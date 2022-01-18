Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції

Богдана Макалюк, редакторка сайту Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 18 Січня 2022, 10:30
Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції
Фото: Unsplash, Pexels

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