Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції

Давай трішки повізуалізуємо. Восьма вечора, ти повертаєшся з роботи додому. Чи спокійно ти почуваєшся?
Ти йдеш у навушниках безпечною ходою і ні про що не думаєш? Чи міцно стискаєш в руці ключі та рахуєш кожен крок до транспорту чи дому?
З приходом зими, коли день стає коротшим, кількість нападів на вулиці збільшується. Здебільшого у злочинців одна мета — пограбувати. І, якщо пощастить, обійдеться без травм.
А буває інакше — сильні травми, і метою нападу може бути не лише пограбування.
Ми розповімо тобі, як захистити себе на вулиці в темний час доби, розкажемо про засоби самозахисту.
А також працівники тренінгового центру ГУНП в місті Києві спеціально для сайту Вікна продемонстрували прийоми, які можна використовувати для самозахисту — дивіться в ексклюзивному відео нижче.
Все для того, щоб ти почувався(-лась) у безпеці.
— Є певні категорії громадян, які входять до групи ризику.
Частіше це жінки, неповнолітні особи, особи з певними вадами здоров’я, особи похилого віку і, як показує статистика, багато осіб, які перебувають у стані якогось сп’яніння, — розповідає інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві Валерій Вовк.
Частіше це жінки, неповнолітні особи, особи з певними вадами здоров’я, особи похилого віку і, як показує статистика, багато осіб, які перебувають у стані якогось сп’яніння, — розповідає інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві Валерій Вовк.
Він повідомляє, що варто враховувати також час доби, місце скоєння нападу та інші фактори.
Попереджає, що не треба хизуватися гаманцем та дорогими речами у людному місці, адже саме тоді злочинці можуть запримітити жертву.
Треба бути обачним та спостережливим і дивитися, чи ніхто за вами не стежить.
Один з найефективніших засобів самозахисту — це психологічне усвідомлення того, що людина перебуває у критичній ситуації, тобто усвідомлення самої жертви.
Один з найефективніших засобів самозахисту — це психологічне усвідомлення того, що людина перебуває у критичній ситуації, тобто усвідомлення самої жертви.
— Нерідко, коли на вас нападають, це — нестандартна ситуація, і нетренований мозок людини, перебуваючи в такій ситуації, буде знаходитися у психологічному стресі. Тому людина може не усвідомлювати наслідків того, що може відбутися. Це може призвести до травм зі здоров’ям і навіть до втрати життя, — каже Валерій.
Самооборона складається не тільки з курсів фізичної підготовки, а й психологічної підготовки людини.
Самооборона складається не тільки з курсів фізичної підготовки, а й психологічної підготовки людини.
— Тим, хто приходить на курси самооборони, я кажу, що ті фізичні вправи, що ви вчите, потрібні для укріплення вашого тіла, щоб ви могли дати опір, але якщо у вас немає бойового духу чи характеру, ви можете зазнати поразки, — розповідає тренер з самооборони та карате, спортивний психолог Віталій Сергієнко.
Навіть дорослі чоловіки, які приходять займатись, потрапляючи в екстремальну ситуацію — замикаються, а жінки та підлітки тим паче.
Закричати, покликати на допомогу — для цього також треба бути психологічно підготовленим. Треба себе перебороти, але багато людей цього зробити не можуть, половина людей боїться.
Закричати, покликати на допомогу — для цього також треба бути психологічно підготовленим. Треба себе перебороти, але багато людей цього зробити не можуть, половина людей боїться.
— Тому на курсах жіночої самооборони тренуються не тільки фізично, а й в першу чергу психологічно, і це найголовніше, бо без цього нічого не вийде, — розповідає Віталій.
Тренер розповідає, що газові балончики є одним з ефективних засобів самооборони. Вони поділяються на струйні та розпилювачі. Зручніше користуватися розпилювачем, адже струйним важко прицілитися.
