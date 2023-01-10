Бесплатно, с возможностью месяца реабилитации: в Киеве стала доступна всем психологическая помощь

Война в Украине повлияла на психологическое состояние граждан. И даже если человек не пережил активные боевые действия, хорошо справляется с нагрузкой на нервную систему из-за сигналов воздушных тревог и не потерял никого близкого на фронте, это не значит, что все в порядке.

КГГА подчеркнула, что в столице есть возможность обратиться к психологу или психотерапевту совершенно бесплатно. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Возможность получить профессиональную круглосуточную бесплатную психологическую поддержку для киевлян была организована в первые дни войны, — говорит она.

Валентина Гинзбург рассказала, что только за март – апрель 2022 года за бесплатной психологической помощью онлайн обратилось более 3000 граждан, из которых около 500 — несовершеннолетние украинцы.

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Но война продолжается, а значит, в помощи будет нуждаться каждый украинец. Для того чтобы помочь каждому желающему, в столице открыли Киевский городской центр Социотерапия. В центре помогают с острыми стрессовыми состояниями, а программа рассчитана на четыре недели.

Социотерапия предлагает:

занятия по психологической коррекции в группах;

индивидуальную работу с психологом;

овладение техниками релаксации;

самопомощь при стрессе и многое другое.

Для полного погружения при работе над собой следует жить в течение месяца в Социотерапии.

Для записи к психологу не требуется направление семейного врача или терапевта.

Полезные номера телефонов бесплатной психологической поддержки

Телефон доверия (круглосуточно):

0 800 50 12 12

(044) 541 04 04

(044) 541 04 05

Телефоны для справок/записи Киевского городского кризисного центра Социотерапия:

(044) 524-89-90

(044) 258-68-91

(044) 524-44-71

(044) 524-34-93

Круглосуточная психбольница:

ул. Кирилловская, 103. Телефон для справок: (044) 463-74-79.

Во время приступа тревожности ты можешь помочь себе своими силами. К примеру, воспользоваться так называемой аптечкой самопомощи, о которой мы писали в нашем другом материале.

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