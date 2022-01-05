Отпуск — шанс для воров: как защитить квартиру от ограблений

В настоящее время наиболее надежным способом защиты жилья от грабителей являются услуги охранной службы — государственной или частной.

В случае проникновения злоумышленников специалисты отреагируют за считанные минуты, что сведет шансы воров “подстрелить” что-то ценное в вашем доме к минимуму.

К тому же, некоторые охранные фирмы предлагают материальную ответственность за имущество клиентов. Правда, высокая стоимость этих услуг по карману далеко не всем.

Поэтому для владельцев квартир, которые пока не могут установить охранную сигнализацию, но хотели бы обезопасить свое жилье на время отпуска, рассказываем, как это сделать.

Надежные окна и двери — первый уровень защиты

Если вы владелец квартиры на первом или последнем этаже, поставьте решетку на окна. Но отметим, их следует устанавливать не снаружи, а внутри помещения.

Хотя и это не всегда срабатывает. Вор может попасть в помещение за счет раздвигания прутьев оконной решетки, а дальше — просто открыть окно.

Поэтому полезным выходом из ситуации является оснастка окон противовзломной фурнитурой — открывающимся изнутри замком.

Также альтернативой решеткам, которые часто забирают много света и могут стать препятствием при пожарной эвакуации, является специальная ударопрочная пленка.

Она наклеивается на стекло и делает его неуязвимым для камней или металлических предметов. Стоит дорого, но чем больше барьеров для злоумышленника, тем лучше для вас.

Входных дверей обязательно должно быть двое.

Как рекомендуют в полиции, снаружи можно установить менее примечательные — деревянные, а изнутри тяжелые, сделанные из качественного метала.

Кроме того, петли должны быть спрятаны внутрь, чтобы воры не подвесили их ломом. Если в квартире одна дверь, желательно, чтобы степень ее защиты соответствовала четвертому классу взломостойкости.

В противном случае даже самый надежный замок из нее вырежут, как из жестяной банки. Также следует помнить, что сложнее взломать дверь, открывающуюся наружу.

Усложните работу “домушника” качественным замком

К сожалению, для профессионального грабителя качественный замок — не помеха. Однако количество потраченного времени на его открывание может сыграть на руку владельцу квартиры.

Если возиться с замком грабителю придется долго, есть немало шансов, что он откажется от этой идеи, чтобы не быть пойманным.

К числу таких замков можно отнести ригельный, сувальдный, комбинированный. Чтобы сделать недорогие замки более надежными, можно приобрести дополнительную защитную накладку, которая будет препятствовать открытию двери отмычкой.

Чем больше оборотов ключа нужно сделать для открывания двери, тем надежнее замок.

Если входных дверей в квартире двое, желательно установить на них замки разных типов.

Храните деньги и ценные вещи в неприметных местах

Чаще всего преступники проверяют наличие денежных тайников в шкафах, сервантах, книгах, одежде, вазах, бытовых приборах, постельном белье, даже осматривают мусорное ведро.

Внимание грабителя всегда привлекают вещи, висящие на стенах — ковры, зеркала, картины.

А сливной бачок, вентиляционная решетка, баночки с крупами или косметическими средствами — места, которые, как нам кажется, злоумышленник проверит в последнюю очередь, он осмотрит первыми.

Неочевидность тайника — вот что действительно может сбить вора с толку.

Полости внутри подоконников, стеллажей, стен — один из вариантов “денежной копилки”.

Можно также разделить сумму на несколько частей и для каждой “заначки” придумать отдельный тайник. Впрочем, надежнее хранить деньги, украшения и ценные бумаги в банке, арендуя индивидуальный сейф.

Если вы храните драгоценные вещи в домашнем сейфе, он обязательно должен быть крепко прибит к полу или стене.

Регулярно осматривайте входную дверь

Чтобы определить время, когда вы дома, грабители выставляют метки: втыкают в дверь спички, зубочистки, бумажки, кладут под коврик печенье, приклеивают к дверям нитки.

Поэтому регулярный осмотр двери поможет понять, не попал ли ваш дом “в разработку” злоумышленников. Также приобретите крепкую дверную цепочку.

Если кто-то за дверью вызовет сомнения, благодаря цепочке вы сможете безопасно проверить их документы.

Потеряли ключ — не медлите!

При потере хотя бы одного из ключей срочно меняйте замок или цилиндровый механизм. Не оставляйте ключи от квартиры в оговоренном месте (под ковриком, в почтовом ящике и т.п.).

Не будет лишним провести соответствующую беседу с ребенком. Часто грабители “работают” в домах, где днем ​​находятся дети школьного возраста.

Позвонив и попав в квартиру под предлогом “вернуть долг родителям”, они настоятельно рекомендуют малышам положить его в то место, “где мама и папа хранят деньги”.

Определив место тайника, мошенник просит принести воды и в это время действует.

Ожидая мастера, спрячьте ценные вещи

Когда ждете визита любого незнакомца, электрика или сантехника, спрячьте подальше деньги и ценные вещи. Не оставляйте его без присмотра и ограничьте его передвижение по квартире.

К сожалению, существует такая практика, когда мастера по вызову действуют вместе с грабителями и после визита в ваш дом “сливают” им всю информацию о планировке и наличии ценных вещей.

Опытные грабители действуют по наводке.

Поэтому чаще страдают люди, в семье которых кто-нибудь (например, дети) любит похвастаться ценными вещами, своей состоятельностью.

Далее воры узнают, когда в квартире нет взрослых, следя или узнав у опрометчивых соседей. Нередко об отсутствии хозяев узнают, позвонив по телефону или в дверь.

Если кто-то есть, спрашивают: “Это не ваша машина внизу? Она нам загораживает проезд. А может, соседа? А он сейчас дома? А когда будет?” и тому подобное.

О чем следует помнить в отпуске

Во время длительного отпуска ведите себя скромнее в соцсетях. Регулярные фотоотчеты с указанием геолокации могут сыграть плохую службу.

Не исключено, что в это время злоумышленники следят за вашим аккаунтом. Любая дополнительная информация о месте пребывания, продолжительности отдыха и ближайших планах лишь увеличит их шансы на удачное ограбление.

Относительно мер, имитирующих ваше присутствие дома — включенный свет в прихожей, специальные лампочки с таймером, работающий радиоприемник — мнения экспертов разделились.

Одни считают их действенными способами защиты от проникновения в квартиру, другие же — непреднамеренным привлечением внимания грабителей.

Лучше, если вы в хороших отношениях с соседями, попросить их присмотреть за квартирой и забирать вашу корреспонденцию из почтового ящика.

Надеемся, наши советы пригодятся вам и помогут радостно и спокойно провести желанный отпуск.

Однако случается, что, стремясь достичь определенных целей, мы откладываем отдых на потом, а затем ошибочно думаем, что эти дни “сгорели”.

А как получить компенсацию за неиспользованный отпуск, читайте в нашем материале.