатка пригадує, як їй довелось познайомитись з жінкою — матір’ю чотирьох дітей, яку постійно переслідував чоловік.

Позбутися його не вдалось навіть за допомогою обмежувального припису. Він продовжував переслідувати родину та міг заявитись до них вночі з сокирою. Після чергового побиття, заяву на безоплатну правову допомогу подала його донька.

Чоловік тепер відбуває покарання за свою злочинну діяльність, а жінка з дітьми змогла нарешті відчути життя та тверду землю під ногами. Наталія ділиться, що її клієнтка зараз виїхала за кордон задля малечі, але відчувається, що ця сім’я нарешті почала жити.

А дівчинка, яка тоді звернулась за допомогою, й сама тепер мріє стати юристкою або ж журналісткою. Прагне займатись тим, що буде допомагати іншим подолати життєві перешкоди.

Ми дали їй побачити інше життя, до якого вона крокує, — говорить Наталія.

Траплялись випадки, коли самі жінки вже сумнівались, що їм хтось допоможе. Думки у голові починали плутатись, дехто опинявся за крок від самогубства. Проте одне знайомство часом здатне змінити все, як для самих жінок, так і для адвокатів.

У мене є такі справи, після яких я думаю: “Добре, що ми зустріли одне одного”. Після них змінюється не лише життя потерпілих, щось міняється у мені.

Та не варто думати, що лише одна розмова та кілька папірців здатні все змінити. Здебільшого подолання домашнього насильства — це довготривалий і часом болісний процес.

Особливо тяжко жінкам зустрічатись зі своїм кривдником, бачити його погляд, просто перебувати в одному приміщенні судової зали.

Були випадки, коли навіть під час надання свідчень потерпілі непритомніли.

Їм буває страшно бачити, як кривдник просто дивиться на них. Тому Наталія намагається завжди стати перешкодою для таких поглядів та сідає так, щоб перший зоровий контакт був із нею.

Часом кривднику немає різниці, на кого зривати свою агресію. А коли у нього відбирають улюблену “іграшку для биття”, тоді він може вирішити тероризувати адвоката своєї жертви.

Мені передавали “привіт”, казали, що знають, на якій машині я їжджу, “заходь у під’їзд та озирайся”. Та, на щастя, реальних втілень цих погроз не було.

Наталія ділиться, що це, на жаль чи на щастя, зробило її лише сильнішою. А від своєї справи відступати жінка у жодному разі не збирається попри усі ризики та чималий моральний тиск.

Адвокатка ділиться, що її надихає картина, яку вона бачить опісля суду, коли їй вдається виграти справу.

Часто на фінальних засіданнях вона вже відчуває втому, але як тільки бачить обличчя жінки, на якому вимальовується посмішка та відчувається певне полегшення, це стає найбільшою винагородою. А думки Наталії, що нарешті їй вдалось змінити ще одне життя на краще, додають натхнення та більше сил на нову боротьбу.

Це надихає, бо хочеться, щоб було менше зла та менше болю. Тому що дитинство взагалі має бути без насильства, а будь-які стосунки в родині мають бути спільними та щирими.

Як звернутись за безоплатною правовою допомогою

Якщо тобі або твоїй близькій людині потрібна безоплатна правова допомога, завжди можна звернутись за телефоном 0 800 213 103 або онлайн за посиланням.

Крім того, бюро безоплатної правової допомоги працюють по всій території України, окрім тимчасово окупованих населених пунктів. Інформацію про роботу безоплатної правової допомоги ти можеш переглянути на карті за посиланням.

Під час повномасштабної війни домашнє насилля нікуди не зникло. Читай, як його розпізнати та куди звертатися за допомогою.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!