— Якщо нападник хоче підбігти до вас з семи метрів, навіть не всі підготовлені жінки можуть його дістати з кишені чи сумки. Тож його треба носити завжди в руці.
Про це також каже інспектор тренінгового центру.
Треба, щоб газовий балончик був постійно під рукою і в тому місці, де людина зможе швидко його дістати. Адже, як показує практика, люди, які мають певні засоби захисту, в стресовій ситуації ними не користуються, бо забувають.
Треба, щоб газовий балончик був постійно під рукою і в тому місці, де людина зможе швидко його дістати. Адже, як показує практика, люди, які мають певні засоби захисту, в стресовій ситуації ними не користуються, бо забувають.
Віталій розповідає, що такі газові балончики є одноразовими, їх вистачає на 4-9 секунд.
А також треба навчитися ним користуватися і перевіряти, чи він справний, адже якщо цього не зробити, в необхідний момент балончик може не спрацювати.
Також є такі засоби самозахисту, як тактична ручка чи ліхтарик.
Також є такі засоби самозахисту, як тактична ручка чи ліхтарик.
— Наприклад, ліхтарик — це звичайний ліхтарик, але він металевий, і в нього є така функція, як стетоскоп. При натисканні на кнопку він буде яскраво світити і сліпити людину.
А ручка також є залізною, може зіграти роль кастета. Її можна затиснути у руці й правильно сформувати кулак. Адже, якщо зробити це неправильно, є ризик зламати пальці.
Часто буває таке, що нам здається, ніби за нами хтось іде. В цей момент серце починає битися частіше і нас охоплює паніка. Ми можемо помилятися, й людина просто може йти по своїх справах, але краще перестрахуватися, бо береженого Бог береже.
Якщо ви дійсно це відчуваєте, що за вами стежать, треба перевірити, чи вам не здається.
Якщо ви дійсно це відчуваєте, що за вами стежать, треба перевірити, чи вам не здається.
— Перейдіть дорогу, різко змініть маршрут, треба створити якийсь ефект несподіваності. Якщо людина дійсно вас переслідує, вона піде за вами, якщо ні, то піде своєю дорогою, — акцентує Віталій.
Тренер каже, що завжди треба ходити там, де є світло. Якщо є вибір скоротити дорогу через темний прохід чи витратити на десять хвилин більше і піти світлою дорогою, то обирати варто другий варіант.
— Якщо вже так сталося, що ви йдете в темному житловому дворі і розумієте, що за вами стежать, можна скористатися такими порадами.
Кожна людина має слабкі місця. Саме туди треба намагатися вдарити нападника, щоб звільнитися від його захвату.
Бити треба в живіт, у пах, в горло і підборіддя — це найслабші точки в людини. Можна бити нижньою частиною долоні внутрішньої сторони.
Бити треба в живіт, у пах, в горло і підборіддя — це найслабші точки в людини. Можна бити нижньою частиною долоні внутрішньої сторони.
— Це вам допоможе, якщо ви не вмієте тримати кулак. Удар цією частиною руки в ніс чи підборіддя може бути дуже ефективним, — наголошує тренер.
Будь-яке визволення від захвату починається з шокуючого удару, щоб нападник послабив хватку. Це не значить, що він вас відпустить, але хватку ослабить, і можна буде далі діяти. Краще тікати і кричати про допомогу.
Працівники тренінгового центру Головного управління Національної поліції в місті Києві спеціально для Вікон продемонстрували прийоми самооборони, якими ви можете скористатися.
Прийоми демонстрували Олег Медведчук — старший лейтенант поліції, інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві, Валерій Вовк — інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві та Олексій Покиньборода — сержант поліції, інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП у м. Києві.
Напади на вулиці найчастіше скоюють з метою пограбування. Також вас можуть пограбувати на відстані — ти на роботі, а грабіжники — в домівці. Раніше ми писали про те, як захистити квартиру від грабіжників.