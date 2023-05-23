Суспільний резонанс спрацював! УЗ ухвалила рішення про окремі купе для жінок у потягах

Якщо ти думаєш, що твій голос нічого не вартує — читай нашу новину про запровадження окремих купе для жінок у потягах УЗ! Результат суспільного резонансу, як то кажуть, зробив своє.

Детальніше про нову ініціативу та шляхи її впровадження — розповідаємо далі.

Окремі купе для жінок у вагонах Укрзалізниці

Сьогодні Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram про запровадження “жіночих купе” у своїх потягах у тестовому режимі. Дія стала відповіддю на опубліковану раніше петицію про необхідність таких купе/вагонів задля безпеки жінок.

— Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища, — пишуть в УЗ.

Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане “пілот” з жіночими купе, — зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

“Жіноче купе” тестуватимуть упродовж декількох місяців. А рішення про масштабування приймуть в залежності від реального попиту та відгуків.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.

Що потрібно для введення окремих купе для жінок

В Укрзалізниці кажуть: для такого рішення та його введення в дію потрібно виконати кілька ключових кроків.

По-перше, це розробка IT-рішення. Також планують внести зміни до нормативних актів та проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

— Поряд з цим, ми працюємо над комплексним підвищенням безпеки поїздок: усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника, — додають в УЗ.

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