Твоя самооборона на улице: средства защиты, советы тренера и приемы от сотрудников полиции

Давай немного повизуализируем. Восемь вечера, ты возвращаешься с работы домой. Спокойно ли ты себя чувствуешь?
Ты идешь в наушниках легкой походкой и ни о чем не думаешь? Или крепко сжимаешь в руке ключи и считаешь каждый шаг до транспорта или дома?
С приходом зимы, когда день становится короче, количество нападений на улице увеличивается. В основном у преступников одна цель — ограбить. И, если повезет, обойдется без травм.
А бывает иначе — сильные травмы, и целью нападения может быть не только ограбление.
Мы расскажем, как защитить себя на улице в темное время суток и о средствах самозащиты.
Кроме того, работники тренингового центра ГУНП в Киеве специально для сайта Вікна продемонстрировали приемы, которые можно использовать для самозащиты — смотрите в эксклюзивном видео ниже.
Все для того, чтобы ты чувствовал(-а) себя в безопасности.
Есть определенные категории граждан, которые входят в группу риска. Чаще всего это женщины, несовершеннолетние лица, лица с определенными пороками здоровья, пожилые люди и, как показывает статистика, многие находящиеся в состоянии какого-либо опьянения, — рассказывает инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве Валерий Вовк.
Есть определенные категории граждан, которые входят в группу риска. Чаще всего это женщины, несовершеннолетние лица, лица с определенными пороками здоровья, пожилые люди и, как показывает статистика, многие находящиеся в состоянии какого-либо опьянения, — рассказывает инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве Валерий Вовк.
Он сообщает, что следует учитывать также время суток, место совершения нападения и другие факторы.
Предупреждает, что не надо хвастаться кошельком и дорогими вещами в людном месте, ведь именно тогда преступники могут заметить жертву.
Надо быть осторожным и наблюдательным и смотреть, никто ли за вами не следит.
Одно из самых эффективных средств самозащиты — психологическое осознание того, что человек находится в критической ситуации, то есть осознание самой жертвы.
Одно из самых эффективных средств самозащиты — психологическое осознание того, что человек находится в критической ситуации, то есть осознание самой жертвы.
— Нередко, когда на вас нападают, это — нестандартная ситуация, и нетренированный мозг человека, находясь в такой ситуации, будет испытывать психологический стресс, — говорит Валерий.
Поэтому человек может не отдавать себе отчет в возможных последствиях. Это может привести к травмам со здоровьем и даже к потере жизни.
Самооборона состоит не только из курсов и физической подготовки, но и психологической подготовки человека.
Самооборона состоит не только из курсов и физической подготовки, но и психологической подготовки человека.
— Тем, кто приходит на курсы самообороны, я говорю, что те физические упражнения, которые вы учите, нужны для укрепления вашего тела, чтобы вы могли дать отпор, но если у вас нет боевого духа или характера, у вас может ничего не получиться, — рассказывает тренер по самообороне и каратэ, спортивный психолог Виталий Сергиенко.
Даже взрослые мужчины, которые приходят заниматься, попадая в экстремальную ситуацию, замыкаются, а женщины и подростки тем более.
Закричать, позвать на помощь — для этого тоже нужно быть психологически подготовленным. Надо себя перебороть, но многие не могут, половина людей боится.
Закричать, позвать на помощь — для этого тоже нужно быть психологически подготовленным. Надо себя перебороть, но многие не могут, половина людей боится.
— Поэтому на курсах женской самообороны тренируются не только физически, но и в первую очередь психологически, и это самое главное, потому что без этого ничего не получится, — говорит Виталий.
Тренер рассказывает, что газовые баллончики являются одним из эффективных средств самообороны. Они делятся на струйные и распылители. Удобнее использовать распылитель, ведь струйным трудно прицелиться.
— Если нападающий хочет подбежать к вам с семи метров, даже не все подготовленные женщины могут его достать из кармана или сумки. Так что его надо носить всегда в руке.
Об этом говорит и инспектор тренингового центра.
Надо, чтобы газовый баллончик был постоянно под рукой и в том месте, где человек сможет его быстро достать. Ведь, как показывает практика, люди, владеющие определенными средствами защиты, в стрессовой ситуации ими не пользуются, потому что забывают.
Надо, чтобы газовый баллончик был постоянно под рукой и в том месте, где человек сможет его быстро достать. Ведь, как показывает практика, люди, владеющие определенными средствами защиты, в стрессовой ситуации ими не пользуются, потому что забывают.
Виталий рассказывает, что такие газовые баллончики одноразовые и их хватает на 4-9 секунд.
А также нужно научиться им пользоваться и проверять, исправен ли он, ведь если этого не сделать, в злосчастный момент баллончик может не сработать.
Также есть такие средства самозащиты, как тактическая ручка или фонарик.
Также есть такие средства самозащиты, как тактическая ручка или фонарик.
— Например, фонарик — это обычный фонарик, но он металлический, и у него есть такая функция, как стетоскоп. При нажатии на кнопку он будет ярко светить и слепить человека.
А ручка, она тоже железная, может сыграть роль кастета. Ее можно зажать в руке и правильно сформировать кулак. Ведь если сделать это неправильно, можно сломать пальцы.
Часто бывает такое, что нам кажется, будто за нами кто-то идет. В этот момент сердце начинает биться чаще и нас охватывает паника. Мы можем ошибаться, и человек может просто идти по своим делам, но лучше перестраховаться, ведь береженого Бог бережет.
Если вы действительно это чувствуете, что за вами следят, нужно проверить, не кажется ли вам.
Если вы действительно это чувствуете, что за вами следят, нужно проверить, не кажется ли вам.
— Перейдите дорогу, резко смените маршрут, нужно создать некий эффект неожиданности. Если человек действительно вас преследует, он пойдет за вами, если нет, то пойдет своей дорогой, — акцентирует Виталий.
Тренер говорит, что всегда нужно ходить там, где есть свет. Если есть выбор сократить дорогу через темный проход или потратить на десять минут больше и пойти по светлой дороге, то выбирать стоит второй вариант.
— Если так случилось, что вы идете в темном жилом дворе и понимаете, что за вами следят, можно воспользоваться следующими советами.
У каждого человека есть слабые места. Именно туда нужно пытаться ударить нападающего, чтобы освободиться от его захвата.
Бить надо в живот, в пах, в горло и в подбородок — это самые слабые точки у человека. Можно бить нижней частью ладони внутренней стороны.
Бить надо в живот, в пах, в горло и в подбородок — это самые слабые точки у человека. Можно бить нижней частью ладони внутренней стороны.
— Это поможет вам, если вы не умеете держать кулак. Удар этой частью руки в нос или подбородок может быть очень эффективным.
Любое избавление от захвата начинается с шокирующего удара, чтобы нападающий ослабил хватку. Это не значит, что он вас отпустит, но хватку ослабит, и можно будет дальше действовать. Лучше бежать и кричать просить о помощи.
Работники тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Киеве специально для Вікон продемонстрировали приемы самообороны, которыми вы можете воспользоваться.
Приемы демонстрировали Олег Медвечук — старший лейтенант полиции, инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве, Валерий Вовк — инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве и Алексей Покиньборода — сержант полиции, инструктор по личной безопасности тренингового центра ГУНП в г. Киеве.
Нападения на улице чаще всего совершают с целью ограбления. Также вас могут ограбить на расстоянии — ты на роботе, а грабители — в доме. Ранее мы писали о том, как защитить квартиру от грабителей.