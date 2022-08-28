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Твоя самооборона на улице: средства защиты, советы тренера и приемы от сотрудников полиции

Богдана Макалюк, редактор сайта Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 28 августа 2022, 21:32
Самооборона на вулиці
Фото: Unsplash, Pexels

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