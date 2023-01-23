Закрыться в себе — не выход: платформа Розкажи мені поможет справиться с психологическими проблемами

Когда тяжело и больно, закрываться в себе — не выход. И порой рассказать обо всех своих переживаниях довольно сложно близкому человеку.

Иногда даже кажется, что проще поговорить с кем-то, кого вообще не знаешь. Помнишь эти разговоры с незнакомцами в поезде или автобусе? Но, согласись, эти люди все же не эксперты в сфере психического здоровья и одна такая встреча вряд ли сможет коренным образом изменить твое внутреннее состояние и улучшить самочувствие.

Поэтому Институт когнитивного моделирования делится бесплатной интернет-платформой для психологических консультаций Розкажи мені.

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Теперь украинцы, которые пострадали во время войны, находились в оккупации или пережили ужасный опыт боевых действий, могут получить бесплатные психологические консультации.

Команда платформы состоит из психологов, прошедших дополнительное обучение по международным протоколам программы mhGAP по устранению проблем в области психического здоровья. Разработаны эти протоколы при участии Всемирной организации здравоохранения.

Как получить бесплатную психологическую консультацию

Перейти на сайт платформы Розкажи мені; Нажать на кнопку Обратиться за поддержкой; Заполнить краткую анкету; Кратко описать свой запрос; Выбрать комфортную дату для сеанса.

Платформа Розкажи мені гарантирует конфиденциальность данных. А ее модераторы после регистрации смогут подобрать специалиста в соответствии с запросом. После этого он свяжется с человеком, который обратился за помощью.

Также важно отметить, что консультации проводятся совершенно бесплатно в режиме онлайн.

Кроме того, ранее в своем спецпроекте Вікна разобрали, как понять, когда нужно обратиться за помощью, можно ли оказать себе первую психологическую помощь самостоятельно и как постоянный стресс влияет на физическое и психическое здоровье женщины.

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