Бесплатно, с возможностью месяца реабилитации: в Киеве стала доступна всем психологическая помощь

Война в Украине повлияла на психологическое состояние граждан. И даже если человек не пережил активные боевые действия, хорошо справляется с нагрузкой на нервную систему из-за сигналов воздушных тревог и не потерял никого близкого на фронте, это не значит, что все в порядке.
КГГА подчеркнула, что в столице есть возможность обратиться к психологу или психотерапевту совершенно бесплатно. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Возможность получить профессиональную круглосуточную бесплатную психологическую поддержку для киевлян была организована в первые дни войны, — говорит она.
Возможность получить профессиональную круглосуточную бесплатную психологическую поддержку для киевлян была организована в первые дни войны, — говорит она.
Валентина Гинзбург рассказала, что только за март – апрель 2022 года за бесплатной психологической помощью онлайн обратилось более 3000 граждан, из которых около 500 — несовершеннолетние украинцы.
Но война продолжается, а значит, в помощи будет нуждаться каждый украинец. Для того чтобы помочь каждому желающему, в столице открыли Киевский городской центр Социотерапия. В центре помогают с острыми стрессовыми состояниями, а программа рассчитана на четыре недели.
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Социотерапия предлагает:
Для полного погружения при работе над собой следует жить в течение месяца в Социотерапии.
Для записи к психологу не требуется направление семейного врача или терапевта.
Во время приступа тревожности ты можешь помочь себе своими силами. К примеру, воспользоваться так называемой аптечкой самопомощи, о которой мы писали в нашем другом материале.
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