Переслідування, що зводять з розуму. Як діяти, якщо стали жертвою сталкінгу

Сталкінг — це переслідування у реальному житті або в онлайн-просторі, нав’язлива форма спілкування, постійне листування без вашого на те бажання.

Це вид психологічного насильства. Головна мета кривдника у цій ситуації — домогтися вашої уваги.

У таку ситуацію, на жаль, потрапляє багато українок, зокрема й популярних — Злата Огнєвіч, Jerry Heil та інші. Серед селебріті світового масштабу від сталкінгу страждали Кендал Дженнер, Гаррі Стайлз, Кіра Найтлі, Тейлор Свіфт, Джастін Бібер та багато інших.

Що ж робити, якщо вас чи ваших рідних переслідують? Як убезпечити себе? Про найважливіші дії під час сталкінгу розповів колишній прокурор, а нині адвокат Олексій Носов.

За його словами, найперше — збирайте докази.

Найважливіше — це фіксація. Найкраща фіксація — це відео або свідки.

Крім того, Носов радить не сумніватися в необхідності викликати поліцію. Тому що поліція точно зафіксує виклик і обставину, яка відбувалася.

А членкиня Асоціації жінок-юристок України Юлія Нікітіна додає. Жінки, щодо яких здійснюється сталкінг, можуть подати в поліцію заяву та зазначити, що постраждали від насильства за ознакою статі, зокрема — психологічного (ст. 173-2 КУпАП).

Психолог про те, як припинити сталкінг

Порадами, як уникнути нав’язливого спілкування, поділилася також практична психологиня Марина Діденко.

Перше, що ви маєте робити, це говорити чітке і категоричне “ні”.

— Ніяк з людиною не вступати у зв’язок. Ви говорите “ні”, блокуєте людину в соціальних мережах, її номер, не вітаєтесь під час зустрічі.

Вона пояснює: якщо людина вам телефонує і ви 30 разів не берете слухавку, а на 31-й ви її взяли, то людина знатиме, що ваша межа — ця кількість дзвінків, а потім ви здаєтесь. І це дає кривднику шанс, буфер, як до вас можна достукатися.

Тож важливо не давати людині жодного шансу на контакт із вами.

Ще одна важлива порада від фахівців — не бійтеся розповісти про проблему рідним. У випадку сталкінгу постраждалий(-ла) часто применшують проблему, через страх засудження чи побоювання здатися неадекватними закриваються в собі.

Цього робити не варто. У випадку сталкінгу постраждалий(-ла) потребує допомоги й підтримки, адже на його чи її особисті межі зазіхає стороння людина.

А як убезпечитися від сталкінгу в онлайн-вимірі, де всі межі особистості стерті?

Прості правила, як запобігти кіберсталкінгу

налаштувати двоетапну автентифікацію для входу у свої акаунти;

закрити доступ до соцмереж;

за можливості не користуватися геомітками;

блокувати небажані дзвінки;

не вимикати антивірусні програми;

не соромитися блокувати нав’язливого підписника.

Зауважимо, що в Україні на законодавчому рівні поняття сталкінгу не закріплено. Серед світових документів це поняття найбільше розкрито в Стамбульській конвенції. Вона криміналізує сталкінг, тобто переслідування, та визначає його як насильство щодо жінок.

Петиція про ратифікацію конвенції вже набрала необхідну кількість голосів, тож тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

А якщо ви переймаєтесь за свою безпеку в темну пору доби, радимо почитати про самооборону на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції.