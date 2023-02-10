Зупинити свавілля може кожна! Що робити та куди звертатися, якщо тебе торкаються у громадському транспорті

Особисті кордони — це тема, яка так сильно “провисала” під час виховання останні десятиліття. Нас не навчали розмежовувати дозволене та заборонене, при цьому велика кількість людей виростали без розуміння слова “ні”.

Події останніх тижнів засвідчили, що навіть під час війни деякі особи не гребують влаштовувати показові “вечірки” зі знущаннями з дівчат. Чи нова ця тенденція? Абсолютно ні: ґвалтування та заохочення до сексу навіть тоді, коли людина цього не хоче, існували давно.

Ба більше: зараз важко знайти дівчину чи жінку, в житті якої ні разу не було ексцесів із небажаним мацанням у транспорті, спробою зґвалтування та навіть переслідування з боку незнайомих чоловіків.

Редакція Вікна-новини вирішила запитати у юристки та психологині покрокову інструкцію: як діяти, коли тебе без дозволу торкаються у громадському транспорті, куди варто звертатися та як покарати злочинця.

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Тебе торкаються в транспорті. Після першого зауваження змін немає: як діяти?

Громадський транспорт інколи може стати місцем неймовірної тисняви. Зрозуміло, що в годину пік люди туляться один до одного і без власного на те бажання. Та такі випадкові доторки досить легко відрізнити від умисних торкань.

Координаторка ЮрФем:підтримка та юристка Марта Змисла наголошує: мовчати та терпіти у таких випадках не варто! А говорячи мовою законів, сексуальні домагання — це будь-які небажані дії сексуального характеру, які вчиняються всупереч добровільній згоді.

— Громадський транспорт є одним із тих місць, де людина може скористатися ситуацією скупчення людей та в цей момент вчиняти дії сексуального контексту щодо інших. На лінію ЮрФем:підтримки неодноразово надходили звернення з приводу сексуальних домагань, які відбувалися у громадському транспорті, — розповідає експертка.

Якщо ти опинилася/опинився у такій ситуації, то варто дотримуватися кількох кроків:

Різко та голосно засуди таку поведінку кривдника та максимально приверни увагу інших людей до цієї ситуації. Якщо кривдник не реагує на зауваження, необхідно відійти у безпечне місце — зокрема туди, де будуть інші пасажири/пасажирки й зможуть помінятися з тобою місцями. Можна також перейти в інший вагон, вийти на найближчій станції тощо. Якщо кривдник поводиться агресивно, то варто наполягати водієві та іншим пасажирам, аби його висадили на найближчій станції чи зупинці.

Твоя безпека — твій пріоритет.

Окрім того, юристка рекомендує зафіксувати дії кривдника. До прикладу, сфотографувати чи записати відео, де буде видно як кривдника, так і саму подію.

— Зазвичай відкрите фільмування з більшою ймовірністю припинить злочинні посягання, стане доказом вчинення домагання, дасть можливість ідентифікувати кривдника та зафіксувати, що саме та в якій послідовності він вчиняв, — радить Марта Змисла. — Варто заручитись підтримкою інших пасажирів, щоб вберегтися від можливої агресії з боку кривдника.

Також пасажири можуть бути свідками сексуальних домагань, і в разі виклику поліції, надати свої пояснення щодо події, яка склалася.

Варто взяти контакти пасажирів для подальшого їхнього залучення як свідків у кримінальному провадженні. Рекомендується викликати поліцію та написати заяву на кривдника.

Тут обов’язково знадобляться фото, відео та показання свідків щодо події, яка трапилася.

Чи вважають небажані доторки злочином та яке за це покарання?

Як вже зазначалося вище, варто зробити фото кривдника та/або зняти відео. Завдяки цьому можна буде ідентифікувати кривдника та встановити обставини події для подальшого доведення вини особи.

— Сексуальні домагання є кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 153 Кримінального кодексу України Сексуальне насильство, — каже юристка.

