Закритися в собі — не вихід: платформа Розкажи мені допоможе тобі впоратись з психологічними проблемами

Коли важко і боляче, закриватися в собі — не вихід. І часом розповісти про всі свої переживання доволі складно близькій людині.

Іноді навіть здається, що простіше поговорити з кимось, кого взагалі не знаєш. Пригадуєш ті розмови з незнайомцями у потязі чи автобусі? Та погодься, ці люди все ж не експерти з психічного здоров’я й одна така зустріч навряд зможе докорінно змінити твій внутрішній стан та покращити самопочуття.

Тому Інститут когнітивного моделювання ділиться безкоштовною інтернет-платформою для психологічних консультацій Розкажи мені.

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Тепер українці, які постраждали під час війни, перебували в окупації чи пережили жахливий досвід бойових дій, можуть отримати безкоштовні психологічні консультації.

Команда платформи складається з психологів, які пройшли додаткове навчання за міжнародними протоколами програми mhGAP щодо ліквідації проблем у галузі психічного здоров’я. Розроблені ці протоколи були за участі Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як отримати безкоштовну психологічну консультацію

Перейти на сайт платформи Розкажи мені; Натиснути на кнопку Звернутися за підтримкою; Заповнити коротку анкету; Коротко описати свій запит; Обрати комфортну дату для сеансу.

Платформа Розкажи мені гарантує конфіденційність даних. А її модератори після реєстрації зможуть підібрати фахівця відповідно до запиту. Після цього він зв’яжеться з людиною, яка звернулась за допомогою.

Також важливо зазначити, що консультації проводяться абсолютно безкоштовно в режимі онлайн.

Крім того, раніше у своєму спецпроекті Вікна розібрали, як зрозуміти, коли потрібно звернутися за допомогою, чи можна надати собі первинну психологічну допомогу самостійно та як постійний стрес впливає на фізичне та психічне здоров’я жінки.

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