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Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 17:00
Історія адвокатки
Фото: Pexels, Unsplash

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Потерпілі непритомніли, а їй погрожували: історія адвокатки, яка захищає жертв домашнього насильства

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