Норма встановлює відповідальність за вчинення будь-яких дій сексуального характеру, які не призвели до проникнення в тіло іншої особи та вчинені без добровільної згоди такої особи.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до п’яти років.

Разом з тим, інколи просто покарання для злочинця може бути недостатньо. Ти можеш погано себе відчувати, а деякі ситуації можуть спрацьовувати тригером та думками повертати до злощасних подій.

Як допомогти собі після пережитого: поради психологині

Будь-яке посягання на твоє тіло вважається злочином, якщо дії вчинено проти твоєї згоди. На жаль, після травматичного досвіду людина може замкнутися у собі, перестати довіряти іншим та навіть стикнутися з психологічними проблемами.

Психотерапевтка та коуч Мар’яна Бенз розповідає: вона й сама стала жертвою такої ситуації.

— Якось мене почав торкатися невідомий чоловік у переповненій маршрутці. Спочатку я не зрозуміла, що відбувається. А коли глянула на нього — побачила, що його штани не застебнуті, а сам чоловік демонстрував свої геніталії.

Від переляку та сорому, які я тоді відчула, мене аж паралізувало. Я прокричала водію, щоб він зупинився і вибігла з транспорту.

Таких людей, як чоловік з мар’яниної історії, називають ексгібіціоністами. Вони демонструють свої геніталії, застосовуючи ефект раптовості, викликають в інших переляк й таким чином досягають власного збудження.

— Чоловіків, які показують свої “чесноти” в народі ще називають “зайчиками”. “Зайчики”, як правило, не агресивні. Тому їх не варто боятися: краще ігнорувати та не звертати уваги. Не кричи, не затуляй очі руками та не тікай, як це зробила я, — радить психотерапевтка.

Важливо не тікати. Такий чоловік може запам’ятати свою жертву і чатувати на неї згодом. Чим більше ти лякаєшся — тим більше його статеве збудження.

Та якщо від таких осіб чекати небезпеки не варто, то ґвалтівники справді можуть завдати тобі шкоди. Вони ніколи не “вихваляються” своїми здібностями, і це відрізняє їх від решти людей, що мають психологічні відхилення на фоні сексуального збудження.

Що робити, якщо тебе торкаються в транспорті

Психологиня радить: впевнено попроси відійти й тримати дистанцію. Якщо у відповідь на зауваження людина агресує та ігнорує прохання, варто попередити про виклик поліції.

Про такого “залицяльника” варто говорити гучно: не бійся звернутися до інших пасажирів та попередити їх про небезпеку.

Скажи щось на зразок: “До мене чіпляється якийсь збоченець. Будьте обережні!”. Потенційний ґвалтівник зазвичай після такого втікає, — рекомендує Мар’яна Бенз.

— Зараз у всіх є телефони з камерами. Витягуй телефон, знімай відео. Наголоси, що ця ситуація набуде розголосу у соціальних мережах. Якщо ж і після цього ситуація не зміниться — виклич поліцію.

Психотерапевтка наголошує: у жодному разі не виходь з маршрутки першою, особливо якщо це — вечірній час. Така людина може вийти за тобою, щоб помститися.

Як прийти до тями після такої події?

Перше, про що варто пам’ятати — ти в цьому не винна(-ий). Жоден одяг, макіяж чи аромат парфумів не є підставою для посягання на особистий простір людини, а тим паче — до дій стосовно тіла людини.

Знайди когось, кому б ти могла/міг про це розказати. Хто не засудить та не знецінить пережитий біль та страх. Якщо ж таких людей поруч немає, то звернися до психотерапевта, адже простір для рефлексії потрібен кожній та кожному.

Зараз в Україні існує багато ініціатив зі спеціалістами, які допомагають людям побороти власні психологічні проблеми. Чому не варто тримати все в собі та до кого варто звернутися — шукай у нашому іншому матеріалі.

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