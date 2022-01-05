Відпустка — шанс для злодіїв: як захистити квартиру від пограбувань

Нині найбільш надійним способом захисту свого помешкання від грабіжників є послуги охоронної служби — державної чи приватної.

У разі проникнення зловмисників спеціалісти відреагуюють за лічені хвилини, що зведе шанси злодіїв “уполювати” щось цінне у вашому домі до мінімуму.

До того ж деякі охоронні фірми пропонують матеріальну відповідальність за майно клієнтів. Щоправда, висока вартість цих послуг по кишені далеко не всім.

Тож для власників квартир, які наразі не мають змоги встановити охоронну сигналізацію, але хотіли б убезпечити своє житло на час відпустки, розповідаємо, як це зробити.

Надійні вікна й двері – перший рівень захисту

Якщо ви власник квартири на першому або останньому поверсі — поставте решітки на вікна. Але зауважте, їх слід встановлювати не зовні, а всередині приміщення.

Хоча й це не завжди спрацьовує. Злодій може потрапити до приміщення шляхом розсовування прутів віконних грат, а далі — просто відчинити вікно.

Тому корисним виходом із ситуації є оснащення вікон протизламною фурнітурою — замком, який відчинятиметься зсередини.

Також альтернативою решіткам, які часто крадуть багато світла й можуть стати перешкодою у разі пожежної евакуації, є спеціальна ударостійка плівка.

Вона наклеюється на скло і робить його невразливим для каміння чи металевих предметів. Коштує недешево, але чим більше бар’єрів для зловмисника, тим краще для вас.

Вхідних дверей неодмінно має бути двоє.

Як радять у поліції, зовні можна встановити менш примітні — дерев’яні, а всередині важкі, вироблені з якісного металу.

Крім того, петлі мають бути заховані всередину, щоб злодії не підважили їх ломом. Якщо у квартирі одні двері, бажано, щоб ступінь їхнього захисту відповідав 4-му класу зламостійкості.

В іншому разі, навіть найнадійніший замок із них виріжуть, немов із бляшанки. Також слід пам’ятати, що складніше зламати двері, які відкриваються назовні.

Ускладніть роботу “домушнику” якісним замком

На жаль, для професійного грабіжника якісний замок — не перешкода. Однак кількість витраченого часу на його відкриття може зіграти на руку власнику квартири.

Якщо возитися з замком грабіжнику доведеться довго, є чимало шансів, що він відмовиться від цієї ідеї, щоб не бути спійманим.

До таких замків можна віднести ригельний, сувальдний, комбінований. Для того щоб зробити недорогі замки більш надійними, можна придбати додаткову захисну накладку, яка перешкоджатиме відкриттю дверей відмичкою.

Чим більше обертів ключа потрібно зробити для відчинення дверей, тим надійніший замок.

Якщо вхідних дверей у квартирі двоє, бажано встановити на них замки різних типів.

Зберігайте гроші та цінні речі в непримітних місцях

Найчастіше злочинці перевіряють наявність грошових сховків у шафах, сервантах, книгах, одязі, вазах, побутових приладах, постільній білизні, навіть оглядають відро для сміття.

Увагу грабіжника завжди привертають речі, що висять на стінах — килими, дзеркала, картини.

А зливний бачок, вентиляційна решітка, баночки з крупами чи косметичними засобами – місця, які, як нам здається, зловмисник перевірить в останню чергу, — він огляне першими.

Неочевидність сховку — ось що дійсно може збити злодія з пантелику.

Порожнини всередині підвіконь, стелажів, стін — один із варіантів “грошової скарбнички”.

Можна також розділити суму на кілька частин і для кожної “заначки” вигадати окрему схованку. Втім, надійніше зберігати гроші, прикраси та цінні папери у банку, орендувавши індивідуальний сейф.

Якщо ви зберігаєте коштовні речі в домашньому сейфі, він обов’язково має бути міцно прибитий до підлоги чи стіни.

Регулярно оглядайте вхідні двері

Щоб визначити час, коли ви є вдома, грабіжники виставляють мітки: встромляють у двері сірники, зубочистки, папірці, кладуть під килимок печиво, приклеюють до дверей нитки.

Тому регулярний огляд дверей допоможе зрозуміти, чи не потрапила ваша оселя “в розробку” зловмисників. Також придбайте міцний дверний ланцюжок.

У разі, коли хтось за дверима викличе сумніви, завдяки ланцюжку ви зможете безпечно перевірити їхні документи.

Згубили ключ – не баріться!

У разі втрати хоча б одного з ключів, терміново міняйте замок або циліндровий механізм. Не залишайте ключі від квартири в обумовленому місці (під килимком, у поштовій скриньці тощо).

Не буде зайвим провести відповідну бесіду з дитиною. Часто грабіжники “працюють” в будинках, де вдень перебувають діти шкільного віку.

Подзвонивши і потрапивши у квартиру під приводом “повернути борг батькам”, вони наполегливо рекомендують малечі покласти кошти в те місце, “де мама й тато зберігають гроші”.

Визначивши місце сховку, шахрай просить принести води й у цей час діє.

Очікуючи майстра, сховайте цінні речі

Коли чекаєте на візит будь-якого незнайомця, електрика чи то сантехніка, сховайте подалі гроші та цінні речі. Не залишайте його без нагляду й обмежте пересування квартирою.

На жаль, існує така практика, коли майстри за викликом діють разом із грабіжниками і після візиту до вашого помешкання “зливають” їм всю інформацію про планування та наявність коштовних речей.

Досвідчені грабіжники діють за наведенням.

Тому частіше страждають люди, у родині яких хтось (наприклад, діти) любить похвалитися цінними речами, своєю заможністю.

Далі злодії довідуються, коли в квартирі немає дорослих, стежачи чи дізнавшись у необачних сусідів. Нерідко, про відсутність хазяїнів дізнаються, подзвонивши телефоном або у двері.

Якщо хтось є, запитують: “Це не ваша машина внизу? Вона нам загороджує проїзд. А може, сусіда? А він є зараз? А коли буде?” тощо.

Що варто пам’ятати у відпустці

Під час довготривалої відпустки поводьтеся скромніше в соцмережах. Регулярні фотозвіти з позначенням геолокації можуть зіграти погану службу.

Не виключено, що в цей час зловмисники стежать за вашим акаунтом. Тож будь-яка додаткова інформація про місце перебування, тривалість відпочинку й найближчі плани лише збільшить їхні шанси на вдале пограбування.

Щодо заходів, які імітують вашу присутність удома — ввімкнене світло в передпокої, спеціальні лампочки з таймером, працюючий радіоприймач — думки експертів розділилися.

Одні вважають їх дієвими способами захисту від проникнення до помешкання, інші ж — ненавмисним приверненням уваги грабіжників.

Ліпше, якщо ви в гарних стосунках із сусідами, попросити їх приглянути за квартирою та забирати вашу кореспонденцію з поштової скриньки.

Сподіваємося, наші поради стануть вам у пригоді й допоможуть радісно та спокійно провести омріяну відпустку.

Однак трапляється, що прагнучи досягти певних цілей ми відкладаємо відпочинок на пізніше, а потім помилково думаємо, що ці дні “згоріли”.

То чи можна отримати гроші за невикористану відпустку — читайте у нашому матеріалів.