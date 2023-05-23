Общественный резонанс сработал! УЗ приняла решение об отдельных купе для женщин в поездах

Если ты думаешь, что твой голос ничего не стоит — читай нашу новость о введении отдельных купе для женщин в поездах УЗ! Результат общественного резонанса, как говорится, сделал свое дело.

Детальнее о новой инициативе и путях ее внедрения — рассказываем дальше.

Отдельные купе для женщин в вагонах Укрзалізниці

Сегодня Укрзалізниця сообщила в своем Telegram о введении “женских купе” в своих поездах в тестовом режиме. Такие действия стали ответом на опубликованную ранее петицию о необходимости таких купе/вагонов для безопасности женщин.

— Безопасность украинцев — независимо от гендера — наш фундаментальный приоритет, особенно в период полномасштабной войны. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное притязание будут играть ключевую роль в искоренении этого явления, — пишут в УЗ.

Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет пилот с женскими купе, — отметил председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Лященко.

“Женское купе” будут тестировать в течение нескольких месяцев. А решение о масштабировании примут в зависимости от реального спроса и отзывов.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через мобильное приложение УЗ.

Что нужно для введения отдельных купе для женщин

В Укрзалізниці говорят: для такого решения и его введения в действие нужно выполнить несколько ключевых шагов.

Во-первых, это разработка IT-решения. Также планируется внести изменения в нормативные акты и проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

— Наряду с этим мы работаем над комплексным повышением безопасности поездок: все новые и модернизированные вагоны — это уже около 15% вагонов в активном использовании — оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника, — добавляют в УЗ.

Такой запрос в обществе возник вследствие культуры изнасилования, которая, к сожалению, распространена в Украине. Детальнее об этом мы говорили с экспертами во время разбора ситуации с изнасилованием девушек в Киеве.

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