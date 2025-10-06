Виклики, зміни та розвиток: про що говоритимуть на Українському жіночому конгресі

Цьогорічний Український жіночий конгрес, який відбудеться 23 жовтня у Києві, присвячений сміливості українських жінок — тих, хто щодня приймає виклики війни, відповідальності й змін.

Про це повідомила співзасновниця конгресу Олена Кондратюк.

— Сміливість бути собою — це історії жінок, які кожного дня змінюють країну, проявляючи силу і стійкість. Це може бути конкретна сміливість — жити й працювати під час війни, під обстрілами, продовжувати розвиватися, — зазначила віцеспікерка Верховної Ради.

Кондратюк підкреслила, що історії українських жінок мають звучати публічно, адже саме вони надихають і стають рольовими моделями, особливо для молодого покоління.

Сміливість бути собою — це гасло і для дівчат, і для хлопців, які тільки починають свій шлях у доросле життя. Адже сміливість — це не лише дія, а й усвідомлення власної сили та цінності, — додала вона.

Молодіжна платформа та історії з різних сфер

Відкриє цьогорічний Конгрес молодіжна дискусійна платформа, присвячена ролі молодих людей у розбудові суспільства.

У межах події учасники обговорюватимуть історії сміливості у владі, громадах, освіті, культурі, бізнесі, інноваціях та захисті держави.

Організатори наголошують, що конгрес став не лише майданчиком для діалогу, а й простором, де звучать реальні історії про жінок, які змінюють країну — від фронту до класної кімнати.

Традиційно під час заходу буде оголошено ім’я переможниці відзнаки Українського жіночого конгресу — нагороди, що вручається за вагомий внесок у розвиток рівності та жіночого лідерства.

Кандидатури на відзнаку ще можна подати на офіційному сайті конгресу.

Фото: Український жіночий конгрес.

