Остановить беспредел может каждый! Что делать и куда обращаться, если тебя трогают в общественном транспорте

Личные границы — это тема, которая так сильно “провисала” во время воспитания детей последние десятилетия. Нас не учили разделять разрешенное от запрещенного, при этом большое количество людей росли без понимания слова “нет”.

События последних недель показали, что даже во время войны некоторые люди не гнушаются устраивать показательные вечеринки с издевательствами над девушками. Новая ли эта тенденция? Абсолютно нет: изнасилование и поощрение секса даже тогда, когда человек этого не хочет, существовали давно.

Более того: сейчас трудно найти девушку или женщину, в жизни которой ни разу не было эксцессов, когда ее “лапали” в транспорте, пытались изнасиловать и даже преследовали незнакомые мужчины.

Редакция Вікна-новини решила спросить у юриста и психолога пошаговую инструкцию: как действовать, когда тебя без разрешения касаются в общественном транспорте, куда следует обращаться и как наказать преступника.

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Тебя трогают в транспорте. После первого замечания перемен нет: как поступить?

Общественный транспорт иногда может стать местом невероятной давки. Понятно, что в час пик люди прижимаются друг к другу и без собственного на то желания. Но случайные прикосновения достаточно легко отличить от умышленных зажимок.

Координатор ЮрФем:поддержка и юрист Марта Змысла подчеркивает: молчать и терпеть в таких случаях не стоит! Говоря языком закона, сексуальные домогательства — это любые нежелательные действия сексуального характера, совершаемые вопреки добровольному согласию.

— Общественный транспорт является одним из мест, где человек может воспользоваться ситуацией скопления людей, и в этот момент совершать действия сексуального контекста в отношении других. На линию ЮрФем:поддержки неоднократно поступали обращения по поводу сексуальных домогательств, которые происходили в общественном транспорте, — рассказывает эксперт.

Если ты оказалась/оказался в такой ситуации, то следует придерживаться нескольких шагов:

Резко и громко осуди такое поведение обидчика и максимально привлеки внимание других людей к этой ситуации. Если обидчик не реагирует на замечания, необходимо отойти в безопасное место — в частности, туда, где будут другие пассажиры, которые смогут поменяться с тобой местами. Можно перейти в другой вагон, выйти на ближайшей станции. Если обидчик ведет себя агрессивно, то следует настаивать, чтобы его высадили на ближайшей станции или остановке.

Твоя безопасность — твой приоритет.

Кроме того, юрист рекомендует зафиксировать действия обидчика. К примеру, сфотографировать или записать видео, на которых будет видно как обидчика, так и само событие.

— Обычно открытая съемка с большей вероятностью прекратит преступные посягательства, станет доказательством совершения домогательств, даст возможность идентифицировать обидчика и зафиксировать, что именно и в какой последовательности он совершал, — советует Марта Змысла. — Следует заручиться поддержкой других пассажиров, чтобы уберечься от возможной агрессии со стороны обидчика.

Также пассажиры могут быть свидетелями сексуальных домогательств, и в случае вызова полиции предоставить свои объяснения по поводу произошедшего.

Следует взять контакты пассажиров для дальнейшего их привлечения в качестве свидетелей в уголовном производстве. Рекомендуется вызвать полицию и написать заявление на обидчика.

Здесь обязательно понадобятся фото, видео и свидетельские показания о случившемся.

Считаются ли нежелательные прикосновения преступлением и какое за это наказание?

Как уже отмечалось выше, следует сделать фото обидчика и/или снять видео. Благодаря этому можно будет идентифицировать обидчика и установить обстоятельства происшествия для дальнейшего доказательства вины личности.

— Сексуальные домогательства являются уголовным правонарушением, предусмотренным статьей 153 Уголовного кодекса Украины Сексуальное насилие, — говорит юрист.

Норма устанавливает ответственность за совершение каких-либо действий сексуального характера, которые не привели к проникновению в тело другого лица и без добровольного согласия такого лица.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Вместе с тем иногда просто наказания для преступника может быть недостаточно. Ты можешь себя плохо чувствовать, а некоторые ситуации могут срабатывать триггером и мысленно возвращать к злосчастным событиям.

Как помочь себе после пережитого: советы психолога

Любое посягательство на твое тело считается преступлением, если действие совершено против твоего согласия. К сожалению, после травматического опыта человек может закрыться в себе, перестать доверять другим и даже столкнуться с психологическими проблемами.

Психотерапевт и коуч Марьяна Бенз рассказывает: она и сама стала жертвой такой ситуации.

— Однажды меня стал трогать неизвестный мужчина в переполненной маршрутке. Поначалу я не поняла, что происходит. А когда посмотрела на него, увидела, что его штаны не застегнуты, а сам мужчина демонстрировал гениталии.

От испуга и стыда, которые я в тот момент ощутила, меня даже парализовало. Я прокричала водителю, чтобы он остановился, и выбежала из транспорта.

Таких людей, как человек из марьяниной истории, называют эксгибиционистами. Они демонстрируют свои гениталии, используя эффект внезапности, вызывают у других испуг и таким образом достигают собственного возбуждения.

— Мужчин, которые показывают свои “хозяйство” в народе еще называют “зайчиками”. “Зайчики”, как правило, не агрессивны. Поэтому их не следует бояться: лучше игнорировать и не обращать внимания. Не кричи, не закрывай глаза руками и не убегай, как это сделала я, — советует психотерапевт.

Важно не убегать. Такой мужчина может запомнить свою жертву и подстерегать ее позже. Чем больше ты пугаешься — тем больше его половое возбуждение.

Но если от таких лиц ждать опасности не стоит, то насильники действительно могут нанести тебе вред. Они никогда не “хвастаются” своими способностями — и это отличает их от остальных людей, имеющих психологические отклонения на фоне сексуального возбуждения.

Что делать, если тебя трогают в транспорте

Психолог советует: уверенно попроси отойти и держать дистанцию. Если в ответ на замечания человек агрессивно себя ведет и игнорирует просьбу, следует предупредить о вызове полиции.

О таком “поклоннике” стоит говорить громко: не бойся обратиться к другим пассажирам и предупредить их об опасности.

Скажи что-то вроде: “Ко мне пристает какой-то извращенец. Будьте осторожны!”. Потенциальный насильник обычно после такого убегает, — рекомендует Марьяна Бенз.

— Сейчас у всех есть телефоны с камерами. Вынимай телефон, снимай видео. Скажи, что эта ситуация приобретет огласку в социальных сетях. Если и после этого ситуация не изменится — вызови полицию.

Психотерапевт отмечает: ни в коем случае не выходи из маршрутки первой, особенно, если это вечернее время. Такой человек может пойти за тобой, чтобы отомстить.

Как оправиться после случившегося?

Первое, о чем следует помнить — ты в этом не виновата. Никакая одежда, макияж или аромат духов не являются основанием для посягательства на личное пространство человека, а тем более — для действий в отношении тела человека.

Найди кого-нибудь, кому бы ты могла об этом рассказать. Кто не осудит и не обесценит пережитую боль и страх. Если таких людей рядом нет, то обратись к психотерапевту, ведь пространство для рефлексии нужно каждой и каждому.

Сейчас в Украине существует много инициатив со специалистами, которые помогают людям побороть психологические проблемы. Почему не стоит держать все в себе и к кому следует обратиться — ищи в нашем другом материале.

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