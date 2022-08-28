Твоя самооборона на улице: средства защиты, советы тренера и приемы от сотрудников полиции

Давай немного повизуализируем. Восемь вечера, ты возвращаешься с работы домой. Спокойно ли ты себя чувствуешь?

Ты идешь в наушниках легкой походкой и ни о чем не думаешь? Или крепко сжимаешь в руке ключи и считаешь каждый шаг до транспорта или дома?

С приходом зимы, когда день становится короче, количество нападений на улице увеличивается. В основном у преступников одна цель — ограбить. И, если повезет, обойдется без травм.

А бывает иначе — сильные травмы, и целью нападения может быть не только ограбление.

Мы расскажем, как защитить себя на улице в темное время суток и о средствах самозащиты.

Кроме того, работники тренингового центра ГУНП в Киеве специально для сайта Вікна продемонстрировали приемы, которые можно использовать для самозащиты — смотрите в эксклюзивном видео ниже.

Все для того, чтобы ты чувствовал(-а) себя в безопасности.

Кто чаще всего становится жертвой

Есть определенные категории граждан, которые входят в группу риска. Чаще всего это женщины, несовершеннолетние лица, лица с определенными пороками здоровья, пожилые люди и, как показывает статистика, многие находящиеся в состоянии какого-либо опьянения, — рассказывает инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве Валерий Вовк.

Он сообщает, что следует учитывать также время суток, место совершения нападения и другие факторы.

Предупреждает, что не надо хвастаться кошельком и дорогими вещами в людном месте, ведь именно тогда преступники могут заметить жертву.

Надо быть осторожным и наблюдательным и смотреть, никто ли за вами не следит.

Одно из самых эффективных средств самозащиты — психологическое осознание того, что человек находится в критической ситуации, то есть осознание самой жертвы.

— Нередко, когда на вас нападают, это — нестандартная ситуация, и нетренированный мозг человека, находясь в такой ситуации, будет испытывать психологический стресс, — говорит Валерий.

Поэтому человек может не отдавать себе отчет в возможных последствиях. Это может привести к травмам со здоровьем и даже к потере жизни.

О самообороне

Самооборона состоит не только из курсов и физической подготовки, но и психологической подготовки человека.

— Тем, кто приходит на курсы самообороны, я говорю, что те физические упражнения, которые вы учите, нужны для укрепления вашего тела, чтобы вы могли дать отпор, но если у вас нет боевого духа или характера, у вас может ничего не получиться, — рассказывает тренер по самообороне и каратэ, спортивный психолог Виталий Сергиенко.

Даже взрослые мужчины, которые приходят заниматься, попадая в экстремальную ситуацию, замыкаются, а женщины и подростки тем более.

Закричать, позвать на помощь — для этого тоже нужно быть психологически подготовленным. Надо себя перебороть, но многие не могут, половина людей боится.

— Поэтому на курсах женской самообороны тренируются не только физически, но и в первую очередь психологически, и это самое главное, потому что без этого ничего не получится, — говорит Виталий.

Средства самообороны

Тренер рассказывает, что газовые баллончики являются одним из эффективных средств самообороны. Они делятся на струйные и распылители. Удобнее использовать распылитель, ведь струйным трудно прицелиться.

— Если нападающий хочет подбежать к вам с семи метров, даже не все подготовленные женщины могут его достать из кармана или сумки. Так что его надо носить всегда в руке.

Об этом говорит и инспектор тренингового центра.

Надо, чтобы газовый баллончик был постоянно под рукой и в том месте, где человек сможет его быстро достать. Ведь, как показывает практика, люди, владеющие определенными средствами защиты, в стрессовой ситуации ими не пользуются, потому что забывают.

Виталий рассказывает, что такие газовые баллончики одноразовые и их хватает на 4-9 секунд.

А также нужно научиться им пользоваться и проверять, исправен ли он, ведь если этого не сделать, в злосчастный момент баллончик может не сработать.

Также есть такие средства самозащиты, как тактическая ручка или фонарик.

— Например, фонарик — это обычный фонарик, но он металлический, и у него есть такая функция, как стетоскоп. При нажатии на кнопку он будет ярко светить и слепить человека.

А ручка, она тоже железная, может сыграть роль кастета. Ее можно зажать в руке и правильно сформировать кулак. Ведь если сделать это неправильно, можно сломать пальцы.

Преследование

Часто бывает такое, что нам кажется, будто за нами кто-то идет. В этот момент сердце начинает биться чаще и нас охватывает паника. Мы можем ошибаться, и человек может просто идти по своим делам, но лучше перестраховаться, ведь береженого Бог бережет.

Если вы действительно это чувствуете, что за вами следят, нужно проверить, не кажется ли вам.

— Перейдите дорогу, резко смените маршрут, нужно создать некий эффект неожиданности. Если человек действительно вас преследует, он пойдет за вами, если нет, то пойдет своей дорогой, — акцентирует Виталий.

Тренер говорит, что всегда нужно ходить там, где есть свет. Если есть выбор сократить дорогу через темный проход или потратить на десять минут больше и пойти по светлой дороге, то выбирать стоит второй вариант.

— Если так случилось, что вы идете в темном жилом дворе и понимаете, что за вами следят, можно воспользоваться следующими советами.

У дарьте какую-нибудь машину. Сейчас практически во всех автомобилях стоит сигнализация, поэтому если вы ударили по автомобилю, то услышите громкий звук, который отпугнет нападающего, а также к машине выйдет хозяин, который сможет вам помочь. Е сли видите, что где-то на первом этаже в окне горит свет, попробуйте бросить в окно камушек. Хозяева захотят посмотреть, кто что бросил им в окно, и вы сможете попросить о помощи.

Как быстро обезвредить нападающего

У каждого человека есть слабые места. Именно туда нужно пытаться ударить нападающего, чтобы освободиться от его захвата.

Бить надо в живот, в пах, в горло и в подбородок — это самые слабые точки у человека. Можно бить нижней частью ладони внутренней стороны.

— Это поможет вам, если вы не умеете держать кулак. Удар этой частью руки в нос или подбородок может быть очень эффективным.

Любое избавление от захвата начинается с шокирующего удара, чтобы нападающий ослабил хватку. Это не значит, что он вас отпустит, но хватку ослабит, и можно будет дальше действовать. Лучше бежать и кричать просить о помощи.

Работники тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Киеве специально для Вікон продемонстрировали приемы самообороны, которыми вы можете воспользоваться.

Приемы демонстрировали Олег Медвечук — старший лейтенант полиции, инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве, Валерий Вовк — инспектор тренингового центра ГУНП в г. Киеве и Алексей Покиньборода — сержант полиции, инструктор по личной безопасности тренингового центра ГУНП в г. Киеве.

Нападения на улице чаще всего совершают с целью ограбления. Также вас могут ограбить на расстоянии — ты на роботе, а грабители — в доме. Ранее мы писали о том, как защитить квартиру от грабителей.