Твоя самооборона на улице: средства защиты, советы тренера и приемы от сотрудников полиции

Богдана Макалюк, редактор сайта Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 18 января 2022, 10:30
Самооборона на вулиці
Фото: Unsplash, Pexels

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