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Суспільний резонанс спрацював! УЗ ухвалила рішення про окремі купе для жінок у потягах

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Травня 2023, 14:04
Жіночі купе
Фото: Укрзалізниця

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