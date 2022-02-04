Преследование сводит с ума. Что делать, если вы стали жертвой сталкинга

Сталкинг — это преследование в реальной жизни или в онлайн-пространстве, навязчивая форма общения, постоянная переписка без вашего на то желания.

Это вид психологического насилия. Главная цель обидчика в этой ситуации — добиться вашего внимания.

В такую ситуацию, к сожалению, попадает много украинок, в том числе популярных — Злата Огневич, Jerry Heil и другие. Среди селебрити мирового масштаба от сталкинга страдали Кендалл Дженнер, Гарри Стайлз, Кира Найтли, Тейлор Свифт, Джастин Бибер и многие другие.

Что же делать, если вас или ваших родных преследуют? Как обезопасить себя? О самых важных действиях во время сталкинга рассказал бывший прокурор, а сейчас адвокат Алексей Носов.

По его словам, прежде всего нужно собрать доказательства.

Самое важное — это фиксация. Лучшая фиксация — это видео или свидетели.

Кроме того, Носов советует не сомневаться в необходимости вызвать полицию. Потому что полиция точно зафиксирует вызов и происходящую ситуацию.

А член Ассоциации женщин-юристок Украины Юлия Никитина добавляет. Женщины, в отношении которых осуществляется сталкинг, могут подать в полицию заявление и указать, что пострадали от насилия по признаку пола, в частности психологического (ст. 173-2 КУоАП).

Психолог о том, как прекратить сталкинг

Советами, как избежать навязчивого общения, поделилась также практический психолог Марина Диденко.

Первое, что вы должны делать, это говорить четкое и категорическое “нет”.

— Никак с человеком не вступать в связь. Вы говорите “нет”, блокируете человека в соцсетях, блокируете его номер, не здороваетесь при встрече.

Она объясняет: если человек вам звонит по телефону и вы 30 раз не берете трубку, а на 31 ее взяли, то человек будет знать, что ваша граница — это количество звонков, а потом вы сдаетесь. И это дает обидчику шанс, буфер, как к вам можно достучаться.

Поэтому важно не давать человеку никаких шансов на контакт с вами.

Еще один важный совет от специалистов — не бойтесь рассказать о проблеме родным. В случае сталкинга пострадавший(-ая) часто преуменьшает проблему, из-за страха осуждения или опасения показаться неадекватными закрываются в себе.

Этого делать не стоит. В случае сталкинга пострадавший(-ая) нуждается в помощи и поддержке, ведь на его или ее личные границы посягает посторонний человек.

А как уберечься от сталкинга в онлайн-пространстве, где все пределы личности стерты?

Простые правила, как предотвратить киберсталкинг

настроить двухэтапную аутентификацию для входа в свои аккаунты;

закрыть доступ к соцсетям;

по возможности не пользоваться геометками;

блокировать нежелательные звонки;

не выключать антивирусные программы;

не стесняться блокировать навязчивого подписчика.

Заметим, что в Украине на законодательном уровне понятие сталкинга не закреплено. Среди мировых документов это понятие наиболее широко раскрыто в Стамбульской конвенции. Она криминализирует сталкинг, то есть преследование, и определяет его как насилие в отношении женщин.

Петиция о ратификации конвенции уже набрала необходимое количество голосов, и теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

А если вы волнуетесь за свою безопасность в темное время суток, советуем почитать о самообороне на улице: средства защиты, советы тренера и приемы от работников полиции.